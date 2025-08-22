Career in Railway: कैसे बनते हैं रेलवे में लोको पायलट, जानें कितनी मिलती ट्रेन ड्राइवर को हर महीने सैलरी?

How to Become Railway Loco Pilot: अगर आपको भी रेलवे में लोको पायलट बनना है तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. जानें परीक्षा और कितनी मिलती है सैलरी?
Train Driver Salary: रेलवे देश की एक ऐसी सर्विस है, जिसमें सबसे ज्यादा भर्तियां होती हैं. वहीं, अधिकतर युवाओं का सपना होता है कि वो रेलवे में लोको पायलट बने. ऐसे में चलिए आपको इस खबर में बताते हैं कैसे आप रेलवे में लोको पायलट बन सकते हैं, साथ ही उन्हें हर महीने कितनी सैलरी मिलती है?
क्या होनी चाहिए योग्यता?
रेलवे में लोको पायलट बनने के लिए उम्मीदवारों को कठिन परीक्षाओं से गुजरना होता है. इसके आवेदन के लिए अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए. साथ ही आपके पास आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए.
लिखित परीक्षा करनी होगी पास
इसके अलावा आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक और 30 वर्ष से कम होनी चाहिए. वहीं, लोको पायलट बनने के लिए आपको तीन चरणों से गुजरना होगा. पहली लिखित परीक्षा, फिर डॉक्यूमेंट्स वैरिफिकेशन और लास्ट में मेडिकल टेस्ट पास करना होगा. साथ ही ट्रेनिंग प्रक्रिया को भी क्लियर करना होगा. हालांकि, रेलवे में लोको पायलट के लिए डायरेक्ट भर्ती नहीं होती है. इसके लिए पहले असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर चयन होता है.
कितनी मिलती सैलरी?
वहीं, सैलरी की बात करें तो जानकारी के अनुसार, लोको पायलट को हर महीने करीब 35,000 से लेकर 55,000 रुपये के बीच सैलरी मिलती है. हालांकि इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है. अनुभव और पदों के हिसाब से ये अधिक और कम हो सकती है. ऐसे में ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं.
