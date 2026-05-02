कैसे तय होता है कि कौन बनेगा UNSC का 'बॉस'? कितना होता है कार्यकाल, जानें पूरी प्रक्रिया

United Nations Security Council: दुनिया में जब भी शांति, युद्ध या बड़े अंतरराष्ट्रीय फैसलों की बात होती है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) का नाम सबसे पहले आता है. यह वही संस्था है जो तय करती है कि किसी देश पर प्रतिबंध लगाना है या शांति सेना भेजनी है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस परिषद का ‘अध्यक्ष’ कैसे चुना जाता है और वह कितने दिन तक पद पर रहता है? क्या यह चुनाव होता है या कोई तय नियम? हाल ही में चीन के अध्यक्ष बनने के बाद यह चर्चा और तेज हो गई है. आइए जानते हैं इसकी पूरी प्रक्रिया.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) दुनिया में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने वाली सबसे शक्तिशाली संस्था है. इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य शामिल हैं. हर सदस्य को एक वोट मिलता है और सभी को इसके फैसलों का पालन करना जरूरी होता है. यह परिषद किसी भी युद्ध, संघर्ष या खतरे की स्थिति में तुरंत हस्तक्षेप कर सकती है. यह देशों को बातचीत से विवाद सुलझाने की सलाह देती है और जरूरत पड़ने पर प्रतिबंध या सैन्य कार्रवाई तक का फैसला ले सकती है. इसका मुख्य लक्ष्य दुनिया में शांति बनाए रखना होता है.

कैसे चुना जाता है UNSC अध्यक्ष ?

UNSC में अध्यक्ष पद के लिए कोई चुनाव नहीं होता. यह पद हर महीने रोटेशन सिस्टम के आधार पर बदलता रहता है. यानी परिषद के 15 सदस्य देशों में से हर देश को बारी-बारी से अध्यक्ष बनने का मौका मिलता है. ये क्रम पहले से तय क्षेत्रीय समूहों के आधार पर होता है. जिस देश की बारी आती है, वह उस महीने परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है. इसलिए इसे शक्ति या वोटिंग से नहीं बल्कि एक तय रोटेशन नियम से चुना जाता है. यही कारण है कि हर देश को समय-समय पर यह जिम्मेदारी मिलती है.

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कितना होता है UNSC अध्यक्ष का कार्यकाल?

UNSC अध्यक्ष का कार्यकाल सिर्फ एक महीने का होता है. इस दौरान अध्यक्ष बैठकें बुलाता है, एजेंडा तय करता है और चर्चाओं को संचालित करता है. हाल ही में चीन ने 1 मई को इस पद की जिम्मेदारी संभाली और कई अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा शुरू की. अध्यक्ष का काम किसी देश का पक्ष लेना नहीं होता, बल्कि पूरे परिषद की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाना होता है. यह पद अस्थायी लेकिन महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसी दौरान बड़े वैश्विक मुद्दों पर चर्चा और निर्णय की दिशा तय होती है.

UNSC की ताकत और वैश्विक फैसलों पर असर

UNSC केवल चर्चा करने वाली संस्था नहीं है, बल्कि यह दुनिया की सबसे प्रभावशाली निर्णय लेने वाली संस्था है. हालात गंभीर होने पर यह शांति सैनिक भेजने, आर्थिक प्रतिबंध लगाने या सैन्य कार्रवाई तक का फैसला ले सकती है. चीन ने हाल ही में लेबनान से शांति सैनिकों की वापसी जैसे मुद्दों पर चर्चा को आगे बढ़ाया है. इसके अलावा यह मध्य-पूर्व, अफ्रीका और अन्य संघर्ष क्षेत्रों पर भी नजर रखती है. इसी वजह से UNSC के फैसले सीधे वैश्विक राजनीति और सुरक्षा पर बड़ा असर डालते हैं.