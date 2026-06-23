किसी भी देश का भविष्य उसके बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर निर्भर करता है. विशेषज्ञों का मानना है कि जब बच्चों को पर्याप्त और पौष्टिक भोजन मिलता है, तभी वे कक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं. कुपोषण बच्चों की एकाग्रता, स्मरण शक्ति और सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है. इसी सोच के साथ अनामृता फाउंडेशन पिछले दो दशकों से देशभर के लाखों स्कूली बच्चों तक पौष्टिक भोजन पहुंचाकर शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में योगदान दे रहा है.
प्रधानमंत्री के “पोषित भारत, सशक्त भारत” विजन को आगे बढ़ाते हुए अनामृता फाउंडेशन ने “पौष्टिक व-पोषित भारत” को अपना मूल मंत्र बनाया है. संस्था का मानना है कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं है. यदि बच्चे स्वस्थ होंगे तो वे नियमित रूप से स्कूल आएंगे, पढ़ाई में रुचि लेंगे और बेहतर भविष्य बना पाएंगे. इसलिए संस्था भोजन के माध्यम से शिक्षा की नींव को मजबूत करने का प्रयास कर रही है.
अनामृता की अत्याधुनिक केंद्रीय रसोइयों में तैयार होने वाले भोजन की गुणवत्ता और पौष्टिकता पर विशेष ध्यान दिया जाता है. भोजन बनाने में उपयोग होने वाली सामग्री केवल प्रमाणित और विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त की जाती है. सब्जियां मदर डेयरी जैसे भरोसेमंद संस्थानों से ली जाती हैं, जबकि दूध और अन्य खाद्य सामग्री भी गुणवत्ता मानकों के अनुरूप चुनी जाती है. तैयार भोजन के प्रत्येक बैच की जांच इन-हाउस प्रयोगशालाओं में की जाती है ताकि बच्चों को आवश्यक कैलोरी, प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व मिल सकें.
संस्था की सभी रसोइयां एफएसएसएआई मानकों के अनुरूप संचालित होती हैं. भोजन की गुणवत्ता पर निगरानी रखने के लिए QR कोड आधारित फीडबैक सिस्टम लगाया गया है. शिक्षक भोजन की गुणवत्ता, स्वाद और समय पर वितरण को लेकर अपनी प्रतिक्रिया सीधे दर्ज कर सकते हैं. यह व्यवस्था न केवल पारदर्शिता बढ़ाती है, बल्कि स्कूलों से मिलने वाले सुझावों के आधार पर भोजन और सेवाओं में लगातार सुधार करने में भी मदद करती है.
आज अनामृता फाउंडेशन देश के 6 राज्यों में स्थित 23 केंद्रों के माध्यम से प्रतिदिन 12 लाख से अधिक बच्चों को गर्म और पौष्टिक भोजन उपलब्ध करा रहा है. हरियाणा में राज्य सरकार के सहयोग से फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, पलवल और गुरुग्राम सहित कई क्षेत्रों में 2.5 लाख से अधिक छात्र इस योजना का लाभ उठा रहे हैं. स्कूलों से मिले फीडबैक के अनुसार पौष्टिक भोजन मिलने से छात्रों की उपस्थिति, ऊर्जा स्तर और सीखने की क्षमता में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है.
शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि मिड-डे मील जैसी पहलें ड्रॉपआउट दर कम करने और स्कूलों में नियमित उपस्थिति बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. जब बच्चों को स्कूल में पौष्टिक भोजन मिलता है तो अभिभावकों का भरोसा भी बढ़ता है और बच्चे पढ़ाई पर अधिक ध्यान दे पाते हैं. अनामृता फाउंडेशन की पहल इसी दिशा में एक मजबूत उदाहरण बनकर उभरी है.
भारतीय संस्कृति में अन्नदान को महादान कहा गया है. अनामृता फाउंडेशन भोजन वितरण को केवल सेवा नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का माध्यम मानता है. भोजन तैयार करने से लेकर बच्चों तक पहुंचाने की प्रक्रिया में स्वच्छता, समर्पण, सेवा और करुणा को विशेष महत्व दिया जाता है. यही मूल्य बच्चों में सकारात्मक संस्कार विकसित करने में भी मदद करते हैं.
जिस प्रकार मजबूत नींव किसी इमारत को स्थायित्व देती है, उसी प्रकार पोषण और शिक्षा बच्चों के भविष्य की सबसे बड़ी आधारशिला हैं. अनामृता फाउंडेशन का यह सतत प्रयास लाखों बच्चों को स्वस्थ, शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रहा है. “पौष्टिक व-पोषित भारत” का यह अभियान केवल भोजन उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के भावी नागरिकों के सपनों को नई शक्ति देने का भी माध्यम बन रहा है.