पानी की बोतलों पर क्यों होते हैं कई रंग के ढक्कन? पानी खरीदने से पहले जान लें लाल, नीला और सफेद ढक्कन का मतलब

Water Bottle Cap Color Meaning: क्या आपने कभी पानी की बोतल के ढक्कन को ध्यान से देखा कि उसके अलग अलग रंग क्यों होते हैं. अगर आप सिर्फ कीमत देखकर पानी खरीदते हैं और उसके ढक्कन के रंग पर ध्यान नहीं देते हैं तो ये स्टोरी खास आपके लिए है. इस खबर में हम आपको पानी के बोतल के ढक्कनों के रंग के बारे में बताएंगे.

पानी की बोलत पर लगा छोटा सा ढक्कन पानी के बारे में बहुत कुछ बता देता है, लेकिन हम उस पर कभी ध्यान नहीं देते हैं. पानी की बोतल का ढक्कन बता देता है कि बोतल में कौन सा पानी भरा है. चलिए एक एक कर इन ढक्कनों के बारे में ताकि जब आप अगली बार पानी खरीदें तो सिर्फ ब्रांड ना देखें, बल्कि बोतल के ढक्कन पर भी गौर करें.

हरा ढक्कन

अगर पानी की बोतल पर ग्रीन कैप चढ़ा हो तो समझ जाइए कि इसमें फ्लेवर्ड वॉटर भरा है. ये पानी साधारण नहीं होता है, बल्कि बेस्ट के लिए इसमें फ्लेवर मिलया होता है. अगली बार जब आप पानी खरीदें तो इस बात का ध्यान रखें.

Add Zee News as a Preferred Source

नीला ढक्कन

अगर बोतल पर ब्लू कैप चढ़ा है तो समझ जाइए कि बोतल में नेचुरल स्प्रिंग वॉटर है. ये नेचुरल सोर्स से लिया गया पानी होता है. ये पानी नेचुरल टेस्ट वाला होता है इसमें भरपूर मिनरल्स होते हैं. ये हल्का फुल्का फिल्टर किया गया होता है.

काला ढक्कन

ब्लैक कैप वाली बोतल में अल्कलाइन वॉटर होता है. इस पानी का PH लेवल सामान्य पानी से ज्यादा होता है. इस पानी को बॉडी में एसिड बैलेंस करने के लिए पिया जाता है.

सफेद ढक्कन

अगर बोलत पर व्हाइट कैप चढ़ा है तो इसका मतलब होता है कि बोतल के अंदर आरओ या प्रोसेस्ड पानी भरा है. इसका मतलब है कि जो पानी बोतल में भरा है उसे मशीन के जरिए साफ किया गया है. यही पानी सबसे ज्यादा पिया जाता है. मार्केट में सबसे ज्यादा इसी पानी की बोतलें बिकती हैं.

यह भी पढ़ें: ये है मिलावटी केले को पहचानने का सही तरीका, खरीदने के पहले ट्राई करें ये सीक्रेट ट्रिक्स

लाल ढक्कन

जिन बोतलों पर रेड कैप चढ़ा होता है उन बोतलों में इलेक्ट्रोलाइट या कार्बोनेटेड पानी होता है. ये पानी बॉडी में तुरंत हाइड्रेशन के लिए बनाया गया होता है.

पानी खरीदते समय ढक्कन पर ध्यान दें

जब भी आप पानी की बोतल खरीदें तो इन बातों को दिमाग में रखें. इससे आपको पानी के बारे में जानने में आसानी होगी. एक छोटा सा ढक्कन आपको पानी के बारे में बहुत कुछ बता देगा. आप ढक्कन से पानी के टाइप के बारे में जान सकते हैं. इसके अलावा ध्यान रखें कि कुछ ब्राण्ड ऐसे हैं जो ब्रांड इमेज के हिसाब से ढक्कन का चुनाव करते हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है