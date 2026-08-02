/MBBS के बाद कैसे बनते हैं सर्जन? MS, MCh या DNB... कौन-सी डिग्री है जरूरी, यहां समझिए पूरा गणित

अगर आपका सपना ऑपरेशन थिएटर में मरीजों का इलाज करना और एक सफल सर्जन बनना है, तो सिर्फ डॉक्टर बनना ही पर्याप्त नहीं होता. भारत में सर्जन बनने के लिए कई चरणों की मेडिकल शिक्षा, प्रवेश परीक्षाएं और क्लीनिकल ट्रेनिंग पूरी करनी पड़ती है. यही वजह है कि यह मेडिकल क्षेत्र के सबसे चुनौतीपूर्ण और सम्मानित करियर विकल्पों में गिना जाता है. सही योजना और लगातार मेहनत के साथ छात्र 12वीं के बाद इस करियर की शुरुआत कर सकते हैं. मेडिकल विशेषज्ञों के अनुसार, सर्जन बनने के लिए मजबूत शैक्षणिक आधार, व्यावहारिक प्रशिक्षण और विशेष सर्जिकल कौशल विकसित करना बेहद जरूरी होता है.
सर्जन बनने की दिशा में पहला कदम 12वीं कक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी (PCB) विषयों के साथ पढ़ाई पूरी करना है. इसके बाद उम्मीदवारों को NEET UG परीक्षा पास करनी होती है. इसी राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा के आधार पर सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में MBBS की सीटें आवंटित की जाती हैं. NEET में बेहतर रैंक मिलने पर प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में दाखिले की संभावना बढ़ जाती है. इसलिए 12वीं के बाद सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य NEET UG में अच्छा प्रदर्शन करना होता है.
MBBS यानी Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery भारत में डॉक्टर बनने की अनिवार्य डिग्री है. यह कोर्स कुल 5.5 वर्ष का होता है, जिसमें साढ़े चार वर्ष की अकादमिक पढ़ाई और एक वर्ष की अनिवार्य इंटर्नशिप शामिल होती है. इस दौरान छात्रों को एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और विभिन्न क्लीनिकल विषयों की गहन शिक्षा दी जाती है. यही प्रशिक्षण भविष्य में सर्जरी और अन्य चिकित्सा क्षेत्रों की मजबूत नींव तैयार करता है.
MBBS पूरा करने के बाद सर्जन बनने के लिए NEET PG परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है. इसके बाद उम्मीदवार MS (Master of Surgery) या DNB (Diplomate of National Board) जैसे पोस्टग्रेजुएट सर्जिकल कोर्स में प्रवेश ले सकते हैं. दोनों डिग्रियां भारत में मान्यता प्राप्त हैं और सामान्य सर्जन बनने का रास्ता खोलती हैं. इन कोर्सों की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष होती है. यदि कोई डॉक्टर किसी विशेष सर्जिकल शाखा, जैसे न्यूरोसर्जरी, कार्डियक सर्जरी, यूरोलॉजी या प्लास्टिक सर्जरी में विशेषज्ञता हासिल करना चाहता है, तो वह आगे MCh (Master of Chirurgiae) सुपर-स्पेशलिटी कोर्स कर सकता है, जिसकी अवधि आमतौर पर 3 वर्ष होती है.
यदि कोई छात्र 12वीं के बाद लगातार बिना किसी शैक्षणिक अंतराल के आगे बढ़ता है, तो जनरल सर्जन बनने में लगभग 8.5 वर्ष का समय लगता है. इसमें MBBS (5.5 वर्ष) और MS या DNB (3 वर्ष) शामिल हैं. वहीं यदि कोई सुपर-स्पेशलिस्ट सर्जन बनना चाहता है और MCh भी करता है, तो कुल अवधि लगभग 11.5 वर्ष या उससे अधिक हो सकती है. इस दौरान उम्मीदवारों को सैद्धांतिक पढ़ाई के साथ-साथ ऑपरेशन थिएटर में व्यावहारिक प्रशिक्षण और मरीजों के उपचार का व्यापक अनुभव भी प्राप्त होता है.
MS, DNB या MCh पूरी करने के बाद डॉक्टर सरकारी अस्पतालों, निजी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, सुपर स्पेशलिटी संस्थानों या अपने निजी क्लीनिक में सर्जन के रूप में कार्य कर सकते हैं. अनुभव बढ़ने के साथ आय और करियर के अवसर भी तेजी से बढ़ते हैं. मेडिकल विशेषज्ञों का मानना है कि सर्जरी केवल एक डिग्री नहीं, बल्कि निरंतर सीखने, तकनीकी दक्षता और मरीजों के प्रति जिम्मेदारी का पेशा है. यदि आपके भीतर धैर्य, समर्पण और कठिन परिस्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता है, तो सर्जन का करियर आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है.