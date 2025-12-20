HR की नौकरी है पसंद? 12वीं के बाद इन कोर्स से बना सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स में करियर

HR Course and Fees: जब बात आती है करियर को चुनने की तो इस मामले में सभी की अलग-अलग पसंद होती है. डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर बनने के अलावा कईयों की पसंद में ह्यूमन रिसोर्सेज करियर भी है. नौकरी मांग वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाली जॉब को पसंद करने वाले अक्सर एचआर बनना पसंद करते हैं. मजे की जिंदगी और आराम के लिए लोगों की नजर में एक एचआर की जॉब है. अगर आप भी उनमें से एक हैं जो किसी कंपनी में एचआर बनना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि उसके लिए क्या करना होगा तो आइए ऐसे कोर्स जानते हैं जिसे करने के बाद एचआर बन सकते हैं. 12वीं के बाद एचआर बनने के लिए कोर्स कर सकते हैं. आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

एचआर का काम क्या होता है?

एचआर में करियर बनाने के प्लान से पहले ये जान लीजिए कि एचआर क्या काम करता है. एचआर की फुल फॉर्म ह्यूमन रिसोर्स है और एक एचआर मैनेजर का काम होता है कि वो किसी भी संगठन में कर्मचारियों की भर्ती करे. साथ ही उनकी ट्रेनिंग, सैलरी मैनेजमेंट, हॉलीडे मॉनिटरिंग, परफॉर्मेंस इवोल्यूशन और कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान जैसे काम करने की जिम्मेदारी भी एचआर के कांधे पर होती है. सरल भाषा में समझाएं तो एचआर प्रोफेशनल का काम कर्मचारियों और मैनेजमेंट के बीच तालमेल सही बनाए रखने का होता है. कंपनी के साथ कर्मचारियों का ध्यान रखना भी एक एचआर की जिम्मेदारी होती है.

एचआर बनने के लिए कितना पढ़ा-लिखा होना जरूरी?

12वीं की पढ़ाई किसी भी स्ट्रीम से क्यों न हो. आप एचआर कोर्स के लिए योग्य होते हैं. 12वीं के बाद किसी भी स्ट्रीम में बैचलर की डिग्री भी हासिल कर सकते हैं. बस पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान एचआर बनने के लिए एमबीए इन एचआर मैनेजमेंट में करना होगा. MBA in HR Management डिग्री को हासिल करना होगा. इसके अलावा मास्टर्स इन एचआर मैनेजमेंट या PGDM in HR कर सकते हैं.

क्या डिप्लोमा कोर्स से बन सकते हैं एचआर?

जी हां, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तब भी एचआर बन सकते हैं लेकिन ऐसे में नौकरी सीमित हो जाती है. कुछ ही संस्थान हैं जो डिप्लोमा कोर्स के आधार पर एचआर की भर्ती करते हैं.

एचआर कोर्स की कितनी फीस?

एचआर से संबंधित कोर्स करने के लिए प्राइवेट कॉलेज में MBA in HR की डिग्री हासिल करने के लिए लगभग 2 लाख से 10 लाख रुपये तक की फीस हो सकती है. जबकि, सरकारी कॉलेज से लगभग 1 लाख से 25 लाख रुपये तक के खर्च में एमबीए इन एचआर मैनेजमेंट कोर्स कर सकते हैं. जबकि, एचआर डिप्लोमा के लिए ऑनलाइन कोर्स करने पर 5 हजार से 50000 रुपये तक का खर्चा आ सकता है. फीस से संबंधित पुष्टि के लिए कॉलेज की वेबसाइट या हेल्प डेस्क से संपर्क करके जानकारी हासिल कर सकते हैं.

कितनी होती है एक एचआर की सैलरी?

कंपनी के लोकेशन और एचआर के अनुभव के अनुसार सैलरी अलग-अलग होती है. एक फ्रेशर एचआर एग्जीक्यूटिव की सैलरी प्रति माह 20 हजार रुपये से 35 हजार रुपये हो सकती है. 2 साल से 5 साल तक का अनुभव होने पर एचआर की सैलरी 5 से 8 लाख रुपये सालाना हो सकती है. किसी सीनियर पद के एचआर की सैलरी 10 लाख से 25 लाख रुपये सालाना हो सकती है. जबकि, अधिक एक्सपीरिएंस रखने वाले एचआर की MNCs में सैलरी 30 लाख रुपये से ज्यादा सालाना हो सकती है.

