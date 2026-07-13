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जर्मनी से करनी है डिग्री हासिल तो जान लें भारतीय छात्रों के लिए पहले कौन-कौन से टेस्ट देने जरूरी?

Study in Germany: भारत से बाहर जाकर पढ़ाई करने का सोच रहे हैं और हायर एजुकेशन के लिए जर्मनी जाने की प्लानिंग कर रहे हैं? अगर हां, तो भारतीय छात्रों के लिए सबसे जरूरी है कि वो जर्मन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए आवेदन करने से पहले जर्मनी के कुछ जरूरी एग्जाम के बारे में जान लें.

Written BySimran Singh
Published: Jul 13, 2026, 01:41 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 01:41 PM IST
जर्मनी से करनी है डिग्री हासिल तो जान लें भारतीय छात्रों के लिए पहले कौन-कौन से टेस्ट देने जरूरी?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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