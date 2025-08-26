शौक बनेगा रोजगार! अगर हैं Foodie? तो खाने-पकाने के हॉबी को बनाएं करियर, जानें बेहतरीन ऑप्शन

How to Become Chef: अगर आपको खाना खाने के साथ खाना बनाना भी पसंद है तो आप फूड इंडस्ट्री में अपना भविष्य बना सकते हैं. खबर में पढ़ें Foodies के लिए बेस्ट करियर ऑप्शन.
Top Career Option for Foodies: अगर आपको खाना खाने के साथ खाना बनाना भी पसंद है तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. इस खबर में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बेस्ट करियर ऑप्शन, जिसे करके आप फूड इंडस्ट्री में अपना भविष्य बना सकते हैं. जी हां, अगर हॉबी को काम में बदल दिया तो फिर जिंदगी का सफर अच्छा हो जाता है. चलिए जानते हैं कि कौन-कौन सी फील्ड में फूडीज़ काम करके अच्छी इंकम कर सकते हैं.
1. शेफ (Chef)
शेफ बनकर आप होटल, रेस्टोरेंट, रिसॉर्ट्स या क्रूज में काम कर सकते हैं. यहां आप अलग-अलग तरह के खाना बनाने, किचन मैनेज करना आदि काम करते हैं. हालांकि, इसके लिए पहले आपको डिप्लोमा/डिग्री इन होटल मैनेजमेंट या क्यूलिनरी आर्ट्स की पढ़ाई करनी होगी. इसके बाद चेफ के तौर पर आपको इंटनर्शिप करनी होगी.
2. फूड ब्लॉगर या व्लॉगर (Food Blogger/Vlogger)
अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो आप फूड ब्लॉगर या व्लॉगर के तौर पर भी काम करके अच्छी इंकम कर सकते हैं. इसमें आपको हर दिन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ब्लॉग पर रेस्टोरेंट रिव्यू, रेसिपीज की डिटेल्स शेयर कर सकते हैं. आप Sponsorship, एड (ads) या फिर ब्रांड कोलेब्रेशन (brand collaborations) के जरिए अच्छी कमाई कर सकते हैं.
3. न्यूट्रिशनिस्ट/डाइटिशियन (Nutritionist/Dietitian)
अगर आपका हेल्थ और फिटनेस में इंटरेस्ट तो आप इस फील्ड में भी करियर बना सकते हैं. आज के समय में लोग न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स की काफी सलाह लेते हैं. हॉस्पिटल हो या फिर जिम लोग पर्सनल कंसल्टेशन के लिए डाइटिशियन के पास पहले जा रहे हैं. इसके लिए आपको 12वीं के बाद बीएससी या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एमएससी इन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स को कोर्स कर सकते हैं.
4. फूड क्रिटिक और रिव्यूअर (Food Critic/Reviewer)
फूड क्रिटिक और रिव्यूअर भी एक बेस्ट करियर ऑप्शन है. अगर लिखने का शौक है तो ये आपके लिए बेस्ट करियर बन सकता है. इसमें आपको मैगजीन, न्यूजपेपर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रेस्टोरेंट और फूड रिव्यू के बारे में लिखना होगा.
5. फूड फोटोग्रफर (Food Photographer)
ये उन लोगों के लिए अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है, जिन्हें फोटोग्राफी काफी पसंद हो. अगर आप खाने को खूबसूरती के साथ अपने कैमरे में उतार सकते हैं तो आप इस काम को करके मोटी कमाई कर सकते हैं.