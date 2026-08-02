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MBBS के बाद कैसे बनते हैं सर्जन? MS, MCh या DNB... कौन-सी डिग्री है जरूरी, यहां समझिए पूरा गणित

सर्जन बनने का सपना देख रहे हैं? जानिए 12वीं के बाद MBBS, NEET PG, MS, DNB और MCh तक का पूरा मेडिकल सफर, किस डिग्री की होती है जरूरत, पढ़ाई में कितना समय लगता है और भारत में जनरल या सुपर स्पेशलिस्ट सर्जन बनने का पूरा प्रोसेस.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 02, 2026, 07:29 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 07:29 AM IST
MBBS के बाद कैसे बनते हैं सर्जन? MS, MCh या DNB... कौन-सी डिग्री है जरूरी, यहां समझिए पूरा गणित

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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