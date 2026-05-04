HPBOSE 12th Result 2026 OUT: हिमाचल बोर्ड 12वीं रिजल्ट जारी, hpbose.org से करें चेक और DigiLocker से ऐसे डाउनलोड होगी मार्कशीट

HPBOSE 12th Result 2026 Released: हिमाचल बोर्ड कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है. स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट से परिणाम देख सकते हैं. इसके अलावा डिजिलॉकर से 12वीं की मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं.
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HPBOSE 12th Result 2026 Released: हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (HPBOSE) ने कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है. आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स जैसी सभी स्ट्रीम के प्लस टू स्टूडेंट्स के लिए परिणामों की घोषणा कर दी गई है. इसके साथ ही करीब 2 लाख 12वीं के स्टूडेंट्स का इंतजार खत्म हो गया है. हिमाचल बोर्ड ने कक्षा 12वीं के परिणाम को अपनी आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर जारी कर दिया है. स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. हिमाचल प्रदेश बोर्ड की वेबसाइट क्रैश हो जाए या काम न करे तो स्टूडेंट डिजिलॉकर (DigiLocker) से भी 12वीं का परिणाम चेक कर सकते हैं. डिजिलॉकर के ऐप के अलावा ऑफिशियल वेबसाइट digilocker.gov.in के माध्यम से भी एचपीबीओएसई 12वीं की मार्कशीट देख और डाउनलोड कर सकते हैं.
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर जाएं.
होमपेज पर 'RESULTS' सेक्शन पर क्लिक करें.
इसके बाद 'HPBOSE 12th Result 2026' पर क्लिक करें.
रोल नंबर दर्ज करने के बाद सर्च पर क्लिक करें.
स्क्रीन पर हिमाचल प्रदेश बोर्ड 12वीं का रिजल्ट शो हो जाएगा.
यहां से सब्जेक्ट वाइज अंक देख सकते हैं और स्कोरकार्ड का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं.
सबसे पहले डिजिलॉकर की आधिकारिक वेबसाइट digilocker.gov.in पर जाएं.
लेटेस्ट नोटिफिकेशन में कक्षा XII मार्कशीट शो होगा उस पर क्लिक करें.
अगर ये नजर न आए तो हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड को सर्च करें.
इसके बाद HPBOSE कक्षा XII मार्कशीट शो होगा उस पर क्लिक करें.
यहां स्टूडेंट्स को अपना रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी.
यहां छात्र अपना रिजल्ट, सब्जेक्ट वाइज अंक और मार्कशीट देख सकेंगे.
कक्षा 12वीं की मार्कशीट को डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं.
हिमाचल प्रदेश बोर्ड कक्षा 12वीं की परीक्षा में पास होने के लिए जरूरी है कि स्टूडेंट्स ने प्रत्येक सब्जेक्ट में 33 अंक हासिल किए हो. कुल मिलाकर 33 प्रतिशत आए हो, न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक लाने वाले स्टूडेंट्स को पास माना जाएगा. जबकि, इससे कम लाने वाले स्टूडेंट्स को कंपार्टमेंट परीक्षा देनी होगी. इस साल हिमाचल प्रदेश बोर्ड ने कक्षा 12वीं की परीक्षाएं मार्च और अप्रैल 2026 के बीच राज्य के अलग-अलग एग्जाम हॉल में आयोजित की थी.
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