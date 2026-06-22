दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में शामिल होर्मुज स्ट्रेट एक बार फिर चर्चा में है. हाल के दिनों में इस जलमार्ग को बंद किए जाने की आशंकाओं के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर आई है. तीन बड़े भारतीय तेल टैंकर सफलतापूर्वक होर्मुज स्ट्रेट पार कर चुके हैं और भारत की ओर बढ़ रहे हैं. चूंकि भारत अपने कच्चे तेल और एलएनजी का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आयात करता है, इसलिए होर्मुज स्ट्रेट देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद अहम माना जाता है. ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर इस रास्ते से भारत आने वाले विशाल तेल टैंकर कितनी दूरी तय करते हैं और इस दौरान कितना ईंधन खर्च करते हैं. यह आंकड़ा जानकर कई लोग हैरान रह जाते हैं.
होर्मुज स्ट्रेट से भारत के पश्चिमी तट तक की दूरी बंदरगाह के हिसाब से अलग-अलग होती है. गुजरात, मुंबई, दहेज और अन्य प्रमुख पश्चिमी बंदरगाहों तक पहुंचने के लिए जहाजों को लगभग 1200 से 1500 समुद्री मील का सफर तय करना पड़ता है. किलोमीटर में यह दूरी करीब 2200 से 2800 किलोमीटर के बीच बैठती है. यही समुद्री मार्ग भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा गलियारों में गिना जाता है. देश में इस्तेमाल होने वाले कच्चे तेल और एलएनजी का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आता है. यदि इस मार्ग पर किसी तरह की रुकावट आती है तो उसका सीधा असर वैश्विक तेल कीमतों और भारत की ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ सकता है. यही वजह है कि दुनिया की नजरें हमेशा इस जलमार्ग पर बनी रहती हैं.
होर्मुज स्ट्रेट से भारत तक आने वाले बड़े तेल टैंकरों को आमतौर पर 4 से 6 दिन का समय लगता है. यह अवधि मौसम, समुद्री यातायात, जहाज के आकार और उसकी गति पर निर्भर करती है. ज्यादातर बड़े टैंकर 13 से 15 समुद्री मील प्रति घंटा की औसत रफ्तार से चलते हैं. ईंधन की बात करें तो एक वेरी लार्ज क्रूड कैरियर (VLCC) या सुपर टैंकर प्रतिदिन लगभग 50,000 से 80,000 गैलन समुद्री ईंधन की खपत कर सकता है. ये जहाज एक बार में 2 लाख से 3 लाख मीट्रिक टन तक कच्चा तेल ढोते हैं. यही कारण है कि इनकी ईंधन खपत किसी सामान्य वाहन की तुलना में हजारों गुना अधिक होती है.
यदि होर्मुज स्ट्रेट से भारत तक की औसत यात्रा 5 दिन मानी जाए तो एक बड़ा तेल टैंकर पूरे सफर में लगभग 2.5 लाख से 4 लाख गैलन ईंधन खर्च कर सकता है. दूरी के हिसाब से देखें तो यह जहाज हर समुद्री मील की यात्रा में करीब 200 से 250 गैलन ईंधन जला सकता है. सुनने में यह आंकड़ा बहुत बड़ा लगता है, लेकिन इन टैंकरों की क्षमता भी उतनी ही विशाल होती है. अंतरराष्ट्रीय शिपिंग उद्योग में ईंधन लागत सबसे बड़े खर्चों में से एक मानी जाती है. यही वजह है कि जहाज कंपनियां अपनी गति, मार्ग और संचालन को इस तरह तय करती हैं कि ईंधन की बचत हो सके. होर्मुज से भारत तक का यह सफर केवल तेल ढुलाई नहीं, बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की एक महत्वपूर्ण कड़ी भी है, जिस पर करोड़ों लोगों की ऊर्जा जरूरतें निर्भर करती हैं.