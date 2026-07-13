/जर्मनी से करनी है डिग्री हासिल तो जान लें भारतीय छात्रों के लिए पहले कौन-कौन से टेस्ट देने जरूरी?

Study in Germany: हर कोई चाहता है कि वो अपनी हाई एजुकेशन को एक अच्छे और नामी यूनिवर्सिटी से हासिल कर लें जिसके लिए वो भारत से बाहर जाकर पढ़ाई करने का सोचते हैं. विदेश में जाकर पढ़ाई करने की प्लानिंग करने वाले छात्रों के बीच टॉप यूनिवर्सिटी के चुनाव के साथ ऐसी जगह की भी तलाश रहती हैं जहां उन्हें सस्ते में बेहतर शिक्षा मिल सके. आमतौर पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, जापान जैसे देशों में जाकर भारतीय छात्र पढ़ाई करना चाहते हैं. जबकि, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो किफायती पढ़ाई के लिए जर्मनी जाना चाहते हैं.
पिछले कुछ सालों में जर्मनी जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है. सरकारी आंकड़ों की मानें तो जर्मनी में करीब 60 हजार भारतीय छात्र हायर एजुकेशन की पढ़ाई कर रहे हैं. अगर आप भी जर्मनी जाने का सोच रहे हैं तो बेहद जरूरी है कि ये जान लीजिए कि वहां एडमिशन के लिए किन डॉक्यूमेंट और परीक्षाओं में सफल होना जरूरी होता है?
IELTS/TOEFL:- विदेश जाकर पढ़ाई करने के लिए अंग्रेजी का एक एग्जाम IELTS या TOEFL क्लीयर करना होता है. दोनों में से कोई एक पास करना जरूरी होता है.
TestDaF/DSH:- जाहिर सी बात है कि जर्मनी जाना है तो वहां की भाषा की नॉलेज कितनी है, ये भी देखा जाएगा. इसलिए TestDaF या DSH परीक्षा देनी होती है जिसमें पास होना जरूरी होता है.
TestAS:- अगर जर्मनी में अंडरग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेना है तो यहां पर कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो TestAS एग्जाम देने के लिए कहती है जिसमें पास होना जरूरी होता है.
JEE अडवांस्ड:- अगर आप जर्मनी में टेक्निकल बैचलर प्रोग्राम के लिए आवेदन कर रहे है तो कुछ यूनिवर्सिटीज द्वारा JEE एडवांस्ड स्कोर की मांग की जाती है.
GRE:- जर्मनी में अगर मास्टर कोर्स करना है और वो भी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स (STEM) से संबंधित तो GRE परीक्षा जरूरी है.
GMAT:- यहां पर मास्टर डिग्री अगर MBA और मैनेजमेंट से संबंधित हासिल करनी है तो GMAT परीक्षा देनी जरूरी है.
dMAT:- जर्मनी में कुछ मास्टर कोर्स के लिए डिजिटल मास्टर असेसमेंट टेस्ट (dMAT) देना जरूरी होता है जो कि बेहद जरूर परीक्षाओं में से एक है.
भारतीय स्टूडेंट्स को इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि जर्मन में स्टूडेंट वीजा के आवेदन से पहले सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो APS सर्टिफिकेट हासिल कर लें. एकेडमिक इवैल्यूएशन सेंटर सर्टिफिकेट कोई प्रवेश परीक्षा नहीं बल्कि जर्मन दूतावास के एकेडमिक रिकॉर्ड्स की पुष्टि के तौर पर जाना जाता है. मुख्य तौर पर स्टूडेंट वीजा आवेदन प्रक्रिया के लिए एक मुख्य दस्तावेज के रूप में जाना जाता है. इसे हासिल करने की प्रक्रिया 4-8 सप्ताह तक की हो सकती है.