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Hindi Newsशिक्षाशैतानी हथियार बनाने का है सपना? एयरोस्पेस से लेकर प्रोपल्शन तक, जानें मिसाइल साइंटिस्ट बनने का पूरा सीक्रेट रोडमैप

'शैतानी हथियार' बनाने का है सपना? एयरोस्पेस से लेकर प्रोपल्शन तक, जानें मिसाइल साइंटिस्ट बनने का पूरा सीक्रेट रोडमैप

how to become missile scientist: मिसाइल बनाने के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए छात्रों को विज्ञान और गणित में मजबूत पकड़ के साथ एयरोस्पेस या मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे खास कोर्स करने होते हैं. आज हम इसके बारे डिटेल से जानकारी देंगे.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Apr 24, 2026, 11:47 AM IST
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'शैतानी हथियार' बनाने का है सपना? एयरोस्पेस से लेकर प्रोपल्शन तक, जानें मिसाइल साइंटिस्ट बनने का पूरा सीक्रेट रोडमैप

how to become missile scientist: मिसाइल बनाने का काम जितना रोमांचक दिखता है, इसके पीछे उतनी ही गहरी साइंस और जिम्मेदारी जुड़ी होती है. 10वीं में सही विषयों के चुनाव से लेकर डीआरडीओ के लैब तक पहुंचने का सफर कड़ी मेहनत और सही दिशा की मांग करता है. चाहे वह एयरोडायनामिक्स की समझ हो या अत्याधुनिक प्रोपल्शन सिस्टम का ज्ञान, इस क्षेत्र में कदम रखने के लिए आपको इंजीनियरिंग के उन पेचीदा रास्तों से गुजरना होगा जो केवल सबसे काबिल दिमाग ही पार कर पाते हैं. आज हम इसके बारे डिटेल से जानकारी देंगे.

मिसाइल बनाने का काम बहुत जिम्मेदारी और टेक्नोलॉजी की समझ से जुड़ा होता है. इसके लिए खास तरह की पढ़ाई करनी पड़ती है. सबसे पहले छात्र को 10वीं के बाद साइंस स्ट्रीम चुननी होती है. इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स सबजेक्ट सबसे जरूरी होते हैं. ये तीनों विषय आगे की पढ़ाई की नींव बनाते हैं. अगर इन विषयों में पकड़ मजबूत होगी तो आगे का रास्ता आसान हो जाता है.

12वीं पास करने के बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना जरूरी होता है. इसके लिए छात्र को जेईई जैसी परीक्षा पास करनी होती है. इसके बाद वे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं. मिसाइल से जुड़े काम के लिए एयरोस्पेस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस जैसे कोर्स फायदेमंद होते हैं. इन कोर्स में मशीन, उड़ान, सॉफ्टवेयर और सिस्टम से जुड़ी जानकारी दी जाती है.

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कौन से विषयों पर देना होगा ध्यान?

इंजीनियरिंग के दौरान छात्रों को खास तौर पर एयरोडायनामिक्स, प्रोपल्शन और कंट्रोल सिस्टम जैसे विषयों पर ध्यान देना होता है. ये सभी चीजें मिसाइल बनाने में काम आती हैं. इसके अलावा रिसर्च का भी बहुत महत्व होता है. कई छात्र आगे मास्टर्स या पीएचडी भी करते हैं. इससे उनकी जानकारी और गहरी हो जाती है. इससे उन्हें बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलता है.

डीआरडीओ में कर सकते हैं काम

पढ़ाई के बाद नौकरी के लिए कई सरकारी और निजी संस्थान होते हैं. भारत में रक्षा से जुड़े संगठन जैसे डीआरडीओ में वैज्ञानिक और इंजीनियर काम करते हैं. इसके अलावा इसरो जैसे संस्थानों में भी इस तरह की तकनीक पर काम होता है. यहां काम करने के लिए लिखित परीक्षा और इंटरव्यू पास करना पड़ता है. अच्छी तैयारी और मेहनत से इन संस्थानों में जगह बनाई जा सकती है.

धैर्य और मेहनत है जरूरी 

मिसाइल बनाने का सपना देखने वाले छात्रों को धैर्य और मेहनत दोनों रखना जरूरी है. यह एक लंबा सफर होता है. इसमें लगातार सीखना पड़ता है. टेक्नोलॉजी हर दिन बदल रही है, इसलिए खुद को अपडेट रखना जरूरी है. अगर सही दिशा में पढ़ाई की जाए और मेहनत की जाए, तो इस क्षेत्र में शानदार करियर बनाया जा सकता है.

ये भी पढ़ें- BTech वालों के लिए बैंक में सरकारी नौकरी; ऑफिसर बनने का मौका, आवेदन प्रोसेस से लेकर सब डिटेल्स यहां

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harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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