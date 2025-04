12वीं के बाद IAS अधिकारी कैसे बनें? यहां वो सब कुछ है जो आपको जानना जरूरी है

How to become an IAS Officer: यह उन आवेदकों के बीच सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाले सवालों में से एक है, जिन्होंने कम उम्र में सिविल सेवा में शामिल होने का निर्णय लिया है. आईएएस अधिकारी बनने के लिए ली जाने वाली यूपीएससी परीक्षा के लिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को किसी भी क्षेत्र में ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी करनी होती है. आईएएस परीक्षा देने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री होनी चाहिए.

यदि आप एक सिविल सेवक के रूप में काम करने के लिए दृढ़ हैं, तो 12वीं कक्षा के बाद अपनी तैयारी शुरू करना सबसे अच्छा है. इस बात की उचित संभावना है कि यदि आप अपनी आईएएस की तैयारी जल्दी शुरू कर देते हैं, तो आप अपने पहले ही प्रयास में परीक्षा पास कर लेंगे.

इसके अलावा, जीवन में जल्दी ही आईएएस परीक्षा पास करने से आपका करियर आगे बढ़ेगा और आपको कैबिनेट सचिव बनने का मौका मिल सकता है. जो लोग नहीं जानते उनके लिए, भारत में कैबिनेट सचिव का पद यूपीएससी का सर्वोच्च पद है.

12वीं क्लास के बाद आईएएस अधिकारी कैसे बनें, इसके बारे में ज्यादा जानने के लिए यहां पढ़ें ताकि आप देश की सबसे प्रसिद्ध सेवा में शामिल हो सकें.

Eligibility Criteria

कैंडिडेट की आयु कम से कम 21 साल होनी चाहिए वहीं अधिकतम आयु सीमा 32 साल रखी गई है. वहीं सरकारी नियमों के मुताबिक रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को आयु सीमा में छूट भी दी जाती है और अटेंप्ट्स भी ज्यादा मिलते हैं.

Educational Qualification

आवेदक को आधिकारिक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना चाहिए. जो उम्मीदवार अपने फाइनल की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें भी यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा देने की अनुमति है.

Tips on How to become an IAS officer

उम्मीदवारों को पता होना चाहिए कि आईएएस अधिकारी बनने की राह बहुत कठिन है, लेकिन एक अच्छी रणनीति और स्पष्ट मानसिकता के साथ सब कुछ आसान हो सकता है.

नीचे कुछ जरूरी पॉइंट दिए गए हैं जिन पर उम्मीदवारों को यूपीएससी परीक्षा की तैयारी से पहले विचार करना चाहिए.

सिविल सेवा पर अपनी उचित रिसर्च करें. एक राजनयिक या सिविल सेवक अपना जीवन कैसे जीता है, इसमें हिस्सा लें, यदि आपके पास किसी आईएएस अधिकारी से बात करने का अवसर है तो उसका पूरा उपयोग करें.

यूपीएससी कोर्स को देखें और उसके मुताबिक अपना ग्रेजुएशन सिलेबस चुनें. इसमें इतिहास या राजनीति जैसे सब्जेक्ट को शामिल किया जाना चाहिए. सामान्य अध्ययन पेपर के लिए पढ़ाई करते समय, ये विषय काफी सहायक होंगे. यह जरूरी है कि आपकी इन सब्जेक्ट में भी रुचि हो.

यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए किसी एक को चुनने से पहले आपको यूपीएससी के सभी ऑप्शनल सब्जेक्ट पर एक नजर डालनी चाहिए.

लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र और अन्य कोर्स के बारे में पढ़ना शुरू करें जो यूपीएससी परीक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं.

सभी यूपीएससी की किताबों की एक लिस्ट बनाकर अपनी बेसिक जानकारी में सुधार करें. उन सभी को पढ़ें.

यूपीएससी के लिए अच्छे अखबार और मैग्जीन पढ़कर देश और दुनिया की लेटेस्ट घटनाओं से अवगत रहें.

यूपीएससी इंटरव्यू के लिए आपको अच्छे कम्यूनिकेशन स्किल की जरूरत होगी, जो यूपीएससी परीक्षा का तीसरा फेज है. एक पॉजिटिव आचरण विकसित करने का प्रयास करें जो इस राउंड में आपके लिए अच्छा होगा.

नोट्स लेने की तकनीक में महारत हासिल करें, और यूपीएससी के पिछले साल के पेपरों की समीक्षा करके देखें कि आप कठिनाई के मामले में कहां हैं ताकि आप अपनी तैयारी को समायोजित कर सकें.

Steps to become an IAS officer

ग्रेजुएशन होने के बाद, कैंडिडेट्स को सबसे पहले यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए एक आवेदन पत्र जमा करना होगा. हर साल, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है, और जब आवेदन पोर्टल पर उपलब्ध होता है, तो उम्मीदवारों को समय सीमा से पहले यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन जमा करना होगा.

यूपीएससी परीक्षा का पहला पार्ट, जिसे यूपीएससी प्रीलिम्स कहा जाता है, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल होते हैं. प्रारंभिक परीक्षा में दो पेपर होते हैं: सीएसएटी और सामान्य अध्ययन 1. हर पेपर 200 नंबर का होता है. CSAT का नेचर क्वालीफाइंग होगा, जबकि सामान्य अध्ययन 1 योग्यता-रैंक वाला होगा. उम्मीदवारों से आग्रह किया जाता है कि वे यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस की समीक्षा करें और अपनी पढ़ाई की रणनीति की उचित प्लानिंग करें.

आईएएस परीक्षा के दूसरे फेज को यूपीएससी मेन्स कहा जाता है. यूपीएससी मुख्य परीक्षा केवल उन उम्मीदवारों के लिए खुली होगी जो यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पास करेंगे. यूपीएससी मेन्स में नौ पेपर शामिल होते हैं, जिनमें से दो ऑप्शनल होते हैं. आईएएस मेन्स के लिए कुल नंबर 1750 हैं. 48 ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट में से, उम्मीदवार उनमें से एक का चयन कर सकते हैं. अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू करने से पहले, उम्मीदवारों को यूपीएससी परीक्षा पैटर्न और यूपीएससी मुख्य पाठ्यक्रम की समीक्षा करनी चाहिए.

जो उम्मीदवार आईएएस परीक्षा के सभी तीनों फेज को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे, उन्हें आईएएस अधिकारी प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त किया जाएगा. आईएएस अधिकारी को दो साल का प्रशिक्षण पूरा करना होगा. लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में पहले चार महीने फाउंडेशन कोर्स (एलबीएसएनएए) होंगे. आईएएस प्रशिक्षण सत्र पूरा होने के बाद उम्मीदवारों को आईएएस अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाएगा.

