कैसे बनते हैं एस्ट्रोनॉट? 10वीं के बाद क्या लें और कौन सी डिग्री दिलाएगी आपको अंतरिक्ष का टिकट, यहां जानें स्टेप-बाय-स्टेप

दो ऐसे नाम, जो सामने आते हैं तो आसमान दिखने लगता है और उसे छूने की चाहत भी हकीकत सी लगने लगती है. ऐसे में ये सवाल भी उठता है कि क्या हम भी अंतरिक्ष तक पहुंच सकते हैं? अंतरिक्ष यात्री या एस्ट्रोनॉट किसी भी ह्यूमन स्पेस मिशन की सबसे अहम कड़ी होते हैं. शुभांशु शुक्ला ने भारतीय वायुसेना की कॉकपिट से लेकर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) तक का सफर तय किया और इस सपने को सच कर दिखाया.

वहीं, सुनीता विलियम्स की यात्रा एक नेवी पायलट के रूप में शुरू हुई, जो उन्हें NASA और फिर ISS तक लेकर गई. जाहिर है, दिमाग में ये सवाल आता है कि क्या अंतरिक्ष तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ सेना से होकर ही जाता है? या फिर कोई आम इंसान भी एस्ट्रोनॉट बनने का सपना देखकर उसे पूरा कर सकता है. आइए जानते हैं कैसे बनते हैं एस्ट्रोनॉट?

एस्ट्रोनॉट कौन होते हैं और उनका काम क्या होता है?

एस्ट्रोनॉट वे लोग होते हैं जिन्हें स्पेस मिशन के लिए खास ट्रेनिंग दी जाती है. इनका काम अंतरिक्ष में रहकर एक्सपेरिमेंट करना, सैटेलाइट लॉन्च करना, स्पेसक्राफ्ट को ऑपरेट करना और जरूरी तकनीकी काम संभालना होता है. कुछ एस्ट्रोनॉट कमांडर या पायलट होते हैं, जबकि कुछ वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं. मनीष पुरोहित के अनुसार, एस्ट्रोनॉट एक फुल टाइम प्रोफेशन है जैसे डॉक्टर या इंजीनियर. ये लोग स्पेस में न होने पर भी ट्रेनिंग, रिसर्च और नई तकनीक सीखने में लगे रहते हैं ताकि अगली मिशन के लिए तैयार रह सकें.

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10वीं के बाद क्या पढ़ाई करनी चाहिए?

एस्ट्रोनॉट बनने की शुरुआत 10वीं के बाद ही हो जाती है. सबसे पहले 11वीं और 12वीं में साइंस स्ट्रीम लेना जरूरी है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स मुख्य विषय होते हैं. इसके बाद एयरोस्पेस इंजीनियरिंग, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स या इंजीनियरिंग में बैचलर्स डिग्री करनी होती है. आगे जाकर मास्टर्स या पीएचडी भी फायदेमंद रहती है. इसरो या किसी स्पेस एजेंसी में नौकरी के लिए एंट्रेंस टेस्ट और चयन प्रक्रिया होती है. नासा जैसी एजेंसियां भी इसी तरह योग्य उम्मीदवारों को चुनती हैं.

क्या सिर्फ आर्मी पायलट ही एस्ट्रोनॉट बनते हैं?

अक्सर गगनयान मिशन के लिए वायुसेना के पायलट चुने जाते हैं क्योंकि उनकी ट्रेनिंग बेहद कठिन होती है. शुभांशु शुक्ला और अन्य गगनयात्री भी भारतीय वायुसेना से हैं. फाइटर पायलट्स को हाई स्पीड, हाई प्रेशर और इमरजेंसी सिचुएशन में काम करने की आदत होती है. यही वजह है कि उन्हें प्राथमिकता दी जाती है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ आर्मी से ही एस्ट्रोनॉट बन सकते हैं. साइंस और टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड वाले आम छात्र भी सही योग्यता और ट्रेनिंग के बाद इस फील्ड में जा सकते हैं.

मेडिकल फिटनेस और मेंटल स्ट्रेंथ क्यों जरूरी है?

एस्ट्रोनॉट बनने के लिए सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि बेहतरीन फिजिकल और मेंटल फिटनेस भी जरूरी है. स्पेस में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, शरीर पर दबाव और तनाव बहुत ज्यादा होता है. इसलिए उम्मीदवार की सहनशक्ति, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, नजर और शारीरिक क्षमता का पूरा टेस्ट होता है. फाइटर पायलट्स को इसलिए चुना जाता है क्योंकि वे पहले से ही कठिन परिस्थितियों में काम करने के आदी होते हैं. मानसिक रूप से मजबूत होना भी जरूरी है ताकि आप किसी भी स्थिति में शांत रहकर सही फैसला ले सकें.

इसरो और NASA में कैसे मिलती है एंट्री?

इसरो में गगनयान मिशन जैसे प्रोजेक्ट के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाता है. इसके लिए भारत की नागरिकता, STEM डिग्री और स्पेशल टेस्ट जरूरी होते हैं. चयन के बाद करीब 2 साल की कठिन ट्रेनिंग होती है, जिसमें रूस और भारत दोनों जगह तैयारी कराई जाती है. वहीं NASA जैसी एजेंसियों में केवल अमेरिकी नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं, लेकिन STEM डिग्री वहां भी जरूरी है. इसके अलावा लीडरशिप, टीमवर्क और कम्युनिकेशन स्किल्स भी एस्ट्रोनॉट बनने के लिए बेहद अहम माने जाते हैं.