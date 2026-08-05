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हिंदुस्तान पर राज करने वाले मुगलों का आखिरी बादशाह कैसे बना 1857 की आजादी की पहली लड़ाई का सबसे बड़ा चेहरा?

Bahadur Shah Zafar: क्यों अंग्रेजों से पेंशन लेने वाला आखिरी मुगल बादशाह बागी सिपाहियों का नेता बना, कैसे शुरू हुई बगावत और कैसे खत्म हुआ मुगल साम्राज्य.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 05, 2026, 06:52 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 06:52 PM IST
हिंदुस्तान पर राज करने वाले मुगलों का आखिरी बादशाह कैसे बना 1857 की आजादी की पहली लड़ाई का सबसे बड़ा चेहरा?

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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