B.Ed. या फिर NET...टीचर बनने के लिए दोनों में से क्या जरूरी? जानें सारी डिटेल्स

Career in Teaching: अगर आप टीचिंग के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं और नेट एग्जाम और बीएड को लेकर कंफ्यूज हैं तो ये खबर आपके लिए काम की है. इस खबर में हम आपको बताएंगे इन दोनों पढ़ाई में क्या-क्या अंतर है. साथ ही दोनों में से टीचर बनने के लिए कौन ऑप्शन सा बेस्ट है, जिससे आपको जल्द नौकरी भी मिल जाए.

B.Ed. और NET क्या अंतर है?

पहले आपको दोनों में अंतर समझा देते हैं. B.Ed. और Net दोनों ही शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए अच्छा ऑप्शन है. हालांकि, इन दोनों में काफी अंतर है. अगर आप कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ाने की सोच रहे हैं तो आपको नेट परीक्षा (नेशनल एलिजिबिलिटि टेस्ट) क्वालीफाई करना होगा. वहीं, अगर आप चाहते हैं स्कूल में टीचर बनना तो इसके लिए आपको बीएड करना होगा.

बीएड दो साल का कोर्स है, जिसे कोई भी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कर सकता है. वहीं, नेट एग्जाम के लिए आपको पहले मास्टर्स डिग्री करनी होगी. साथ ही कम से कम 55 प्रतिशत नंबर रिजल्ट में होने चाहिए. यानी की ग्रेजुएशन करके आप नेट परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं.

अगर आप नेट परीक्षा को पास कर चुके हैं तो आप किसी विश्वविद्यालय और कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम के लिए अप्लाई कर सकते हैं. हालांकि, अगर आपने बीएड किया है तो इसके बाद आपको सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (CTET) या फिर राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (State TET) पास करना होगा. बता दें, बीएड करने के बाद आपको प्राइवेट स्कूलों में नौकरी मिल सकती है जबकि बिना नेट के आपको कॉलेज में नौकरी नहीं मिल सकती है.

नौकरी के चांस ज्यादा कहां?

वैसे तो दोनों ही अपने जगह पर अच्छे करियर ऑप्शन है, लेकिन बीएड करके आपको जल्दी नौकरी मिलने की संभावना है. अगर आपने बीएड के साथ टीईटी पास कर लिया तो जल्द ही सरकारी नौकरी भी मिल सकती है. वहीं, नेट में थोड़ा समय लगता है क्योंकि इसके लिए पहले आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना होता. हालांकि, आपके समय है तो आप आराम से इस परीक्षा की तैयारी करके कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर काम करके अच्छी कमाई कर सकते हैं.