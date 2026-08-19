/फोटोग्राफर बनने का सपना, 12वीं के बाद किस कोर्स को चुनें? जानें फोटोग्राफी करियर और सैलरी की पूरी डिटेल

Career After 12th: कहते हैं कि एक तस्वीर हजार शब्दों के बराबर होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक सही तस्वीर किसी का भविष्य भी बना सकती है? अगर दुनिया को देखने का आपका नजरिया दूसरों से अलग है, तो फोटोग्राफी आपके इसी हुनर को एक सफल करियर में बदल सकती है. हर साल 19 अगस्त को मनाया जाने वाला विश्व फोटोग्राफी दिवस (World Photography Day) इस खूबसूरत कला और इसके इतिहास की याद दिलाता है. 1839 में 'डैगुएरोटाइप' फोटोग्राफिक प्रक्रिया की खोज के साथ जिस कला की नींव पड़ी थी, वो आज युवाओं के बीच सबसे पसंदीदा करियर ऑप्शन्स में से एक बन चुकी है. हालांकि, सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ एक अच्छा कैमरा होना फोटोग्राफर बनने के लिए काफी है या इसके लिए किसी प्रोफेशनल कोर्स और सही ट्रेनिंग की जरूरत होती है?