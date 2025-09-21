क्रिकेट के दीवाने, लेकिन बनना है अंपायर; जानें कौन-सी करनी होगी पढ़ाई, कितनी होती Umpire की सैलरी?

Cricket Umpire Qualifications: भारत में करोड़ों क्रिकेट प्रेमी है. वहीं, क्रिकेट देखने के साथ-साथ लोगों को ये खेल खेलना भी काफी पसंद है. ऐसे में कुछ का सपना होता कि अपनी दुनिया क्रिकेट में ही वह बनाएं. ऐसे में सिर्फ खिलाड़ी बनकर ही नहीं बल्कि कुछ का सपना अंपायर बनना भी होता है. ये करियर ऑप्शन में पहले के मुताबिक काफी उभर रहा है. ऐसे में अगर आप भी अंपायरिंग करना चाहते हैं तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे आप अंपायर बन सकते हैं, कौन-सी पढ़ाई करनी होगी और कितनी सैलरी मिलती है?

वैसे टीवी पर देखने पर हर चीज आसान लगती है, लेकिन हकीकत में जब किसी काम को किया जाए तो उसकी हकीकत पता चलती है. ऐसा ही कुछ किरदार अंपायर का भी है, जो भले हमें दूर से आसान लगता हो, लेकिन ये काफी चुनौतीपूर्ण होता है. अंपायर के ऊपर ही मैच की जिम्मेदारी होती है कि वह सही और निष्पक्ष तरीके से अपने रोल को निभाए. अंपायर के फैसले से ही एक खेल की हार और जीत तय होती है.

कैसे बनें अंपायर?

क्रिकेट अंपायर बनने के लिए सबसे जरूरी है कि आप कम से कम 10वीं और 12वीं पास हों. इसके अलावा डिग्री कोर्स में फिजिकल एजुकेशन सबजेक्ट शामिल है. साथ ही आपको खेल के नियमों (Laws of Cricket– MCC द्वारा बनाए गए) की अच्छी जानकारी होनी चाहिए. इसके साथ आपका दिमाग और निगाहें बिल्कुल तेज और तुरंत सही फैसला लेने के लिए सकक्षम होनी चाहिए. बोलने का तरीका एकदम साफ क्लियर होना चाहिए. कुल मिलाकर आपको फिजिकली फिट होना भी बहुत जरूरी है.

Add Zee News as a Preferred Source

स्टूडेंट्स के साथ-साथ अब टीचर को भी नहीं मिलेगी मोबाइल क्लास में ले जाने अनुमति! इस राज्य में सरकार ने लगाई ने रोक

पढ़ाई के अलावा अंपायर बनने के लिए आपको सबसे पहले राज्य स्तर पर परीक्षाएं पास करनी होती हैं. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) हर साल यह परीक्षाएं आयोजित करता है. इनमें कैंडिडेट्स के क्रिकेट नियमों की जानकारी से जुड़े टेस्ट होते हैं. लिखित परीक्षा आपको पास करनी होती है. इसके बाद उम्मीदवारों को ट्रेनिंग दी जाती है. इसके बाद घरेलू टूर्नामेंट से आपको अंपायरिंग का मौका मिल सकता है.

कितनी मिलती है सैलरी?

अंपायरों की सैलरी की बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पर अंपायरिंग की कमाई काफी अच्छी होती है. आईसीसी के एक वनडे मैच में अंपायर को करीब 2 लाख 25 हजार रुपये तक मिलते हैं. वहीं टेस्ट मैचों में यह फीस 3 लाख रुपये से ज्यादा होती है. डोमेस्टिक लेवल ये सैलरी प्रति मैच 10,000 से 40,000 रुपये तक होती है.