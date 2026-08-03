Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /शिक्षा
  • /भारत बन रहा AI Data Center का नया हब! Meta-Google समेत दिग्गज कंपनियां लगा रहीं लाखों करोड़ का दांव

भारत बन रहा AI Data Center का नया हब! Meta-Google समेत दिग्गज कंपनियां लगा रहीं लाखों करोड़ का दांव

India Data Center Growth: भारत में AI डेटा सेंटर का तेजी से विस्तार हो रहा है. जानिए देश में कितने डेटा सेंटर हैं, उनकी कुल क्षमता कितनी है, किन राज्यों में सबसे ज्यादा निवेश हो रहा है और क्यों Meta, Google व अन्य वैश्विक कंपनियां भारत को अपना अगला बड़ा AI हब बना रही हैं.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 03, 2026, 02:24 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 02:30 PM IST
भारत बन रहा AI Data Center का नया हब! Meta-Google समेत दिग्गज कंपनियां लगा रहीं लाखों करोड़ का दांव

About the Author

Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सबसे अमीर नेताओं की लिस्ट आई सामने, ट्रंप हो, 'सुल्तान' हो या 'किंग' सबसे रिच पुतिन
2
3
4
5