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Hindi Newsशिक्षाबिहार और राजस्थान बोर्ड के छात्रों के लिए तगड़ा हैक, बिना रोल नंबर अटके ऐसे डाउनलोड करें ओरिजिनल रिजल्ट

बिहार और राजस्थान बोर्ड के छात्रों के लिए तगड़ा हैक, बिना रोल नंबर अटके ऐसे डाउनलोड करें ओरिजिनल रिजल्ट

Digilocker marksheet download guide: बोर्ड रिजल्ट के दौरान वेबसाइट क्रैश होने पर छात्र डिजिलॉकर के जरिए अपनी मार्कशीट सुरक्षित और जल्दी देख सकते हैं. बिहार और राजस्थान बोर्ड के छात्र आधार या मोबाइल नंबर से लॉगिन कर कुछ ही मिनटों में अपनी डिजिटल प्रमाणित मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Mar 22, 2026, 06:58 AM IST
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बिहार और राजस्थान बोर्ड के छात्रों के लिए तगड़ा हैक, बिना रोल नंबर अटके ऐसे डाउनलोड करें ओरिजिनल रिजल्ट

Digilocker marksheet download guide: बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आने के समय अक्सर वेबसाइट पर बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है. ऐसे में कई बार साइट स्लो हो जाती है या खुलती ही नहीं है. इस परेशानी से बचने के लिए छात्र डिजिलॉकर का इस्तेमाल कर सकते हैं. यह एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म है, जहां से मार्कशीट आसानी से देखी और डाउनलोड की जा सकती है. यहां से मिली डिजिटल मार्कशीट हर जगह मान्य होती है, इसलिए छात्रों को चिंता करने की जरूरत नहीं होती है.

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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