UPSC Exam दिए बिना बनना चाहते IAS? ये हैं 2 तरीके, जल्दी जानिए
Advertisement
trendingNow12899424
Hindi Newsशिक्षा

UPSC Exam दिए बिना बनना चाहते IAS? ये हैं 2 तरीके, जल्दी जानिए

How to Become an IAS Officer: क्या आप भी आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं? लेकिन इसके लिए यूपीएससी की तैयारी में समय नहीं लगाना चाहते हैं? अगर हां, तो आप बिना यूपीएससी की परीक्षा दिए भी आईएएस बन सकते हैं, आइए जानते हैं कैसे?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 28, 2025, 08:13 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UPSC Exam दिए बिना बनना चाहते IAS? ये हैं 2 तरीके, जल्दी जानिए

How to Become an IAS Officer without UPSC Exam: देश में सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) है जिसमें पास हो जाने वाले आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, लेकिन ये एग्जाम इतना आसान नहीं होता है जिस वजह से कई लोगों को इस परीक्षा में पास होकर आईएएस बनने में सालों लग जाते हैं. इस सिविल सेवा परीक्षा में पास होने वाला छात्र IAS-IPS-IFS समेत कई सरकारी सर्विस के लिए अधिकारियों के पद के लिए चयनित हो सकता है.

अगर IAS बनना चाहते हैं तो इसके लिए पहले यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम को क्लियर करना होगा. प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के आधार पर उम्मीदवार को IAS-IPS चुना जाता है. ऐसे छात्र जिन्होंने यूपीएससी एग्जाम में टॉप रैंक हासिल की हो वो IAS बन सकते हैं.

बिना UPSC एग्जाम कैसे बने IAS?

Add Zee News as a Preferred Source

अगर आप बिना यूपीएससी एग्जाम दिए IAS बनना चाहते हैं तो ऐसा हो सकता है लेकिन इसके लिए कुछ नियम और शर्तें होती हैं. इसके तहत ही यूपीएससी एग्जाम दिए बिना आईएएस बन सकते हैं. दरअसल, उम्मीदवार के लिए जरूरी है कि वो पहले से प्रशासनिक सेवा में हो और उस पद का अनुभव भी अच्छा हो. बिना यूपीएससी एग्जाम के IAS बनने के लिए दो ऑप्शन होते हैं- पहला कि एक राज्य सिविल सेवा (PCS) के जरिए और दूसरा लेटरल एंट्री के माध्यम से मुमकिन है.

राज्य सिविल सेवा (PCS) से कैसे बन सकते हैं IAS?

राज्य सिविल सेवा के लिए आपको किसी राज्य की राज्य प्रशासनिक सेवा परीक्षा को क्लियर करना होगा. जैसे- उत्तर प्रदेश पीसीएस या मध्य प्रदेश पीसीएस परीक्षा देकर राज्य प्रशासनिक सेवा में नौकर प्राप्त कर लें. इसके बाद SDM या समकक्ष पद हासिल करना भी जरूरी है. भारतीय प्रशासनिक सेवा विनियम 1955 के मुताबिक राज्य प्रशासनिक सेवा में लगभग 12 साल की सेवा होनी चाहिए जिसके बाद आईएएस कैडर में प्रमोशन के लिए पात्र हो सकते हैं. इसके अलावा उम्र 55 साल से कम होनी चाहिए. प्रमोशन के समय पीसीएस पद पर अनुभव, आपके काम की परफॉर्मेंस और वैकेंसी आदि के आधार पर आईएएस बन सकते हैं. ध्यान रहे ति पीसीएस के बाद आईएएस बनना इतना आसान भी नहीं है क्योंकि आईएएस प्रमोशन के लिए पहले कमेटी आपस में बैठती है और फिर वो चयन करते हैं कि किसी पीसीएस अधिकारी को आईएएस बनाना है या नहीं.

लेटरल एंट्री स्कीम से कैसे बन सकते हैं IAS?

एक दूसरा ऑप्शन लेटरल एंट्री स्कीम भी है जिसकी शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा साल 2018 में की गई थी. इसके लिए व्यक्ति का ग्रेजुएट होना जरूरी है और उम्र 40 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए. लेटरल एंट्री स्कीम के जरिए डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर या डिप्टी सेक्रेटरी पद पर नियुक्त किया जाता है. वित्त, पर्यावरण, कृषि, अर्थशास्त्र या सड़क परिवहन जैसे प्राइवेट या सरकारी क्षेत्र में कम से कम 15 साल काम का अनुभव होना चाहिए. योग्य उम्मीदवार आवेदन करने के लिए upsc.gov.in और dopt.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए कर सकते हैं, अन्य जानकारी भी यहीं से प्राप्त कर सकते हैं. 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नियुक्ति की जाती है जिसे आप बढ़ा भी सकते हैं.

ये भी पढ़ें- Success Story: IIT इंजीनियरिंग और मेडिकल करियर छोड़ पति-पत्नी बने IAS और IPS, जानें UPSC परीक्षा क्लियर करने वाली इस जोड़ी की सफलता की कहानी

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

UPSCIAS

Trending news

'दबाव में अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग ठीक नहीं', ट्रंप के टैरिफ पर बोले मोहन भागवत
RSS chief Mohan Bhagwat
'दबाव में अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग ठीक नहीं', ट्रंप के टैरिफ पर बोले मोहन भागवत
Aaj Ki Taza Khabar Live: PM Modi जापान के लिए होंगे रवाना, वैष्णो देवी में भूस्खलन से 30 से ज्यादा मौतें...Robert Vadra को मिला कोर्ट का नोटिस
breaking news live updates
Aaj Ki Taza Khabar Live: PM Modi जापान के लिए होंगे रवाना, वैष्णो देवी में भूस्खलन से 30 से ज्यादा मौतें...Robert Vadra को मिला कोर्ट का नोटिस
मानसून का भयंकर रूप आना अभी बाकी! जम्मू से लेकर हिमाचल तक तबाही, जानें आज का हाल
Mansoon
मानसून का भयंकर रूप आना अभी बाकी! जम्मू से लेकर हिमाचल तक तबाही, जानें आज का हाल
मंदिर में 'सिंहासन' के सामने 'VIP कुर्सी'! भगवान के दर पर होने वाले भेदभाव का टेस्ट
DNA Analysis
मंदिर में 'सिंहासन' के सामने 'VIP कुर्सी'! भगवान के दर पर होने वाले भेदभाव का टेस्ट
DNA: एक तरफ राहुल ने दौड़ाई बुलेट, दूसरी तरफ नीतीश के मंत्रियों को दौड़ा रहे लोग
DNA Analysis
DNA: एक तरफ राहुल ने दौड़ाई बुलेट, दूसरी तरफ नीतीश के मंत्रियों को दौड़ा रहे लोग
सेना का अफसर, स्पाइसजेट के टारगेट पर! क्या कंपनी को 'नो फ्लाई जोन' लिस्ट में डालेंगे
DNA
सेना का अफसर, स्पाइसजेट के टारगेट पर! क्या कंपनी को 'नो फ्लाई जोन' लिस्ट में डालेंगे
क्यों इस साल ज्यादा बरस रहे हैं बादल? कुदरत की नाराजगी के पीछे ये है असली वजह
DNA
क्यों इस साल ज्यादा बरस रहे हैं बादल? कुदरत की नाराजगी के पीछे ये है असली वजह
विलायत खान ने क्यों नहीं लिए पद्म सम्मान? भारत में प्रदर्शन करना भी कर दिया बंद
Ustad Vilayat Khan
विलायत खान ने क्यों नहीं लिए पद्म सम्मान? भारत में प्रदर्शन करना भी कर दिया बंद
नोबेल के नाम पर ये कैसा खेल? भारत पर 50% का टैरिफ वार..क्या ट्रंप को वश में कर लिया?
DNA Analysis
नोबेल के नाम पर ये कैसा खेल? भारत पर 50% का टैरिफ वार..क्या ट्रंप को वश में कर लिया?
कुछ ज्यादा हो गया... मूर्ति बनाने वाले मुस्लिम कारीगरों के विरोध पर क्या बोले रामदेव
ramdev
कुछ ज्यादा हो गया... मूर्ति बनाने वाले मुस्लिम कारीगरों के विरोध पर क्या बोले रामदेव
;