/भारत में कितने AIIMS हैं और किस AIIMS में कितनी MBBS सीटें मिलती हैं, एडमिशन से पहले जरूर जान लें पूरी लिस्ट

देश में मेडिकल शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की बात होती है तो सबसे पहले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) का नाम सामने आता है. AIIMS को भारत के सबसे प्रतिष्ठित सरकारी मेडिकल संस्थानों में गिना जाता है, जहां से MBBS करने का सपना लाखों छात्र देखते हैं. वर्तमान में भारत में 25 से 26 AIIMS संस्थान स्वीकृत हैं. इनमें से करीब 20 AIIMS पूरी तरह संचालित हो रहे हैं, जबकि कुछ नए संस्थानों में निर्माण और शैक्षणिक विस्तार का कार्य जारी है.
नई दिल्ली, भोपाल, जोधपुर, पटना, रायपुर, भुवनेश्वर और ऋषिकेश जैसे AIIMS देश के प्रमुख मेडिकल संस्थानों में शामिल हैं. हालांकि विभिन्न सरकारी दस्तावेजों और मीडिया रिपोर्ट्स में AIIMS की संख्या में थोड़ा अंतर देखने को मिलता है, इसलिए उम्मीदवारों को आधिकारिक जानकारी भी जरूर जांचनी चाहिए.
अगर MBBS सीटों की बात करें तो AIIMS नई दिल्ली देश का सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थान माना जाता है. यहां कुल 132 MBBS सीटें उपलब्ध हैं. इनमें 125 सीटें भारतीय छात्रों के लिए निर्धारित हैं, जबकि 7 सीटें विदेशी नागरिकों के लिए आरक्षित रहती हैं. भारतीय छात्रों के लिए आरक्षण नीति के अनुसार सामान्य वर्ग, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए अलग-अलग सीटें निर्धारित की गई हैं. AIIMS दिल्ली में दाखिला पाने के लिए छात्रों को NEET UG में देश की शीर्ष रैंक हासिल करनी होती है, क्योंकि यहां हर सीट के लिए हजारों अभ्यर्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है.
|AIIMS संस्थान
|राज्य
|MBBS सीटें
|AIIMS नई दिल्ली
|दिल्ली
|132
|AIIMS भोपाल
|मध्य प्रदेश
|125
|AIIMS जोधपुर
|राजस्थान
|150
|AIIMS पटना
|बिहार
|125
|AIIMS भुवनेश्वर
|ओडिशा
|125
|AIIMS रायपुर
|छत्तीसगढ़
|125
|AIIMS ऋषिकेश
|उत्तराखंड
|125
|AIIMS नागपुर
|महाराष्ट्र
|125
|AIIMS मंगलगिरि
|आंध्र प्रदेश
|125
|AIIMS कल्याणी
|पश्चिम बंगाल
|125
|AIIMS बठिंडा
|पंजाब
|100
|AIIMS गोरखपुर
|उत्तर प्रदेश
|125
|AIIMS देवघर
|झारखंड
|125
|AIIMS बीबीनगर
|तेलंगाना
|100
|AIIMS गुवाहाटी
|असम
|125
|AIIMS बिलासपुर
|हिमाचल प्रदेश
|100
|AIIMS विजयपुर (जम्मू)
|जम्मू एवं कश्मीर
|62
|AIIMS मदुरै*
|तमिलनाडु
|प्रस्तावित/निर्माणाधीन
|AIIMS दरभंगा*
|बिहार
|स्वीकृत, निर्माणाधीन
दिल्ली के अलावा अन्य प्रमुख AIIMS संस्थानों में भी MBBS की अच्छी संख्या में सीटें उपलब्ध हैं. AIIMS भोपाल में 125 सीटें, AIIMS जोधपुर में 150 सीटें, AIIMS पटना में 125 सीटें, AIIMS भुवनेश्वर में 125 सीटें और AIIMS रायपुर में भी 125 MBBS सीटें हैं. AIIMS पटना में सीटों का वितरण आरक्षण नीति के अनुसार सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस वर्गों में किया जाता है. इन सभी संस्थानों में प्रवेश केवल ऑल इंडिया मेरिट के आधार पर होता है और सीट आवंटन मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) द्वारा आयोजित काउंसलिंग प्रक्रिया के जरिए किया जाता है.
AIIMS सहित देश के सभी सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में MBBS प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET UG) पास करना अनिवार्य है. यह परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) आयोजित करती है. परीक्षा में बेहतर रैंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) की ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में भाग लेते हैं. उम्मीदवारों की रैंक, पसंद और सीट उपलब्धता के आधार पर AIIMS सहित अन्य मेडिकल कॉलेजों में सीट आवंटित की जाती है. इसलिए AIIMS में प्रवेश का पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण NEET UG में उत्कृष्ट प्रदर्शन करना है.
AIIMS की MBBS सीटों की संख्या समय-समय पर केंद्र सरकार, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) और संबंधित संस्थानों के निर्णयों के अनुसार बदल सकती है. इसलिए उम्मीदवारों को केवल सोशल मीडिया या मीडिया रिपोर्ट्स पर निर्भर रहने के बजाय MCC, NMC और संबंधित AIIMS की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम सीट मैट्रिक्स और सूचना बुलेटिन अवश्य देखना चाहिए. इससे काउंसलिंग के दौरान सही विकल्प चुनने और सीटों से जुड़ी किसी भी भ्रम की स्थिति से बचा जा सकता है. AIIMS में दाखिला पूरी तरह मेरिट आधारित प्रक्रिया है, इसलिए आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करना सबसे सुरक्षित और विश्वसनीय तरीका माना जाता है.