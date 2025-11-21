Fighter Pilot: बनना चाहते हैं एयर फोर्स फाइटर पायलट, जानिए कितनी होती है उनकी सैलरी?

Fighter Pilot Salary: आज भारतीयों के लिए एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. दुबई में एक एयर शो के दौरान भारतीय वायुसेना का तेजस फाइटर जेट हवा में ही क्रैश हो गया. इस हादसे में एक भारतीय फाइटर पायलट की दर्दनाक मौत हो गई. यह घटना दुबई के अल मकतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जारी एयर शो में एक डेमो फ्लाइट के दौरान हुई. घटना के बाद अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर फाइटर पायलट कैसे बनते हैं और उनकी सैलरी कितनी होती है, तो आइए हम आपको बताते हैं.

कैसे बने फाइटर पायलट?

फाइटर पायलट बनने के लिए एक छात्र को 10वीं के बाद 12वीं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स (PCM) विषय से करनी होती है. जिसमें अच्छे अंक स्कोर करने के बाद या तो उम्मीदवार को नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) की परीक्षा पास करनी होगी या फिर ग्रेजुएशन के बाद एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट (AFCAT) देना होगा, जो 3 चरण में आयोजित की जाती है. जिसमें- लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट शामिल होता है.

AFCAT लिखित परीक्षा पास करने के बाद उम्मीदवार को सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (SSB) इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट क्लियर करना होगा. वहीं, सभी चरणों को क्लियर करने के बाद कैंडिडेट की एयर फोर्स अकादमी में ट्रेनिंग होगी, जिसके बाद वो फाइटर पायलट बन सकते हैं. जानकारी के लिए बता दें, NDA की परीक्षा साल में 2 बार संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित की जाती है. वहीं, AFCAT की परीक्षा भारतीय वायु सेना (IAF) द्वारा साल में 2 बार आयोजित की जाती है.

फाइटर पायलट की कितनी होती है सैलरी?

एयर फोर्स में एक फाइटर पायलट की सैलरी उनकी रैंक के आधार पर अलग-अलग होती है. हालांकि, एक फ्लाइंग ऑफिसर की शुरुआती सैलरी लगभग 56,100 रुपये से 1,10,700 रुपये प्रति महीने तक होती है, जिसमें मिलिट्री सर्विस पे (MSP) और अन्य भत्ते भी शामिल होते हैं. वहीं, जैसे-जैसे एक फाइटर पायलट की रैंक (फ्लाइंग लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कमोडोर, एयर मार्शल) बढ़ती है, उनके सैलरी में भी बढ़ोतरी होती रहती है.

