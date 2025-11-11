NSG कमांडो बनने के लिए कितनी करनी होती है पढ़ाई-लिखाई? जानें योग्यता से लेकर सैलरी पैकेज

How to Become a NSG Commando: दिल्ली के लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास 10 नवंबर को कार में जोरदार विस्फोट हुआ जिसके कारण चारों ओर अफरा-तफरी का माहौल हो गया था. करीब 9 लोगों की मौत और 20 से ज्यादा घायल बताए जा रहे. भारत की राजधानी दिल्ली के लाल किला के पास कार विस्फोट होने से हाई अलर्ट जारी किया गया और मौके पर NSG, FSL और NIA की टीमें पहुंची थी. घटना की जांच के लिए ये तीनों एजेंसियां सूचना मिलते ही पहुंची थी. देश की सुरक्षा के लिए अगर आप भी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एजेंसी NSG में शामिल होना चाहते हैं, तो आइए जान लेते हैं कि NSG कमांडो बनने के लिए कितनी पढ़ाई-लिखाई करनी होती है और इसके लिए किन योग्यता की जरूरत होती है और कितने रुपये तक सैलरी मिलती है?

कब हुआ था एनएसजी का गठन?

22 सितंबर, 1986 को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (National Security Guards) यानी एनएसजी का गठन हुआ था जिसका मुख्य उद्देश्य आतंकरोधी गतिविधियों को रोकना था. कमांडो की भाषा में एनएसजी को ‘Never Say Give up’ भी कहा जाता है. आइए जानते हैं कि कैसे NSG कमांडो बन सकते हैं?

कैसे होती है NSG कमांडो की भर्ती?

एनएसजी कमांडो की भर्ती सीधी नहीं होती है. इस पद के लिए भारतीय थल सेना, CRPF, CISF, ITBP या BSF जैसे सशस्त्र बल से चयन किया जाता है. आमतौर पर 50 प्रतिशत कमांडो की भर्ती भारतीय सेना से होती है. हालांकि, अन्य भर्ती सशस्त्र बल से होती है.

NSG कमांडो बनने के लिए कितनी पढ़ाई-लिखाई जरूरी?

NSG कमांडो बनने के लिए सीधा पढ़ाई-लिखाई से कोई लेना देना नहीं होता है. इसके लिए जरूरी है कि पहले भारतीय सेना में हो या फिर CRPF जैसे जैसे सशस्त्र बल में स्पेशल ट्रेनिंग ली हो. बात करें पढ़ने-लिखने की तो ग्रेजुएशन की डिग्री जरूरी होती है. इसके अलावा उम्मीदवार के लिए शारीरिक और मानसिक मजबूती भी जरूरी है.

NSG कमांडो के लिए किन योग्यता की जरूरत होती है?

एनएसजी कमांडो बनने के लिए कुछ योग्यता का होना जरूरी है. भारतीय सेना या अन्य किसी बल में न्यूनतम 10 साल की कार्य सेवा जरूरी होती है. सैनिक की उम्र 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. 90 दिनों के कठिन ट्रेनिंग जरूरी होती है. ट्रेनिंग के दौरान ही कमांडो बनने की अच्छी खासी प्रैक्टिस करा दी जाती है.

एनएसजी कमांडो की सैलरी कितनी होती है?

एनएसजी कमांडो की मासिक सैलरी 80,000 से 1.60 लाख रुपये हो सकती है जो कि रैंक और अनुभव पर निर्भर होती है. इसके साथ ही अलग-अलग भत्ते और सुविधाएं भी दी जाती है. पढ़ाई-लिखाई के साथ सबसे जरूरी 3 साल की कठिन ट्रेनिंग शामिल होती है.

