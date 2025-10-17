Advertisement
Hindi Newsशिक्षा

IAS Officer Salary and Leaves: आईएएस बनना है सपना? जानें सैलरी से लेकर छुट्टियों तक का पूरा हिसाब

IAS/IAS Salary and Leaves: अगर आप भी आईएएस या आईपीएस बनने का सपना देख रहे हैं तो इस खबर में जानें कितनी होती एक आईएएस सैलरी और कितनी मिलती छुट्टी. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Oct 17, 2025, 10:41 PM IST
IAS/IAS Per Month Salary and Holiday: भारतीय प्रशासनिक सेवा देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है. लाखों लोग हर साल इस परीक्षा में शामिल होते हैं. हालांकि, कुछ ही इस कठिन परीक्षा को पास कर आईएएस या आईपीएस अधिकारी बन पाते हैं. ऐसे में अगर आप भी देश की सेवा करने का सपना देख रहे हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. आज के इस खबर में हम आपको बताएंगें एक आईएएस अधिकारी को कितनी सैलरी और कितनी छुट्टियां मिलती हैं.

कैसे होती है परीक्षा?
सबसे पहले आपको ये जान लीजिए कि कैसे होती है ये परीक्षा. बता दें, इसके लिए आपको यूपीएससी की परीक्षा देनी होगी. ये परीक्षा तीन चरणों में आयोजित की जाती है. इनमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू है. प्रीलिम्स पास करने वाले कैंडिडेट्स ही अलगे यानी मेंस राउंड में शामिल हो पाएंगे. वहीं, आखिरी इंटरव्यू राउंड  को पास करने वाले उम्मीदवार ही अधिकारी बनने के योग्य होते हैं. 

एक्टिंग करियर नहीं; बल्कि इस साउथ फिल्म स्टार का बेटा बना IAS, 75वीं रैंक के साथ क्रैक की UPSC

बता दें, सेलेक्शन होने पर एक आईएएस अधिकारी को जिले स्तर पर डीएम या डीसी बनाया जाता है. ये पूरे जिले का प्रमुख होता है और शहर में कानून व्यवस्था को बनाए रखने, चुनाव का सही तरह से संचालन करना और विकास कार्यों की निगरानी करना आदि प्रबंधन शामिल होता है.   

IAS ऑफिसर को कितनी मिलती है सैलरी?
सैलरी की बात करें, तो एक आईएएस ऑफिसर की सैलरी पद और अनुभव के आधार पर होती है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो आईएएस की सैलरी शुरुआत में  56,100 रुपये होती है. इसके अलावा महंगाई भत्ता (DA), हाउस रेंट (HRA) और ट्रैवल भत्ता भी दिया जाता है. 

कितनी मिलती है छुट्टी?
जानकारी के अनुसार,  आईएएस ऑफिसर 20 दिनों की राजपत्रित या राष्ट्रीय छुट्टियां (Gazetted or national holidays). इसके अलावा दो दिनों के लिए प्रतिबंधित छुट्टियां (restricted holidays), आठ दिनों का सीएल या आकस्मिक हॉलिडे (casual holiday), 30 दिनों की पेड छुट्टी और20 दिनों के लिए आधे वेतन वाली छुट्टियां मिल सकती हैं. हालांकि काम अधिक होने के कारण अक्सर आईएएस ऑफिसर को छु्टियां नहीं मिल पाती हैं. 

