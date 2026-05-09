Advertisement
trendingNow13210636
Hindi Newsशिक्षाअंग्रेजी में C का खेल: एक ही अक्षर के दो उच्चारण, कब पढ़ें क और कब स? समझिए इंग्लिश का आसान रूल

अंग्रेजी में C का खेल: एक ही अक्षर के दो उच्चारण, कब पढ़ें 'क' और कब 'स'? समझिए इंग्लिश का आसान रूल

English Letter C Pronunciation Tips: क्या आप भी अंग्रेजी भाषा सीखना चाहते हैं? या इंग्लिश का पता तो है मगर एक समस्या 'स' और 'क' के बीच उस समय हो जाती है जब अंग्रेजी में कोई शब्द 'C' से शुरू हो रहा होता है या उसमें 'C' अक्षर आ जाता है, तो ऐसे में सी आने पर कब 'स' और कब 'क' को बोलना है? आज हम आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं, आइए 'C' के दो उच्चारण और सही उच्चारण के बारे में जानने का अंग्रेजी रूल जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 09, 2026, 02:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

English Letter C Pronunciation Tips
English Letter C Pronunciation Tips

English Letter C Pronunciation Tips: अंग्रेजी भाषा... अच्छे-अच्छे इंसान की रेल बना देती है. बच्चों के बीच में अंग्रेजी को सीखने का सिलसिला चल रहा होता है कि कुछ नियम अंग्रेजी में अपनी टांग लड़ाने आ जाते हैं. किस शब्द को कैसे उच्चारण करें, कब किस शब्द में किस अक्षर के आने से किस तरह से बोलना चाहिए, ये कन्फ्यूजन हो जाती है. अंग्रेजी सीखते समय कई स्टूडेंट्स को एक छोटी-सी लेकिन जरूरी उलझन होती है जो 'C' अक्षर से जुड़ी हुई होती है. जैसे- जैसे सी को कैसे बोला जाए, सी फॉर कैट और सी फॉर सर्कल बोला जाता है, लेकिन कब सी को 'स' और कब 'क' बोलना है, इस कन्फ्यूजन में स्टूडेंट्स उलझे रहते हैं. अगर आप भी सी के उच्चारण में उलझन में फंस जाते हैं और समझना मुश्किल हो जाता है कि सी को कैसे बोलें? आइए इंग्लिश रूल से समझने की कोशिश करते हैं.

क्या होता है Hard C और Soft C?

इंग्लिश में अक्षर C का उच्चारण दो तरह से होता है जिसे हार्ड सी और सॉफ्ट सी कहते हैं. जब सी का उच्चारण 'क' से होता है तो उसे हार्ड सी कहते हैं. जबकि, 'स' से सी का उच्चारण होता है तो उसे सॉफ्ट सी कहा जाता है.

कब बोलें C को 'क'? 

अंग्रेजी का बहुत सिंपल सा नियम है जिसे अगर आप समझ गए तो शायद कभी भी लाइफ में सी के उच्चारण में समस्या नहीं आ सकेगी. दरअसल, आपको ध्यान रखना है कि जब सी का उच्चारण 'क' के साथ होना होता है तो उसे लेकर ध्यान रखें कि C के बाद A, O, U हो. ये हार्ड सी क उच्चारण के साथ बोला जाता है. उदाहरण- CAT- कैट, CUP- कप, COAT- कॉट आदि.

Add Zee News as a Preferred Source

C को 'स' कब बोला चाहिए?

इंग्लिश का रूल 'C' के उच्चारण को लेकर कुछ इस तरह है कि जब C के बाद E, I, Y आता है तो ये शॉफ्ट सी को स के उच्चारण से बोला जाता है. उदाहरण के लिए Cycle- साइकल, City- सिटी, Cinema- सिनेमा आदि. अब से अगली बार ध्यान रखें कि जब सी के बाद A, O, U है तो क का उच्चारण है. जबकि, C के बाद E, I, Y आने पर स का उच्चारण होता है.

क्या हर बार लागू होता है अंग्रेजी का ये नियम?

जी नहीं, अंग्रेजी का ये नियम 100 प्रतिशत लागू नहीं होता है. जबकि, 80-90 प्रतिशत सही साबित होता है. कुछ शब्द होते हैं जिसके साथ ये रूल नहीं अपनाया जा सकता है. उदाहरण के लिए Celt को कुछ जगहों पर सेल्ट और कुछ जगह केल्ट कहा जाता है. ऐसे ही Muscle में स की आवाज है मगर नियम के हिसाब ले ये स्पष्ट नहीं दिखता है.

ये भी पढ़ें- English Learning: अंग्रेजी के लेटर G को कब पढ़ें ‘ग’ और कब ‘ज’? क्या है इसके पीछे का इंग्लिश रूल, जानें अंतर

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

TAGS

English Learning

Trending news

इधर सुवेंदु ले रहे थे शपथ, उधर ममता ने सोशल मीडिया पर लिख दिया भावुक मैसेज
suvendu adhikari
इधर सुवेंदु ले रहे थे शपथ, उधर ममता ने सोशल मीडिया पर लिख दिया भावुक मैसेज
क्या थलापति विजय ले पाएंगे CM की शपथ? बॉडीगार्ड की क्रिप्टिक पोस्ट ने बढ़ाया सस्पेंस
thalapathy vijay
क्या थलापति विजय ले पाएंगे CM की शपथ? बॉडीगार्ड की क्रिप्टिक पोस्ट ने बढ़ाया सस्पेंस
6 साल पहले का वो वॉट्सऐप मैसेज और इस्तीफा, जिसके बाद बदल गई सुवेंदु की तकदीर
suvendu adhikari
6 साल पहले का वो वॉट्सऐप मैसेज और इस्तीफा, जिसके बाद बदल गई सुवेंदु की तकदीर
पंजाब में स्वास्थ्य क्रांति! कैशलेस इलाज बना जीवनदान, हजारों मरीजों की बची जान
Punjab
पंजाब में स्वास्थ्य क्रांति! कैशलेस इलाज बना जीवनदान, हजारों मरीजों की बची जान
कौन हैं वो 5 विधायक? जिन्होंने पश्चिम बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी के साथ ली शपथ
suvendu adhikari
कौन हैं वो 5 विधायक? जिन्होंने पश्चिम बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी के साथ ली शपथ
भगवा पटका पहनाया, पीठ थपथपाई...CM योगी के पास ठहरे सुवेंदु अधिकारी
West Bengal CM Suvendu Adhikari Oath Ceremony
भगवा पटका पहनाया, पीठ थपथपाई...CM योगी के पास ठहरे सुवेंदु अधिकारी
थलापति के CM बनने से पहले राखी सावंत का बड़ा बयान, बोलीं- ‘विजय-त्रिशा को शादी...'
thalapathy vijay
थलापति के CM बनने से पहले राखी सावंत का बड़ा बयान, बोलीं- ‘विजय-त्रिशा को शादी...'
होर्मुज में US-ईरान की क्रॉस फायरिंग; चपेट में भारतीय जहाज,1 की मौत; 17 रेस्क्यू
Indian Ship Hit in Hormuz Strait
होर्मुज में US-ईरान की क्रॉस फायरिंग; चपेट में भारतीय जहाज,1 की मौत; 17 रेस्क्यू
कौन हैं माखनलाल सरकार? शपथग्रहण के समय मंच पर पीएम मोदी ने छुए पैर
PM Modi
कौन हैं माखनलाल सरकार? शपथग्रहण के समय मंच पर पीएम मोदी ने छुए पैर
800 साल पुराने शिव मंदिर पर चला Bulldozer, भड़के श्रद्धालु; क्या था पूरा मामला?
Ancient Shiv Mandir
800 साल पुराने शिव मंदिर पर चला Bulldozer, भड़के श्रद्धालु; क्या था पूरा मामला?