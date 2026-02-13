Advertisement
Hindi Newsशिक्षाभारत में OBC से 255 IPS अधिकारी, SC वर्ग से कितने IAS और IFS? सरकार के आंकड़ों से लगाएं पता

भारत में OBC से 255 IPS अधिकारी, SC वर्ग से कितने IAS और IFS? सरकार के आंकड़ों से लगाएं पता

IPS IAS and IFS Vacancies: भारत में आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जैसे अधिकारी पदों के लिए हर साल लाखों उम्मीदवार यूपीएससी परीक्षा देते हैं. देश में SC और OBC वर्ग के कितने IPS, IAS और IFS हैं? आइए 5 सालों के आंकड़ों से जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Feb 13, 2026, 03:19 PM IST
IPS IAS and IFS Vacancies
IPS IAS and IFS Vacancies

IPS IAS and IFS Vacancies: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने पीएम मोदी की सरकार से एक सवाल पूछ लिया जो आईपीएस, आईएफएस और आईएएस पदों की भर्ती को लेकर रहा. ये सवाल तीनों अधिकारियों के खाली पदों को लेकर पूछा गया जिसका जवाब केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दिया. CPI (M) के जॉन ब्रिटास के IAS, IPS और IFS अधिकारियों के खाली पदों को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब राज्यसभा में यूनियन मीनिस्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इन अधिकारियों के कुल पद 2830 खाली पड़े हैं.  आंकड़ों के अनुसार 255 आईपीएस अधिकारी ओबीसी वर्ग से हैं. आइए जानते हैं कि एससी और ओबीसी वर्ग से 5 सालों में कितने आईपीएस, आईएएस और आईएफएस की भर्तियां हुई हैं?

कितने IPS, IAS और IFS पद खाली?

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जानकारी दी कि 1 जनवरी 2025 तक के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के 1300 पद, भारतीय वन सेवा (IFS) के 1029 पद और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) में 505 पद खाली हैं. तीनों अखिल भारतीय सेवाओं के पदों में एक बड़ा अंतर कुल स्वीकृत पदों की संख्या और वर्तमान तैनाती के कारण बना हुआ है.

स्वीकृत पद और वर्तमान तैनाती में बड़ा फर्क

आंकड़ों के अनुसार आईएएस के कुल स्वीकृत पद 6877 हैं. जबकि वर्तमान में अधिकारियों की तैनाती सिर्फ 5577 है. ऐसे ही IPS के कुल स्वीकृत पद 5099 हैं लेकिन 4594 तैनाती अधिकारी हैं. IFS के कुल स्वीकृत पद 3193 हैं और 2164 तैनात अधिकारी की संख्या हैं.

5 सालों के आंकड़ों में क्या दिखा?

सरकार की ओर से OBC और SC वर्गों से भर्ती के आंकड़े जारी किए गए हैं. पिछले 5 साल के आंकड़ों से पता चला कि आरक्षित वर्गों से कितनी भर्तियां हुई हैं. UPSC CSE 2020 से CSE 2024 के आंकड़ों के अनुसार दौरान SC, ST और OBC वर्ग से भर्ती किए गए अधिकारियों का डेटा जारी किया गया है.

OBC वर्ग से कितने IAS, IPS और IFS अधिकारी?

  • IAS के 245 अधिकारी
  • IPS के 255 अधिकारी
  • IFS के 231 अधिकारी

SC वर्ग से कितने IAS, IPS और IFS अधिकारी?

  • IAS के 135 अधिकारी
  • IPS के 141 अधिकारी
  • IFS के 95 अधिकारी

ST वर्ग से कितने IAS, IPS और IFS अधिकारी?

  1. IAS के 67 अधिकारी
  2. IPS के 71 अधिकारी
  3. IFS के 48 अधिकारी

