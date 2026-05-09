अंग्रेजी में C का खेल: एक ही अक्षर के दो उच्चारण, कब पढ़ें 'क' और कब 'स'? समझिए इंग्लिश का आसान रूल

English Letter C Pronunciation Tips: क्या आप भी अंग्रेजी भाषा सीखना चाहते हैं? या इंग्लिश का पता तो है मगर एक समस्या 'स' और 'क' के बीच उस समय हो जाती है जब अंग्रेजी में कोई शब्द 'C' से शुरू हो रहा होता है या उसमें 'C' अक्षर आ जाता है, तो ऐसे में सी आने पर कब 'स' और कब 'क' को बोलना है? आज हम आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं, आइए 'C' के दो उच्चारण और सही उच्चारण के बारे में जानने का अंग्रेजी रूल जानते हैं.
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English Letter C Pronunciation Tips: अंग्रेजी भाषा... अच्छे-अच्छे इंसान की रेल बना देती है. बच्चों के बीच में अंग्रेजी को सीखने का सिलसिला चल रहा होता है कि कुछ नियम अंग्रेजी में अपनी टांग लड़ाने आ जाते हैं. किस शब्द को कैसे उच्चारण करें, कब किस शब्द में किस अक्षर के आने से किस तरह से बोलना चाहिए, ये कन्फ्यूजन हो जाती है. अंग्रेजी सीखते समय कई स्टूडेंट्स को एक छोटी-सी लेकिन जरूरी उलझन होती है जो 'C' अक्षर से जुड़ी हुई होती है. जैसे- जैसे सी को कैसे बोला जाए, सी फॉर कैट और सी फॉर सर्कल बोला जाता है, लेकिन कब सी को 'स' और कब 'क' बोलना है, इस कन्फ्यूजन में स्टूडेंट्स उलझे रहते हैं. अगर आप भी सी के उच्चारण में उलझन में फंस जाते हैं और समझना मुश्किल हो जाता है कि सी को कैसे बोलें? आइए इंग्लिश रूल से समझने की कोशिश करते हैं.
इंग्लिश में अक्षर C का उच्चारण दो तरह से होता है जिसे हार्ड सी और सॉफ्ट सी कहते हैं. जब सी का उच्चारण 'क' से होता है तो उसे हार्ड सी कहते हैं. जबकि, 'स' से सी का उच्चारण होता है तो उसे सॉफ्ट सी कहा जाता है.
अंग्रेजी का बहुत सिंपल सा नियम है जिसे अगर आप समझ गए तो शायद कभी भी लाइफ में सी के उच्चारण में समस्या नहीं आ सकेगी. दरअसल, आपको ध्यान रखना है कि जब सी का उच्चारण 'क' के साथ होना होता है तो उसे लेकर ध्यान रखें कि C के बाद A, O, U हो. ये हार्ड सी क उच्चारण के साथ बोला जाता है. उदाहरण- CAT- कैट, CUP- कप, COAT- कॉट आदि.
इंग्लिश का रूल 'C' के उच्चारण को लेकर कुछ इस तरह है कि जब C के बाद E, I, Y आता है तो ये शॉफ्ट सी को स के उच्चारण से बोला जाता है. उदाहरण के लिए Cycle- साइकल, City- सिटी, Cinema- सिनेमा आदि. अब से अगली बार ध्यान रखें कि जब सी के बाद A, O, U है तो क का उच्चारण है. जबकि, C के बाद E, I, Y आने पर स का उच्चारण होता है.
जी नहीं, अंग्रेजी का ये नियम 100 प्रतिशत लागू नहीं होता है. जबकि, 80-90 प्रतिशत सही साबित होता है. कुछ शब्द होते हैं जिसके साथ ये रूल नहीं अपनाया जा सकता है. उदाहरण के लिए Celt को कुछ जगहों पर सेल्ट और कुछ जगह केल्ट कहा जाता है. ऐसे ही Muscle में स की आवाज है मगर नियम के हिसाब ले ये स्पष्ट नहीं दिखता है.
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