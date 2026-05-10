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HP Board 10th Result 2026 (Out) हिमाचल बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी; यहां सबसे पहले चेक करें अपना स्कोरकार्ड

हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने 10 मई 2026 को कक्षा 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस साल 93 हजार से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी थी. छात्र अपना रिजल्ट रोल नंबर की मदद से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 10, 2026, 11:51 AM IST
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HP Board 10th Result 2026 (Out) हिमाचल बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी; यहां सबसे पहले चेक करें अपना स्कोरकार्ड

हिमाचल प्रदेश बोर्ड के लाखों छात्रों के लिए आज का दिन बेहद खास रहा. कई दिनों से रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्रों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है. हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने कक्षा 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है. रिजल्ट आते ही छात्रों और अभिभावकों में उत्साह देखने को मिला. कोई अपना स्कोर चेक करने में जुटा है, तो कोई अच्छे नंबर आने की खुशी मना रहा है. अगर आपने भी इस साल HPBOSE मैट्रिक परीक्षा दी है, तो अब आपका रिजल्ट ऑनलाइन उपलब्ध है. जानिए कब आया रिजल्ट, कैसे चेक करें और मार्कशीट में क्या-क्या जानकारी मिलेगी.

कब जारी हुआ रिजल्ट?

हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने 10 मई 2026 को कक्षा 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस साल बोर्ड परीक्षा 3 मार्च से 28 मार्च 2026 के बीच आयोजित की गई थी. राज्यभर के हजारों छात्रों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया था. बोर्ड ने रिजल्ट जारी होते ही आधिकारिक वेबसाइट पर लिंक एक्टिव कर दिया. पिछले साल यानी 2025 में HPBOSE 10वीं का रिजल्ट 15 मई को घोषित हुआ था, जिसमें कुल पास प्रतिशत 79.8 फीसदी रहा था. इस बार भी छात्र अपने परिणाम को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं.

रिजल्ट कहां और कैसे देखें?

छात्र अपना HP Board 10th Result 2026 आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर जाकर चेक कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले वेबसाइट के होमपेज पर जाना होगा. वहां ऊपर दिए गए ‘Results’ सेक्शन पर क्लिक करना होगा. इसके बाद ‘10th Theory Exam’ लिंक खोलना होगा. अब छात्र अपना रोल नंबर दर्ज करके ‘Search’ बटन पर क्लिक करें. कुछ ही सेकंड में रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा. छात्र अपनी प्रोविजनल मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट भी निकाल सकते हैं.

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मार्कशीट में क्या मिलेगा?

HPBOSE 10वीं की ऑनलाइन मार्कशीट में छात्रों को कई जरूरी जानकारियां देखने को मिलेंगी. इसमें छात्र का नाम, रोल नंबर, माता-पिता का नाम, विषयों के नाम, थ्योरी और प्रैक्टिकल में मिले अंक, विषयवार स्कोर, कुल अंक, डिवीजन और पास या फेल का स्टेटस शामिल होगा. छात्रों को सलाह दी गई है कि रिजल्ट देखने के बाद सभी डिटेल्स ध्यान से जांच लें. अगर किसी जानकारी में गलती नजर आती है, तो तुरंत स्कूल या बोर्ड से संपर्क करें. ऑनलाइन उपलब्ध मार्कशीट फिलहाल प्रोविजनल रहेगी.

ओरिजिनल मार्कशीट कब मिलेगी?

रिजल्ट जारी होने के बाद अब छात्रों को ओरिजिनल मार्कशीट के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. बोर्ड की ओर से बताया गया है कि कुछ दिनों बाद छात्रों को उनके संबंधित स्कूलों के जरिए ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट उपलब्ध कराए जाएंगे. यही दस्तावेज आगे 11वीं में एडमिशन और दूसरे शैक्षणिक कामों में इस्तेमाल होंगे. छात्रों को सलाह दी गई है कि फिलहाल ऑनलाइन मार्कशीट को सुरक्षित रखें. रिजल्ट चाहे जैसा भी हो, आगे की पढ़ाई और करियर प्लानिंग पर ध्यान देना सबसे जरूरी है.

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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HP Board 10th Result 2026

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