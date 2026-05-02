इंटरव्यू में अंग्रेजी बोलने से लगता है डर? ये 5 टिप्स अपनाएं और पहली बार में ही पाएं अपनी ड्रीम जॉब

आज के समय में अच्छी नौकरी पाने के लिए सिर्फ डिग्री या अनुभव ही काफी नहीं है, बल्कि इंटरव्यू में खुद को सही तरीके से पेश करना भी बेहद जरूरी हो गया है. कई लोग पढ़ाई में अच्छे होते हैं, स्किल्स भी शानदार होती हैं, लेकिन जैसे ही इंटरव्यू में अंग्रेजी बोलने की बारी आती है, आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाता है. कुछ लोग शब्द भूल जाते हैं, कुछ जवाब जानते हुए भी बोल नहीं पाते. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है. थोड़ी सही प्रैक्टिस, सही सोच और रोजाना की छोटी-छोटी आदतें आपकी इंग्लिश स्पीकिंग को मजबूत बना सकती हैं और इंटरव्यू में आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ा सकती हैं.

जवाब कैसे तैयार करें?

इंटरव्यू में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, जैसे 'अपने बारे में बताइए?', 'हम आपको नौकरी पर क्यों रखें?' या 'आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है?' ऐसे सवालों से घबराने के बजाय पहले से तैयारी करना सबसे अच्छा तरीका है. इन सवालों के जवाब आसान भाषा में लिखें और फिर उन्हें जोर से बोलकर प्रैक्टिस करें. जवाब को रटने की बजाय यह समझें कि आपको अपनी बात कैसे रखनी है. आप अपने जवाब को छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं, जैसे परिचय, पढ़ाई, स्किल्स और करियर लक्ष्य. इससे जवाब याद रखना आसान हो जाता है और इंटरव्यू के दौरान बोलते समय आत्मविश्वास भी बढ़ता है.

सोचना कैसे बदलें?

कई लोगों की सबसे बड़ी परेशानी यह होती है कि वे पहले अपनी मातृभाषा में सोचते हैं और फिर उसे अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करते हैं. यही आदत बोलने की स्पीड धीमी कर देती है और आत्मविश्वास भी कम कर देती है. अगर इंटरव्यू में अच्छी अंग्रेजी बोलनी है, तो दिमाग को सीधे अंग्रेजी में सोचने की आदत डालनी होगी. शुरुआत छोटे और आसान वाक्यों से करें, जैसे 'मैं पढ़ाई कर रहा हूं', 'मैं तैयारी कर रहा हूं' या 'मैं आत्मविश्वास के साथ जवाब दूंगा.' शुरुआत में यह थोड़ा अलग लग सकता है, लेकिन लगातार अभ्यास से दिमाग खुद अंग्रेजी में सोचना शुरू कर देता है. इससे इंटरव्यू में आपके जवाब ज्यादा स्वाभाविक और प्रभावशाली लगते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सीखने का आसान तरीका?

अंग्रेजी बोलना सुधारने का एक आसान तरीका है दूसरों को सुनना और उनसे सीखना. आप इंटरव्यू से जुड़े मॉक वीडियो, YouTube वीडियो या अंग्रेजी न्यूज देख सकते हैं. ध्यान दें कि लोग सवालों का जवाब कैसे देते हैं, कहां रुकते हैं और कैसे अपनी बात साफ तरीके से रखते हैं. एक अच्छी ट्रिक यह है कि वीडियो को बीच में रोककर उसी लाइन को जोर से दोहराएं. इससे उच्चारण, बोलने का तरीका और आत्मविश्वास बेहतर होता है. लगातार ऐसा करने से आपको इंटरव्यू में इस्तेमाल होने वाले कई कॉमन वाक्य याद हो जाते हैं और जवाब देना आसान लगता है.

रोज प्रैक्टिस कितनी जरूरी?

सिर्फ पढ़ने या लिखने से इंग्लिश स्पीकिंग बेहतर नहीं होती, इसके लिए बोलना जरूरी है. हर दिन कम से कम 10 से 15 मिनट अंग्रेजी बोलने की आदत डालें. आप अपने दिन के बारे में बोल सकते हैं, किसी टॉपिक पर बात कर सकते हैं या आईने के सामने इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं. अपनी आवाज रिकॉर्ड करना भी काफी मददगार होता है. रिकॉर्डिंग सुनकर आप समझ सकते हैं कि कहां रुक रहे हैं, कौन से शब्द बार-बार दोहरा रहे हैं या कहां आत्मविश्वास कम लग रहा है. याद रखें, गलतियां होना सामान्य है जरूरी यह है कि सामने वाला आपकी बात समझ पाए. यही आदत धीरे-धीरे आपको इंटरव्यू में मजबूत बनाती है.