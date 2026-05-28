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Hindi Newsशिक्षान स्टील, न सीमेंट... फिर 1600 साल से पानी पर कैसे टिका है यह रहस्यमयी शहर?

न स्टील, न सीमेंट... फिर 1600 साल से पानी पर कैसे टिका है यह रहस्यमयी शहर?

दुनिया में ज्यादातर इमारतें सीमेंट, स्टील और आधुनिक तकनीक की मदद से बनाई जाती हैं, लेकिन इटली का मशहूर शहर वेनिस आज भी एक ऐसे रहस्य की वजह से दुनिया को हैरान करता है, जिसे जानकर बड़े-बड़े इंजीनियर भी सोच में पड़ जाते हैं. करीब 1600 साल पुराना यह शहर लाखों लकड़ी के खंभों पर टिका हुआ है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 28, 2026, 04:41 PM IST
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न स्टील, न सीमेंट... फिर 1600 साल से पानी पर कैसे टिका है यह रहस्यमयी शहर?

दुनिया में ज्यादातर इमारतें सीमेंट, स्टील और आधुनिक तकनीक की मदद से बनाई जाती हैं, लेकिन इटली का मशहूर शहर वेनिस आज भी एक ऐसे रहस्य की वजह से दुनिया को हैरान करता है, जिसे जानकर बड़े-बड़े इंजीनियर भी सोच में पड़ जाते हैं. करीब 1600 साल पुराना यह शहर लाखों लकड़ी के खंभों पर टिका हुआ है. खास बात यह है कि ये खंभे पानी और दलदली जमीन के अंदर गाड़े गए हैं, फिर भी सदियों से शहर मजबूती से खड़ा है. वेनिस को लोग ‘उल्टा जंगल’ भी कहते हैं, क्योंकि इसके नीचे पेड़ों का विशाल जाल छिपा हुआ है. आधुनिक इमारतों की नींव जहां 50 से 100 साल तक टिकने की गारंटी के साथ बनाई जाती है, वहीं वेनिस की लकड़ी की नींव डेढ़ हजार साल से भी ज्यादा समय से शहर को संभाले हुए है.

कैसे बनी लकड़ी की नींव?

वेनिस की नींव लाखों छोटे-छोटे लकड़ी के खंभों से तैयार की गई थी. इन खंभों को जमीन में नुकीला हिस्सा नीचे की ओर करके गाड़ा गया था. लार्च, ओक, एल्डर, पाइन, स्प्रूस और एल्म जैसे पेड़ों की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया. इन खंभों की लंबाई करीब 3 फीट से लेकर 11 फीट तक थी. इन्हें दलदली जमीन में इतनी गहराई तक गाड़ा गया कि वे मिट्टी में पूरी तरह फंस जाएं. इसके ऊपर लकड़ी की क्षैतिज पट्टियां और बीम रखे गए, फिर उन पर पत्थरों से इमारतें बनाई गईं. यही वजह है कि आज भी वेनिस के बड़े महल, चर्च और घंटाघर मजबूती से खड़े दिखाई देते हैं.

कितने खंभों पर टिका है शहर?

किसी को ठीक-ठीक नहीं पता कि पूरे वेनिस के नीचे कितने लकड़ी के खंभे मौजूद हैं, लेकिन आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं. सिर्फ रियाल्टो ब्रिज के नीचे करीब 14 हजार लकड़ी के खंभे गाड़े गए थे. वहीं सन् 832 में बनी मशहूर सेंट मार्क बेसिलिका की नींव में लगभग 10 हजार ओक के पेड़ों का इस्तेमाल हुआ था. उस समय इन खंभों को कीचड़ में गाड़ने वाले मजदूरों को ‘बत्तीपाली’ कहा जाता था. वे तालमेल बनाए रखने के लिए काम करते समय गीत भी गाया करते थे. यह तकनीक सिर्फ निर्माण नहीं थी, बल्कि प्रकृति और इंसानी समझ का अनोखा मेल थी, जिसने वेनिस को दुनिया के सबसे अनोखे शहरों में शामिल कर दिया.

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खंभे लगाए कैसे जाते थे?

वेनिस की नींव बनाने की प्रक्रिया बेहद खास थी. सबसे पहले इमारत के बाहरी हिस्से से काम शुरू किया जाता था और फिर धीरे-धीरे अंदर की ओर बढ़ा जाता था. आमतौर पर एक वर्ग मीटर जगह में करीब नौ खंभे गोलाकार पैटर्न में गाड़े जाते थे. इसके बाद खंभों के ऊपरी हिस्से को काटकर एक समान सतह बनाई जाती थी, जो समुद्र के स्तर से नीचे रहती थी. फिर उस पर लकड़ी की पट्टियां और बीम रखे जाते थे, जिन्हें ‘ज़त्तेरोनी’ और ‘मादीएरी’ कहा जाता था. आखिर में उन पर भारी पत्थर रखकर इमारतें तैयार की जाती थीं. वेनिस गणराज्य ने जंगलों की सुरक्षा के लिए खास नियम भी बनाए ताकि निर्माण और जहाज बनाने के लिए पर्याप्त लकड़ी मिलती रहे.

आखिर नहीं धंसता वेनिस?

सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पानी और दलदली जमीन पर बना शहर आज तक धंसा क्यों नहीं. वैज्ञानिकों के मुताबिक इसका राज मिट्टी और लकड़ी के बीच पैदा होने वाले घर्षण में छिपा है. जब हजारों खंभे एक साथ जमीन में गाड़े जाते हैं, तो मिट्टी उन्हें कसकर पकड़ लेती है. इसे वैज्ञानिक भाषा में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहा जाता है. वेनिस की नींव ठोस चट्टान तक नहीं पहुंचती, बल्कि मिट्टी के घर्षण की वजह से इमारतों को थामे रखती है. अमेरिका के आर्किटेक्चर प्रोफेसर थॉमस लेस्ली के अनुसार, यही तकनीक वेनिस को सदियों से संभाले हुए है. यह तरीका इतना असरदार साबित हुआ कि आधुनिक इंजीनियरिंग भी इससे सीख ले रही है.

क्या यह तकनीक पहले भी इस्तेमाल हुई?

लकड़ी के खंभों वाली यह तकनीक सिर्फ वेनिस तक सीमित नहीं रही. पहली सदी के रोमन इंजीनियर भी पुल बनाने में पानी के अंदर लकड़ी के खंभों का इस्तेमाल करते थे. चीन में वॉटर गेट्स इसी तकनीक से बनाए गए थे. मैक्सिको सिटी में एज़्टेक सभ्यता ने भी यही तरीका अपनाया था. हालांकि बाद में स्पेनिश शासकों ने वहां भारी कैथेड्रल बना दिए, जो धीरे-धीरे धंसने लगे. विशेषज्ञों का मानना है कि एज़्टेक लोग अपने पर्यावरण को बेहतर समझते थे. वेनिस की खासियत यह है कि यहां इस तकनीक का इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर किया गया और आज भी पूरा शहर सुरक्षित खड़ा है. यही वजह है कि वेनिस को इंजीनियरिंग का चमत्कार कहा जाता है.

लकड़ी आखिर सड़ती क्यों नहीं?

इतने साल पानी में रहने के बाद भी लकड़ी का पूरी तरह खराब न होना सबसे हैरान करने वाली बात है. वैज्ञानिकों के अनुसार, पानी और मिट्टी मिलकर लकड़ी को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं. मिट्टी ऑक्सीजन को अंदर नहीं जाने देती, जिससे फफूंद और कीड़े सक्रिय नहीं हो पाते. हालांकि बैक्टीरिया लकड़ी को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन उनका असर बहुत धीमा होता है. साथ ही पानी लकड़ी की कोशिकाओं को भर देता है, जिससे उसका आकार बना रहता है. शोधकर्ताओं ने पाया कि कुछ नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन लकड़ी, मिट्टी और पानी का यह सिस्टम अब भी मजबूती से काम कर रहा है. यही कारण है कि वेनिस की नींव आज भी शहर का भार संभाल पा रही है.

क्या अब भी सुरक्षित है शहर?

करीब दस साल पहले पादोवा और वेनिस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने शहर की नींव पर रिसर्च की थी. उन्होंने 1440 में बने फ्रारी चर्च के घंटाघर की जांच की, जो हर साल करीब एक मिलीमीटर धंस रहा है. अब तक वह लगभग 60 सेंटीमीटर नीचे जा चुका है. वैज्ञानिकों ने माना कि समय के साथ लकड़ी कमजोर हो रही है, लेकिन अभी भी पूरा सिस्टम काम कर रहा है. विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक मिट्टी, पानी और पर्यावरण का संतुलन बना रहेगा, तब तक वेनिस सुरक्षित रहेगा. हालांकि लगातार निगरानी और रिसर्च जरूरी है, क्योंकि यह शहर दुनिया की ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल है और इसकी नींव पूरी दुनिया के लिए अध्ययन का विषय बनी हुई है.

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क्यों खास है वेनिस की इंजीनियरिंग?

आज के दौर में ज्यादातर इमारतें स्टील और कंक्रीट से बनाई जाती हैं, लेकिन वेनिस की कहानी साबित करती है कि पुराने समय की इंजीनियरिंग कितनी शानदार थी. अब दुनिया में फिर से लकड़ी से निर्माण का चलन बढ़ रहा है और कई जगह लकड़ी की ऊंची इमारतें भी बनाई जा रही हैं. विशेषज्ञ मानते हैं कि लकड़ी पर्यावरण के लिए बेहतर है, कार्बन को सोखती है और भूकंप के समय ज्यादा लचीली साबित होती है. प्रोफेसर अलेक्ज़ांडर प्यूज़्रिन का कहना है कि वेनिस उन लोगों ने बनाया था जिन्होंने न आधुनिक इंजीनियरिंग पढ़ी थी और न ही जियो-टेक्निकल साइंस, फिर भी उन्होंने ऐसा शहर खड़ा कर दिया जो 1600 साल बाद भी दुनिया को हैरान कर रहा है.

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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