/फोटोग्राफर बनने का सपना, 12वीं के बाद किस कोर्स को चुनें? जानें फोटोग्राफी करियर और सैलरी की पूरी डिटेल

Career After 12th: कहते हैं कि एक तस्वीर हजार शब्दों के बराबर होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक सही तस्वीर किसी का भविष्य भी बना सकती है? अगर दुनिया को देखने का आपका नजरिया दूसरों से अलग है, तो फोटोग्राफी आपके इसी हुनर को एक सफल करियर में बदल सकती है. हर साल 19 अगस्त को मनाया जाने वाला विश्व फोटोग्राफी दिवस (World Photography Day) इस खूबसूरत कला और इसके इतिहास की याद दिलाता है. 1839 में 'डैगुएरोटाइप' फोटोग्राफिक प्रक्रिया की खोज के साथ जिस कला की नींव पड़ी थी, वो आज युवाओं के बीच सबसे पसंदीदा करियर ऑप्शन्स में से एक बन चुकी है. हालांकि, सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ एक अच्छा कैमरा होना फोटोग्राफर बनने के लिए काफी है या इसके लिए किसी प्रोफेशनल कोर्स और सही ट्रेनिंग की जरूरत होती है?
अगर आपको फोटो खींचने का शौक है और आप इसमें एक सफल और हाई-पेइंग करियर बनाना चाहते हैं, तो प्रोफेशनल कोर्स करना सबसे सही फैसला होगा. हालांकि, अगर ये सिर्फ आपका एक शौक है, तो आप बिना किसी फुल-टाइम कोर्स के भी ऑनलाइन या सेल्फ-लर्निंग के जरिए इसकी स्किल्स सीख सकते हैं. लेकिन अगर आपकी प्राथमिकता इसे करियर बनाना ही है, तो कम से कम एक डिप्लोमा कोर्स जरूर कर लेना चाहिए.
कक्षा 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद आप फोटोग्राफी के विभिन्न कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं. इन कोर्स के जरिए आप कैमरे को सही तरीके से संभालना, क्रिएटिव फ्रेमिंग और हाई-क्वालिटी फोटोग्राफी की तकनीकें सीखते हैं. इसके अलावा आपको अलग-अलग लेंस और कैमरे के एडवांस्ड फीचर्स की बारीकी से जानकारी मिलती है. 12वीं के बाद फोटोग्राफी कोर्स के माध्यम से सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा या ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर सकते हैं.
फोटो जर्नलिज्म
ट्रैवल फोटोग्राफी
वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी
फैशन और पोर्ट्रेट फोटोग्राफी
वेडिंग और इवेंट फोटोग्राफी
ई-कॉमर्स और प्रोडक्ट फोटोग्राफी
आर्किटेक्चरल और रियल एस्टेट
फोटोग्राफी के क्षेत्र में फुल टाइम नौकरी से लेकर फ्रीलांसिंग भी उपलब्ध है. इसके अलावा आप चाहें तो अपना खुद का काम भी कर सकते हैं. खुद का स्टूडियो तैयार कर सकते हैं. दूसरी नौकरी के साथ फ्रीलांस काम ले सकते हैं. चाहें तो फुल टाइम नौकरी कर सकते हैं जिसके लिए किसी कंपनी में नौकरी कर सकते हैं और हर महीने सैलरी हासिल कर सकते हैं.
फोटोग्राफी कोर्स को करने में भी अच्छा खासा पैसा लग जाता है लेकिन उसके बाद हर महीने कितनी कमाई हो सकती है, ये हर कोई जानना चाहता है. आमतौर पर फोटोग्राफी क्षेत्र में फ्रेशर को 15000 से 25000 रुपये तक सैलरी दी जाती है. अगर आप किसी सीनियर फोटोग्राफर के साथ एक असिस्टेंट के तौर पर अनुभव हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं तो इतनी सैलरी मिल सकती है.
हालांकि, अनुभव के अनुसार सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है. एक्सपीरिएंस के बाद 40000 रुपये से 1 लाख रुपये तक सैलरी मिल सकती है. वहीं, अगर फ्रीलांस या वेडिंग प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं तो आमतौर पर एक प्रोजेक्ट के लिए 50,000 से 2 लाख या उससे ऊपर पैसे मिल सकते हैं.