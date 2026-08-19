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फोटोग्राफर बनने का सपना, 12वीं के बाद किस कोर्स को चुनें? जानें फोटोग्राफी करियर और सैलरी की पूरी डिटेल

Photography Course After 12th: अक्सर माना जाता है कि फोटोग्राफी के लिए किसी कोर्स की जरूरत नहीं होती और इसे सिर्फ स्किल्स सीखकर भी किया जा सकता है. हालांकि, ये पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन एक प्रोफेशनल फोटोग्राफी कोर्स करके आप इस फील्ड में एक बेहतरीन और सुरक्षित करियर बना सकते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Aug 19, 2026, 10:32 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 10:32 AM IST
फोटोग्राफर बनने का सपना, 12वीं के बाद किस कोर्स को चुनें? जानें फोटोग्राफी करियर और सैलरी की पूरी डिटेल

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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