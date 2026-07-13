/जर्मनी से करनी है डिग्री हासिल तो जान लें भारतीय छात्रों के लिए पहले कौन-कौन से टेस्ट देने जरूरी?

Study in Germany: हर कोई चाहता है कि वो अपनी हाई एजुकेशन को एक अच्छे और नामी यूनिवर्सिटी से हासिल कर लें जिसके लिए वो भारत से बाहर जाकर पढ़ाई करने का सोचते हैं. विदेश में जाकर पढ़ाई करने की प्लानिंग करने वाले छात्रों के बीच टॉप यूनिवर्सिटी के चुनाव के साथ ऐसी जगह की भी तलाश रहती हैं जहां उन्हें सस्ते में बेहतर शिक्षा मिल सके. आमतौर पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, जापान जैसे देशों में जाकर भारतीय छात्र पढ़ाई करना चाहते हैं. जबकि, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो किफायती पढ़ाई के लिए जर्मनी जाना चाहते हैं.