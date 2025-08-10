बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने की है इच्छा, जानें कैसे बनें SBI PO, क्या है परीक्षा पैटर्न और योग्यता?

How To Become SBI PO: अधिकांश युवाओं का सपना बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने का होता है. ऐसे में अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) बनने की इच्छा रखते हैं, तो बता दें, एसबीआई हर साल कई पदों पर पीओ भर्ती के लिए आधिकारिक वेबसाइट वैकेंसी निकालता है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उम्मीदवार को पीओ भर्ती परीक्षा (SBI PO Recruitment Exam) में सफलता हासिल करनी होती है. ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि एसबीआई पीओ बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए और इसका परीक्षा पैटर्न क्या है.

SBI PO भर्ती परीक्षा

एसबीआई पीओ भर्ती परीक्षा तीन चरणों में आयोजित की जाती है. जिसमें प्रीलिम्स , मेंस और इंटरव्यू शामिल होता है. तीनों चरणों में सफलता हासिल करने वाले कैंडिडेट ही आगे नियुक्त होते हैं.



ऐसे करें तैयारी

SBI PO परीक्षा की तैयारी करने के लिए उम्मीदवार को कुछ बातों पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए.

पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को हल करें.

नियमित रूप से मॉक टेस्ट दें.

करंट अफेयर्स पर ध्यान बनाए रखें.

परीक्षा की तैयारी के लिए संबंधित संस्थान की मदद लें.

भाषा खासकर अंग्रेजी पर ध्यान दें.

रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर ध्यान दें, आदि.

योग्यता

एसबीआई पीओ भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी भी मान्य प्राप्त संस्थान से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री का होना अनिवार्य है. इसी के साथ कैंडिडेट के पास बेसिक कंप्यूटर स्किल होना चाहिए.

आयु सीमा

एसबीआई पीओ भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 28 साल निर्धारित होता है. वैसे आरक्षित कैटेगरी से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाती है.

