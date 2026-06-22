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होर्मुज स्ट्रेट से भारत तक पहुंचने में कितना तेल पी जाता है एक जहाज? जानें दूरी और खर्च का पूरा हिसाब

होर्मुज स्ट्रेट से भारत तक कच्चा तेल लेकर आने वाले बड़े टैंकर कितना ईंधन खर्च करते हैं? जानिए दूरी, यात्रा का समय, प्रतिदिन ईंधन खपत और एक सफर की कुल लागत का पूरा हिसाब आसान भाषा में.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 22, 2026, 01:45 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 01:45 PM IST
होर्मुज स्ट्रेट से भारत तक पहुंचने में कितना तेल पी जाता है एक जहाज? जानें दूरी और खर्च का पूरा हिसाब

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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