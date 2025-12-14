Advertisement
trendingNow13041049
Hindi Newsशिक्षादुनिया भर से भारत भेजते हैं लाखों लोग पैसा, आंकड़ा जानकर उड़ जाएंगे आपके होश..

दुनिया भर से भारत भेजते हैं लाखों लोग पैसा, आंकड़ा जानकर उड़ जाएंगे आपके होश..

Foreign Students: भारत से पढ़ाई, नौकरी या कारोबार करने के लिए जो लोग विदेश जाते हैं. उससे उनके परिवार के साथ-साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है. विदेश में जो वो कमाते हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा भारत पहुंचता है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Dec 14, 2025, 11:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दुनिया भर से भारत भेजते हैं लाखों लोग पैसा, आंकड़ा जानकर उड़ जाएंगे आपके होश..

Foreign Students: हर साल लाखों लोग भारत से पढ़ाई, नौकरी और कारोबार के लिए विदेश जाते हैं. उनका भारत जाना उनके परिवार साथ-साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत सहारा बनता है. भेल ही वे देश से दूर हों, लेकिन उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा भारत पहुंचता है, जो न उनके परिवार को सहारा देने के साथ-साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देता है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि विदेशों से आने वाले ये पैसे भारत के लिए क्यों जरूरी है. 

 

रेमिटेंस
विदेश में रह रहे भारतीयों द्वारा भेजी जाने वाले पैसे यानी रेमिटेंस के मामले में भारत दुनिया में पहले नंबर पर है. साल 2024-25 में यह आंकड़ा 135.46 बिलियन डॉलर यानी करीब 11.63 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया. वहीं यह रकम भारत के व्यापार घाटे का लगभग 47% तक भरने में मदद करती है. बीते आठ सालों में रेमिटेंस दोगुने से भी ज्यादा बढ़ी है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार और मजबूत हुआ और आर्थिक स्थिरता को सहारा मिला. इस मामले में चीन और मैक्सिको जैसे देश भी भारत से पीछे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

 

विदेश में पढ़ाई
पिछले दस सालों में भारतीय छात्रों ने विदेश में शिक्षा के लिए करीब 1.76 लाख करोड़ रुपये भेजे. एक्सपर्ट के मुताबिक, अगर यह रकम देश के अंदर इन्वेस्ट होती, तो इससे लगभग 60 से ज्यादा नए IIT जैसे उच्च गुणवत्ता वाले संस्थान खड़े किए जा सकते थे. हालांकि खर्च बढ़ा है, लेकिन 2024 में विदेश जाने वाले छात्रों की संख्या घटकर 7.59 लाख रह गई, जो 2023 में लगभग 8.93 लाख थी. इसका कारण कई देशों द्वारा वीजा के नियमों को सख्त गया है.

 

विदेश जाने का भारत पर असर
बेहतर लाइफस्टाल, उच्च शिक्षा, ज्यादा रोजगार के अवसर, कारोबार में आसानी और कम टैक्स. ये वो सारे कारण हैं, जिनकी वजह से अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएई और ब्रिटेन जैसे देशों को भारतीय चुनते हैं. हालांकि ब्रेन ड्रेन की चिंता बनी रहती है, लेकिन विदेश से आने वाली कमाई भारत की इकोनॉमी में जान फूंकने का काम करती है.

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Reetika Singh

TAGS

foreign studentsindian economy

Trending news

अरुणाचल के पास नया बखेड़ा खड़ा कर रहा चीन? क्या है सैन्य तैयारी के वायरल दावे का सच
china
अरुणाचल के पास नया बखेड़ा खड़ा कर रहा चीन? क्या है सैन्य तैयारी के वायरल दावे का सच
'मजहब पूछकर मारा, गरम रॉड से दागा...', व्यापारी के साथ हुई इस घटना से उबल पड़े ओवैसी
Asaduddin Owaisi
'मजहब पूछकर मारा, गरम रॉड से दागा...', व्यापारी के साथ हुई इस घटना से उबल पड़े ओवैसी
इजरायल-यूक्रेन कौन सा गेम खेल रहे? दुश्मन देशों को दे रहे झटका, देखकर दुनिया हैरान
war
इजरायल-यूक्रेन कौन सा गेम खेल रहे? दुश्मन देशों को दे रहे झटका, देखकर दुनिया हैरान
हसीना किसी को नहीं उकसा रहीं, चाहते हैं निष्पक्ष चुनाव, यूनुस सरकार को भारत का जवाब
India Bangladesh tension
हसीना किसी को नहीं उकसा रहीं, चाहते हैं निष्पक्ष चुनाव, यूनुस सरकार को भारत का जवाब
धुरंधर की आंधी में पाकिस्तान 'धुआं-धुआं', अब ल्यारी की इज्जत बचाने में जुटा पड़ोसी
Dhurandhar Film
धुरंधर की आंधी में पाकिस्तान 'धुआं-धुआं', अब ल्यारी की इज्जत बचाने में जुटा पड़ोसी
चीन-पाक की ‘एयर पार्टनरशिप’ से बढ़ा खतरा, भारत चलने जा रहा अब अपना 'मास्टरस्ट्रोक!
india china news in hindi
चीन-पाक की ‘एयर पार्टनरशिप’ से बढ़ा खतरा, भारत चलने जा रहा अब अपना 'मास्टरस्ट्रोक!
2006 में लड़ा चुनाव, 45 साल में बने बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष; कौन हैं नितिन नबीन?
nitin Nabin
2006 में लड़ा चुनाव, 45 साल में बने बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष; कौन हैं नितिन नबीन?
नितिन से मिलेगी BJP को 'नवीन' ऊर्जा... PM ने जताया भरोसा; बधाई में किसने क्या कहा?
Nitin Nabeen
नितिन से मिलेगी BJP को 'नवीन' ऊर्जा... PM ने जताया भरोसा; बधाई में किसने क्या कहा?
पंकज चौधरी के बाद अब नितिन नबीन, बीजेपी का फिर 'सरप्राइज फैक्टर', समझें इसके मायने
nitin Nabin
पंकज चौधरी के बाद अब नितिन नबीन, बीजेपी का फिर 'सरप्राइज फैक्टर', समझें इसके मायने
BJP के नए कार्यकारी अध्यक्ष का ऐलान, बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को मिली कमान
nitin Nabin
BJP के नए कार्यकारी अध्यक्ष का ऐलान, बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को मिली कमान