साइंस स्ट्रीम से हैं 12वीं पास? तो इंजीनियरिंग और मेडिकल के अलावा इस बेस्ट कोर्स में ले सकते हैं एडमिशन, पढ़ाई के बाद लाखों में सैलरी!
साइंस स्ट्रीम से हैं 12वीं पास? तो इंजीनियरिंग और मेडिकल के अलावा इस बेस्ट कोर्स में ले सकते हैं एडमिशन, पढ़ाई के बाद लाखों में सैलरी!

How to Become Meteorologist: मौसम वैज्ञानिक कैसे बनें, इसके लिए कौन-सी पढ़ाई करनी होती है? अगर आपके मन में भी हैं कुछ ऐसे सवाल तो इस खबर में आपको मिलेंगे इसके जवाब. पढ़ें..

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Aug 29, 2025, 07:45 AM IST
साइंस स्ट्रीम से हैं 12वीं पास? तो इंजीनियरिंग और मेडिकल के अलावा इस बेस्ट कोर्स में ले सकते हैं एडमिशन, पढ़ाई के बाद लाखों में सैलरी!

Career in Meteorologist: देश के ज्यादातर हिस्सों में इस वक्त बारिश और बाढ़ के कारण तबाही मची हुई है. वहीं, आपने हमेशा पढ़ा और सुना होगा कि मौसम विभाग बारिश, बर्फबारी, गर्मी आदि मौसम की जानकारी एक दिन पहले या कुछ हफ्ते पहले या कुछ घंटे पहले ही बता देता है. ऐसे में लोगों के मन ये सवाल उठता है कि आखिर कैसे लोग मौसम विभाग में काम करते हैं, कैसे कोई मौसम वैज्ञानिक बन सकता है, इसके लिए क्या पढ़ाई करनी होती है? अगर आप भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं तो चलिए आपके सारे सवालों के जवाब आपको इस खबर में देते हैं.  

GATE 2026 Registration आज से; जानें जरूरी डॉक्यूमेंट्स, एग्जाम डेट, सिलेबस और फीस की पूरी जानकारी यहां

क्या करनी होगी पढ़ाई?
बदलते मौसम के साथ ही मौसम वैज्ञानिकों के काम भी बढ़ जाते हैं. अगर आप मौसम वैज्ञानिक के तौर पर अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको 12वीं परीक्षा साइंस स्ट्रीम से पास करनी होगी. साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स. इसके बाद आपको किसी यूनिवर्सिटी से मेट्रोलॉजी या एटमॉस्फेरिक साइंस में ग्रेजुएशन करना होगा. इसके साथ ही अगर आपको रिसर्च करना हो तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन करके पीएचडी कर सकते है. ये आपके करियर के लिए काफी बेस्ट हो सकता है. 

इन इंस्टीट्यूट्स से कर सकते हैं पढ़ाई

  • आईआईटी खड़गपुर, पश्चिम बंगाल

  • भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु

  • देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर

  • इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटिअरोलॉजी, पुणे

  • आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड

  • कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कोचीन

  • पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला

  • सेंट पीटर्स इंजीनियरिंग कॉलेज, चेन्नई

  • शिवाजी विश्वविद्यालय

  • सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय

Job Alert: सितंबर में जॉब्स की बरसात! इन 7 बड़ी नौकरियों के लिए करें अप्लाई, न गंवाएं मौका

मौसम वैज्ञानिक बनने के लिए जरूरी योग्यता
मौसम वैज्ञज्ञनिक बनने के लिए आपकी साइंस और मैथ्स में अच्छी पकड़ होनी चाहिए. ग्रेजुएशन में मेट्रोलॉजी या रिलेटेड सब्जेक्ट्स में पढ़ाई होनी चाहिए. साथ ही फिजिक्स और डिफरेंशियल इक्वेशन भी विषय में शामिल होना चाहिए. इसके साथ ही अगर आपको टीवी पर मौसम की जानकारी खुद बोलकर देना पसंद है तो आपको अपने बोलने की कला पर भी काम करना होगा. 

मौसम वैज्ञानिक की सैलरी कितनी होती है?
सैलरी की बात करें तो ये सबसे पहले आपके पढ़ाई और अनुभव पर डिपेंड करती है. देश में इस पोस्ट पर सालाना सैलरी 5 लाख रुपये से 6 लाख रुपये तक होती है. वहीं, अनुभव के आधार पर ये 10 से 12 लाख रुपये तक हो सकती है. 

