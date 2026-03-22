बिहार और राजस्थान बोर्ड के छात्रों के लिए तगड़ा हैक, बिना रोल नंबर अटके ऐसे डाउनलोड करें ओरिजिनल रिजल्ट

Digilocker marksheet download guide: बोर्ड रिजल्ट के दौरान वेबसाइट क्रैश होने पर छात्र डिजिलॉकर के जरिए अपनी मार्कशीट सुरक्षित और जल्दी देख सकते हैं. बिहार और राजस्थान बोर्ड के छात्र आधार या मोबाइल नंबर से लॉगिन कर कुछ ही मिनटों में अपनी डिजिटल प्रमाणित मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं.
Trending Photos
Digilocker marksheet download guide: बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आने के समय अक्सर वेबसाइट पर बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है. ऐसे में कई बार साइट स्लो हो जाती है या खुलती ही नहीं है. इस परेशानी से बचने के लिए छात्र डिजिलॉकर का इस्तेमाल कर सकते हैं. यह एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म है, जहां से मार्कशीट आसानी से देखी और डाउनलोड की जा सकती है. यहां से मिली डिजिटल मार्कशीट हर जगह मान्य होती है, इसलिए छात्रों को चिंता करने की जरूरत नहीं होती है.