Work Visa: न्यूजीलैंड में काम का अधिकार देने वाले कितने प्रकार के वीजा? यहां देखें नौकरी की तलाश कर रहे स्टूडेंट्स और कर्मचारी पूरी लिस्ट

How many types of Work Visa in New Zealand: क्या आप भी विदेश में नौकरी करना चाहते हैं और जॉब करके मोटी कमाई करना चाहते हैं? अगर हां, तो न्यूजीलैंड में काम करने का सोच सकते हैं. यहां पर काम करने का अधिकार देने के लिए अलग-अलग तरह के वर्क वीजा हैं. सही वीजा की जानकारी और चयन से न्यूजीलैंड में काम का मौका मिल सकता है. इस देश में कई भर्तियां की जा रही है. फुल टाइम से लेकर पार्ट टाइम जॉब हासिल कर सकते हैं. सिर्फ वर्कर्स को ही नहीं यहां पर पढ़ने आए स्टेंट्स भी वीजा लेकर देश में काम करने की अनुमति ले सकते हैं.

न्यूजीलैंड में कितने प्रकार का वीजा होता है? भारतीय वर्कर्स या स्टूडेंट्स के लिए कौन सा वीजा होता है? किस वीजा के जरिए न्यूजीलैंड में काम करने की अनुमति मिलती है. आइए न्यूजीलैंड में काम का अधिकार देने वाले कितने प्रकार के वीजा हैं? इसके बारे में जान लेते हैं.

न्यूजीलैंड में कई प्रकार के वर्क वीजा

इमिग्रेशन न्यूजीलैंड की ओर से कई प्रकार के वर्क वीजा दिए जाते हैं. इसमें कुछ टेंपरेरी वीजा होते हैं, तो कुछ वीजा दूसरे देशों से आए वर्क्स और स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं. वर्क वीजा के जरिए एक तय समय देश में नौकरी करने की अनुमति मिलती है. सभी वीजा की एक अपनी शर्ते हैं.

न्यूजीलैंड में काम का अधिकार देने वाले कितने प्रकार के वीजा?

वर्किंग हॉलिडे वीजा:- न्यूजीलैंड के साथ भारत का वर्किंग हॉलिडे को लेकर समझौता है और इसके तहत न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 30 साल वालों को वर्किंग हॉलिडे वीजा हासिल कर सकते है. इस वीजा को हासिल करके 12 महीने तक न्यूजीलैंड में नौकरी कर सकते हैं. हालांकि, इसके जरिए परमानेंट नौकरी नहीं मिलती है.

एक्रिडिटेड एम्पलॉयर वर्क वीजा:- न्यूजीलैंड में वर्क के लिए यहां की कंपनी में नौकरी हासिल करनी होगी और उसके बाद ही वर्क वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस वीजा के माध्यम से सिर्फ वो ही न्यूजीलैंड में काम कर सकते हैं जिन्हें यहां की किसी कंपनी से ऑफर लेटर मिला हो.

पार्टनर वर्क वीजा:- ये वीज पति-पत्नी यानी स्पाउज को देने के लिए जाना जाता है. न्यूजीलैंड में अगर पहले से किसी के पास वर्क वीजा है तो उसके ही मुख्य वीजा से उनके पार्टनर को काम करने की नौकरी मिल सकती है. सरल भाषा में समझाएं तो पति अगर न्यूजीलैंड में काम कर रहा है तो वो अपने वीजा के जरिए पत्नी को भी काम की इजाजत दिला सकता है.

सीजनल वर्क वीजा:- न्यूजीलैंड में कुछ ऐसे काम हैं जिनके लिए विदेश से हायरिंग की जाती है जिनमें किसानी, खेती और बागवानी जैसे काम शामिल हैं. कम समय के लिए हायरिंग करने के लिए देने वाले वीजा को सीजनल वर्क वीजा कहा जाता है. अगर किसी को न्यूजीलैंड में जाकर खेती, किसानी अन्य कोई सीजनल काम करना है तो वो सीजनल वर्क वीजा हासिल कर सकते हैं. इस वीजा की अवधि कुछ महीने से लेकर 2 साल तक की होती है.

पार्ट-टाइम जॉब के लिए वीजा

न्यूजीलैंड में पार्ट-टाइम जॉब भी कर सकते हैं. यहां कुछ वीजा ऐसे हैं जो रोजगार प्रदान करने के लिए नहीं है लेकिन यहां पढ़ाई करने के लिए स्टूडेंट्स वीजा हासिल कर सकते हैं. पढ़ाई के साथ-साथ स्टूडेंट वीजा के जरिए पार्ट-टाइम नौकरी की भी अनुमति हासिल कर सकते हैं. इसके अलावा एक वीजा, विजिटर वीजा है जिसके जरिए छोटा-मोटा काम यहां किया जा सकता है.

