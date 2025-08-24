राष्ट्रपति के साथ कदम से कदम मिलाते हैं ADC, जानें किसे मिलती है इतनी बड़ी जिम्मेदारी और क्या है सेलेक्शन प्रोसेस?
राष्ट्रपति के साथ कदम से कदम मिलाते हैं ADC, जानें किसे मिलती है इतनी बड़ी जिम्मेदारी और क्या है सेलेक्शन प्रोसेस?

How to Become ADC to President Of India: देश के प्रथम नागरिक का सहायक बनना आसान नहीं है. इस खबर में जानें कौन होते हैं देश के राष्ट्रपति के सहायक और किसे मिलती है इतनी बड़ी जिम्मेदारी? क्या है सेलेक्शन प्रोसेस..

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Aug 24, 2025, 02:26 PM IST
ADC Eligibility to President Of India: आपने हमेशा किसी बड़े कार्यक्रम, समारोह में भारत के राष्ट्रपति के ठीक पीछे कुछ अधिकारी को खड़े होता हुआ देखा होगा. वह अधिकारी कोई आम शख्स नहीं बल्कि सेना में एड-डी-कैंप (Aide de Camp) के रुप में मुख्य भूमिका निभाते हैं. ये पद काफी महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी से भरा हुआ पद होता है. देश के प्रथम नागरिक यानी की राष्ट्रपति का एडीसी बनना एक अधिकारी के लिए सबसे बड़े सम्मान की बात होती है. ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें देश के सर्वोच्च संवैधानिक प्राधिकारी (country's highest constitutional authority) के साथ मिलकर काम करना शामिल होता है. हालांकि, यहां तक पहुंचा इतना आसान नहीं, चलिए इस खबर में आपको बताते हैं कि इस पद तक पहुंचने के लिए क्या सेलेक्शन प्रक्रिया होती है. 

एडीसी की जिम्मेदारी क्या होती है? 
चलिए पहले जानते हैं कि एक एड-डी-कैंप की जिम्मेदारी क्या होती है. बता दें, ये पद सिर्फ वर्दी नहीं है, बल्कि इस पोस्ट की अपनी एक गरीमा है. इस भूमिका में एक अधिकारी तमाम प्रोटोकॉल कर्तव्य, प्रशासनिक कोर्डिनेशन, सुरक्षा और रिप्रेसेंटेंशन को दर्शाता है. आमतौर पर एडीसी सेना का मेजर, नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर या वायु सेना के स्क्वाड्रन लीडर के पद के युवा अधिकारी होते हैं. 

  • उनकी जिम्मेदारियों की बात करें तो वह राष्ट्रपति के हर दिन के कार्यक्रम और आधिकारिक बैठकों को शेड्यूल करते हैं. 

  • राष्ट्रपति भवन और सरकारी या सैन्य विभागों के बीच काम को लेकर कनेक्शन के रूप में भी काम करते हैं.

  • वह ये सुनिश्चित करते हैं कि प्रोटोकॉल और सारी सुरक्षा व्यवस्था का ठीक से पालन हो रहा या नहीं.

  • वो राष्ट्रपति और सशस्त्र बलों के बीच संवाद का काम करते हैं. 

  • किसी भी समारोह में राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी एडीसी ही संभालते हैं. 

कैसे बन सकते हैं एडीसी?
एडीसी का पद संभालने के लिए आपको सबसे पहले सेना, नौसेना या वायु सेना में शामिल होने के लिए एनडीए, सीडीएस, एएफसीएटी (NDA, CDS, AFCAT) या अन्य प्रवेश परीक्षा को पास करना होगा. वहीं, सेना में कम से कम 5 से 7 साल तक का आपके पास अनुभव होना चाहिए. ध्यान रखें कि सिर्फ बेहतरीन सर्विस रिकॉर्ड वाले यानी की बेदाग सेवा रिकॉर्ड के अफसरों को ही ये जिम्मेदारी मिलती है.

BPO, कॉल सेंटर से लेकर कंटेंट राइटर तक, AI की वजह से खतरे में ये नौकरियां! देखें आपकी जॉब लिस्ट में है या नहीं

कैसे होता सेलेक्शन?
वैसे सीधे तौर पर तो राष्ट्रपति के एडीसी पद के लिए आवेदन नहीं किया जाता है. ये एक इंटरनल सेलेक्शन प्रोसेस है. अधिकारियों का चयन उनके सेवा प्रदर्शन, अनुशासन और लिडरशिप क्वालिटी के आधार पर होता है. वहीं इस पद तक पहुंचने के लिए उम्मीदवारों को मानसिक, शारीरिक और कम्यूनिकेशन जैसे टेस्ट को पास करना होता है. आखिरी में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक इंटरव्यू राउंड भी होता है, जो ये तय करता है कि अधिकारी राष्ट्रपति के साथ सीधे काम करने के लिए तैयार है या नहीं. 

