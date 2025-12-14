दुनिया भर से भारत भेजते हैं लाखों लोग पैसा, आंकड़ा जानकर उड़ जाएंगे आपके होश..

Foreign Students: हर साल लाखों लोग भारत से पढ़ाई, नौकरी और कारोबार के लिए विदेश जाते हैं. उनका भारत जाना उनके परिवार साथ-साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत सहारा बनता है. भेल ही वे देश से दूर हों, लेकिन उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा भारत पहुंचता है, जो न उनके परिवार को सहारा देने के साथ-साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देता है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि विदेशों से आने वाले ये पैसे भारत के लिए क्यों जरूरी है.

रेमिटेंस

विदेश में रह रहे भारतीयों द्वारा भेजी जाने वाले पैसे यानी रेमिटेंस के मामले में भारत दुनिया में पहले नंबर पर है. साल 2024-25 में यह आंकड़ा 135.46 बिलियन डॉलर यानी करीब 11.63 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया. वहीं यह रकम भारत के व्यापार घाटे का लगभग 47% तक भरने में मदद करती है. बीते आठ सालों में रेमिटेंस दोगुने से भी ज्यादा बढ़ी है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार और मजबूत हुआ और आर्थिक स्थिरता को सहारा मिला. इस मामले में चीन और मैक्सिको जैसे देश भी भारत से पीछे हैं.

विदेश में पढ़ाई

पिछले दस सालों में भारतीय छात्रों ने विदेश में शिक्षा के लिए करीब 1.76 लाख करोड़ रुपये भेजे. एक्सपर्ट के मुताबिक, अगर यह रकम देश के अंदर इन्वेस्ट होती, तो इससे लगभग 60 से ज्यादा नए IIT जैसे उच्च गुणवत्ता वाले संस्थान खड़े किए जा सकते थे. हालांकि खर्च बढ़ा है, लेकिन 2024 में विदेश जाने वाले छात्रों की संख्या घटकर 7.59 लाख रह गई, जो 2023 में लगभग 8.93 लाख थी. इसका कारण कई देशों द्वारा वीजा के नियमों को सख्त गया है.

विदेश जाने का भारत पर असर

बेहतर लाइफस्टाल, उच्च शिक्षा, ज्यादा रोजगार के अवसर, कारोबार में आसानी और कम टैक्स. ये वो सारे कारण हैं, जिनकी वजह से अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएई और ब्रिटेन जैसे देशों को भारतीय चुनते हैं. हालांकि ब्रेन ड्रेन की चिंता बनी रहती है, लेकिन विदेश से आने वाली कमाई भारत की इकोनॉमी में जान फूंकने का काम करती है.

