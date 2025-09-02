JEE परीक्षा में फेल? न लें टेंशन, बिना जेईई स्कोर के इस IIT में मिलेगा एडमिशन! करें ये 45 घंटे का कोर्स
JEE परीक्षा में फेल? न लें टेंशन, बिना जेईई स्कोर के इस IIT में मिलेगा एडमिशन! करें ये 45 घंटे का कोर्स

IIT Hyderabad: अगर आप जेईई मेंस और जेईई एडवांस्ड परीक्षा में फेल हो गए हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. अब आप आईआईटी हैदराबाद से अपनी पढ़ाई चिप डिजाइन कोर्स के लिए कर सकते हैं. जानें कंप्लीट डिटेल..

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Sep 02, 2025, 09:35 AM IST
JEE परीक्षा में फेल? न लें टेंशन, बिना जेईई स्कोर के इस IIT में मिलेगा एडमिशन! करें ये 45 घंटे का कोर्स

IIT Hyderabad Admission 2025: सभी जानते हैं कि देश के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटी में एडमिशन मिलना आसान नहीं होता है. इसके लिए छात्र को जेईई परीक्षा पास करनी होती है, जो देश की एक कठिन परीक्षा में शामिल है. हालांकि, आज कल कई आईआईटी हैं जो नए-नए कोर्स को शुरू करते हैं, जिससे छात्र बिना जेईई स्कोर के भी आईआईटी में एडमिशन हासिल कर सकते हैं. 

इसी कड़ी में आईआईटी हैदराबाद ने भी एक ऐसा ही शॉर्ट टर्म कोर्स शुरू किया है, जिसकी मौजूदा जॉब मार्केट में काफी डिमांड है. इस कोर्स का नाम है चिप डिजाइन कोर्स. ऐसे में अगर आप चिप डिजाइनिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए अच्छा मौका हो सकता है. बता दें, आईआईटी हैदराबाद के सेंटर फॉर कंटीन्यूइंग एजुकेशन (CCE) ने टीसीएस आईओएन (TCS iON) के साथ मिलकर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन (VLSI) चिप डिजाइन का एक ऑनलाइन कोर्स शुरू किया है.

इन स्टूडेंट्स को कॉलेज की पढ़ाई के लिए मिलेंगे पैसे! लास्ट डेट से पहले कर लें अप्लाई

कब से शुरू हो रहा ये कोर्स?
जारी नोटिफिकेशन के लिए यह कोर्स 45 घंटे का होगा. 8 अक्टूबर 2025 से इस कोर्स की शुरुआत होगी. वहीं, कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 30 सितंबर 2025 है. ये पूरा प्रोग्राम ऑनलाइन और अंग्रेजी में कराया जाएगा, जिसमें लाइव और हैंड्स-ऑन सेशन शामिल होंगे. अगर आप इस कोर्स में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो सारी डिटेल ऑफिशियल वेबसाइट www.iith.ac.in पर जाकर चेक सकते हैं. 

कितनी है कोर्स की फीस?
ये खास कोर्स उन लोगों के लिए बनाया गया है, जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं. आप अगर कोई पढ़ाई कर रहे हैं या फिर वर्किंग भी हैं तो भी आप इस स्पेशल को करके अपने करियर को बूस्ट कर सकते हैं. आईआईटी हैदराबाद से इस कोर्स की पढ़ाई करने के लिए आपको 14,160 रुपए फीस देनी होगी. 

कोर्स के बाद मिलेगा सर्टिफिकेट
ये कोर्स 8 अक्टूबर से शुरू होकर 29 नवंबर 2025 तक चलेगा. ऐसे में बीच-बीच में कुछ क्विज और परीक्षाएं भी आयोजित की जाएगीं. इन नतीजों के आधार पर छात्रों को तीन तरह के सर्टिफिकेट दिए जाएंगे. 

  • स्कोर 35% से कम है तो सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन (CoP) 

  • स्कोर 35% से 75% के बीच आने पर सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट 

  • अगर स्कोर 75% से ज्यादा है तो सर्टिफिकेट ऑफ एक्सिलेंस

