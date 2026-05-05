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Indian Army Colonel Pakistan: इंडियन आर्मी में कितना ताकतवर होता है कर्नल पाकिस्तान? इस अफसर के पास होती हैं कौन-कौन सी बड़ी जिम्मेदारियां

Indian Army Colonel Pakistan: भारतीय सेना में अक्सर सुनाई देने वाला कर्नल पाकिस्तान शब्द लोगों को भ्रमित करता है. जानिए इसका असली मतलब क्या है, यह पद कैसे काम करता है और देश की सुरक्षा में इसकी क्या अहम भूमिका होती है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 05, 2026, 04:09 PM IST
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Indian Army Colonel Pakistan: इंडियन आर्मी में कितना ताकतवर होता है कर्नल पाकिस्तान? इस अफसर के पास होती हैं कौन-कौन सी बड़ी जिम्मेदारियां

Indian Army Colonel Pakistan: भारतीय सेना से जुड़ा कर्नल पाकिस्तान शब्द सुनते ही कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या यह कोई पाकिस्तानी अधिकारी है या फिर भारत और पाकिस्तान से जुड़ा कोई खास सैन्य पद. सोशल मीडिया और आम बातचीत में यह शब्द अक्सर चर्चा में रहता है और कई बार लोगों को भ्रम में डाल देता है. लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है. दरअसल, कर्नल पाकिस्तान भारतीय सेना के अंदर दी जाने वाली एक खास रणनीतिक जिम्मेदारी से जुड़ा पद है. इस पद पर तैनात अधिकारी सीमा सुरक्षा, खुफिया जानकारी और रणनीतिक विश्लेषण जैसे बेहद अहम काम संभालते हैं. यही वजह है कि सेना के अंदर इस भूमिका को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है.

भारतीय सेना में कर्नल पाकिस्तान कोई व्यक्ति का नाम, पहचान या राष्ट्रीयता नहीं है. इसे औपचारिक रूप से कर्नल जनरल स्टाफ (पाकिस्तान) कहा जाता है. जिस तरह सेना में प्रशासन, लॉजिस्टिक्स या ऑपरेशन से जुड़े अलग-अलग पद होते हैं, उसी तरह यह भी एक विशेष नियुक्ति है. इस पद पर बैठे अधिकारी को पाकिस्तान से जुड़े सैन्य और रणनीतिक मामलों की जिम्मेदारी दी जाती है. यह पोस्ट आमतौर पर सेना मुख्यालय, इंटेलिजेंस यूनिट या रणनीतिक विभाग में होती है. जब कोई अधिकारी खुद को “कर्नल पाकिस्तान” बताता है, तो कई लोगों को पहली बार में भ्रम हो सकता है.

क्या होती जिम्मेदारी?

कर्नल जनरल स्टाफ (पाकिस्तान) की भूमिका बेहद संवेदनशील मानी जाती है. इस पद पर तैनात अधिकारी का मुख्य काम पाकिस्तान से जुड़ी सैन्य गतिविधियों पर नजर रखना होता है. इसमें मीडिया रिपोर्ट, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, खुफिया एजेंसियों से मिलने वाली जानकारी और सीमा से जुड़े इनपुट शामिल होते हैं. अधिकारी पाकिस्तानी सेना की गतिविधियां, सैन्य अभ्यास, हथियारों की तैयारी और नीतिगत बदलावों की जानकारी जुटाता है. इन सभी सूचनाओं को एकत्र करके उनका गहराई से अध्ययन किया जाता है ताकि भारत की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके.

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कैसे होता विश्लेषण?

जानकारी जुटाने के बाद इस पद पर तैनात अधिकारी उसका रणनीतिक विश्लेषण करता है. इसमें सीमा पर सैनिकों की हलचल, सैन्य अभ्यास, नई रक्षा नीतियां और सुरक्षा से जुड़े बदलावों का अध्ययन किया जाता है. इसके बाद विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को भेजी जाती है. यही रिपोर्ट आगे ऑपरेशनल प्लानिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े फैसलों में मदद करती है. भारत और Pakistan के बीच संवेदनशील सीमा होने की वजह से यह भूमिका और ज्यादा अहम हो जाती है. यह पद कच्ची खुफिया जानकारी को कार्रवाई योग्य रणनीति में बदलने का काम करता है.

क्यों है जरूरी?

भारत और Pakistan के बीच लंबे समय से सुरक्षा और सीमा से जुड़े मुद्दे बने रहते हैं. ऐसे में रियल टाइम जानकारी और सटीक विश्लेषण सेना के लिए बेहद जरूरी हो जाता है. कर्नल जनरल स्टाफ (पाकिस्तान) इसी कड़ी का अहम हिस्सा होता है. यह अधिकारी सुनिश्चित करता है कि सीमा से जुड़ी हर गतिविधि पर नजर बनी रहे और समय रहते रणनीतिक फैसले लिए जा सकें. इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि “कर्नल पाकिस्तान” भारतीय सेना की उन अहम जिम्मेदारियों में शामिल है, जो देश की सुरक्षा से सीधे जुड़ी हुई हैं.

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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