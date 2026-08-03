/भारत बन रहा AI Data Center का नया हब! Meta-Google समेत दिग्गज कंपनियां लगा रहीं लाखों करोड़ का दांव

दुनियाभर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के बढ़ते उपयोग के साथ डेटा सेंटर की मांग तेजी से बढ़ी है. डेटा सेंटर एक विशेष तकनीकी सुविधा होती है, जहां हजारों सर्वर, स्टोरेज सिस्टम और नेटवर्किंग उपकरण रखे जाते हैं. यही सर्वर वेबसाइट, क्लाउड सेवाओं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और AI एप्लिकेशन को लगातार संचालित करते हैं. इन सर्वरों को चौबीसों घंटे बिजली और अत्याधुनिक कूलिंग सिस्टम की जरूरत होती है, क्योंकि लगातार काम करने से भारी मात्रा में गर्मी पैदा होती है.
एआई तकनीक के विस्तार के साथ डेटा सेंटर अब किसी भी देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बन चुके हैं.
भारत अब डेटा सेंटर सेक्टर में तेजी से उभरती हुई ताकत बन चुका है. Statista की रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल 2026 तक देश में 296 डेटा सेंटर संचालित हो रहे थे. इस आंकड़े के आधार पर भारत अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, चीन और फ्रांस के बाद दुनिया का छठा सबसे बड़ा डेटा सेंटर बाजार है. हालांकि किसी देश की ताकत केवल डेटा सेंटर की संख्या से नहीं बल्कि उनकी कंप्यूटिंग क्षमता (Capacity) से भी मापी जाती है. यह क्षमता बताती है कि सर्वर, स्टोरेज, AI चिप्स और अन्य उपकरणों को संचालित करने के लिए कितनी बिजली उपलब्ध है और वे कितना वर्कलोड संभाल सकते हैं.
भारत की डेटा सेंटर क्षमता पिछले कुछ वर्षों में कई गुना बढ़ी है. वर्ष 2020 में यह क्षमता करीब 375 मेगावॉट थी, जो 2025 तक बढ़कर 1.5 गीगावॉट हो गई. हालिया रिपोर्टों के अनुसार यह आंकड़ा 1.6 गीगावॉट से भी अधिक हो चुका है. इसके साथ ही भारत एशिया-प्रशांत क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा ऑपरेशनल डेटा सेंटर बाजार बन गया है. विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2030 तक भारत की ऑपरेशनल क्षमता 12 गीगावॉट तक पहुंच सकती है, जबकि AI के लिए समर्पित क्षमता 275 मेगावॉट से बढ़कर 6,546 मेगावॉट होने की संभावना है. यह वृद्धि देश के डिजिटल भविष्य को नई दिशा दे सकती है.
डेटा सेंटर जितने बढ़ेंगे, बिजली की जरूरत भी उतनी ही तेजी से बढ़ेगी. सरकार के अनुसार 2031-32 तक AI डेटा सेंटरों को लगभग 26.3 गीगावॉट बिजली की आवश्यकता होगी. इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकार रिन्यूएबल एनर्जी और नई बिजली उत्पादन क्षमता पर जोर दे रही है. साथ ही ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी मजबूत किया जा रहा है ताकि भविष्य की जरूरतों को पूरा किया जा सके. सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (CEA) का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2032 तक भारत की अधिकतम बिजली मांग 388 गीगावॉट तक पहुंच सकती है.
भारत दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों के लिए सबसे तेजी से उभरता हुआ AI और डिजिटल बाजार बन गया है. हाल ही में Meta ने जामनगर में रिलायंस द्वारा विकसित 168 मेगावॉट AI डेटा सेंटर को लीज पर लेने की घोषणा की है. वहीं Google विशाखापट्टनम में बड़ा AI डेटा सेंटर विकसित कर रही है. इसके अलावा AirTrunk ने अगले चार वर्षों में भारत में 3 ट्रिलियन रुपये निवेश करने की योजना बनाई है. बढ़ते इंटरनेट उपयोग, AI अपनाने की तेज रफ्तार और 140 करोड़ की आबादी वाला विशाल डिजिटल बाजार भारत को वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षक बना रहा है.
वर्तमान में महाराष्ट्र और तमिलनाडु डेटा सेंटर के प्रमुख केंद्र हैं, जबकि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक भी तेजी से नए निवेश आकर्षित कर रहे हैं. भारत का यह विस्तार आने वाले वर्षों में उसे दुनिया के सबसे बड़े AI इंफ्रास्ट्रक्चर हब में बदल सकता है.