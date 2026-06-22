यदि होर्मुज स्ट्रेट से भारत तक की औसत यात्रा 5 दिन मानी जाए तो एक बड़ा तेल टैंकर पूरे सफर में लगभग 2.5 लाख से 4 लाख गैलन ईंधन खर्च कर सकता है. दूरी के हिसाब से देखें तो यह जहाज हर समुद्री मील की यात्रा में करीब 200 से 250 गैलन ईंधन जला सकता है. सुनने में यह आंकड़ा बहुत बड़ा लगता है, लेकिन इन टैंकरों की क्षमता भी उतनी ही विशाल होती है. अंतरराष्ट्रीय शिपिंग उद्योग में ईंधन लागत सबसे बड़े खर्चों में से एक मानी जाती है. यही वजह है कि जहाज कंपनियां अपनी गति, मार्ग और संचालन को इस तरह तय करती हैं कि ईंधन की बचत हो सके. होर्मुज से भारत तक का यह सफर केवल तेल ढुलाई नहीं, बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की एक महत्वपूर्ण कड़ी भी है, जिस पर करोड़ों लोगों की ऊर्जा जरूरतें निर्भर करती हैं.