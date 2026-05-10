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Hindi Newsशिक्षाHPBOSE 10वीं रिजल्ट 2026: अनमोल ने रचा इतिहास, 99.86% नंबर के साथ पूरे हिमाचल में मचाया धमाल

HPBOSE 10वीं रिजल्ट 2026: अनमोल ने रचा इतिहास, 99.86% नंबर के साथ पूरे हिमाचल में मचाया धमाल

Anmol topper Kangra: हिमाचल प्रदेश बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 जारी हो गया है। कांगड़ा के अनमोल ने 99.86% अंक के साथ टॉप किया। जानिए टॉपर्स लिस्ट, पास प्रतिशत और रिजल्ट चेक करने की पूरी प्रोसेस.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 10, 2026, 01:28 PM IST
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HPBOSE 10वीं रिजल्ट 2026: अनमोल ने रचा इतिहास, 99.86% नंबर के साथ पूरे हिमाचल में मचाया धमाल

Himachal Board: हिमाचल प्रदेश बोर्ड 10वीं परीक्षा 2026 का रिजल्ट आते ही पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई. इस बार कांगड़ा जिले के अनमोल ने ऐसा प्रदर्शन किया कि हर कोई उनकी मेहनत की चर्चा कर रहा है. 699 अंक और 99.86 फीसदी स्कोर के साथ अनमोल ने पूरे हिमाचल में पहला स्थान हासिल किया. बोर्ड की ओर से जारी नतीजों में हजारों छात्रों के चेहरों पर मुस्कान देखने को मिली. इस साल रिजल्ट सिर्फ टॉपर्स की वजह से नहीं, बल्कि पास प्रतिशत में सुधार की वजह से भी खास रहा. स्कूलों, परिवारों और शिक्षकों के लिए यह गर्व का पल बन गया. अब छात्र अपने आगे के करियर की तैयारी में जुट गए हैं.

कौन बना हिमाचल बोर्ड का सबसे बड़ा स्टार?

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा का रिजल्ट 2026 आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है. इस बार जिला कांगड़ा के अनमोल ने 699 अंक यानी 99.86 फीसदी नंबर हासिल कर पूरे राज्य में पहला स्थान पाया. अनमोल एवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पहरा के छात्र हैं. दूसरे स्थान पर ऊना के अभिनव मेहता और रूहानी धिमान के साथ बिलासपुर की पूर्णिमा शर्मा रहीं. इन तीनों ने 698 अंक यानी 99.71 फीसदी हासिल किए. तीसरे स्थान पर हमीरपुर की आश्विका शर्मा और मंडी की अलीशा ठाकुर रहीं, जिन्होंने 697 अंक लेकर शानदार प्रदर्शन किया.

इस साल रिजल्ट में कितनी रही सफलता?

इस साल HPBOSE 10वीं परीक्षा में कुल 93,661 छात्रों ने हिस्सा लिया. इनमें से 78,150 छात्र परीक्षा में सफल रहे. बोर्ड के अनुसार इस साल कुल पास प्रतिशत 83.87 फीसदी दर्ज किया गया, जो पिछले साल के मुकाबले बेहतर है. साल 2025 में पास प्रतिशत 79.8 फीसदी था. यानी इस बार छात्रों ने बेहतर प्रदर्शन किया है. बोर्ड परीक्षाएं 3 मार्च से 28 मार्च 2026 के बीच राज्यभर के सैकड़ों परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थीं. रिजल्ट आने के बाद कई स्कूलों में जश्न का माहौल देखने को मिला और छात्र-छात्राओं ने मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी जाहिर की.

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टॉप 10 में किन जिलों का दबदबा दिखा?

इस बार टॉपर्स लिस्ट में कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी, ऊना, बिलासपुर, सोलन और शिमला जैसे जिलों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला. चौथे स्थान पर श्रुति, अस्मिता शर्मा, ईशिता वालिया और निशा ने 696 अंक हासिल किए. वहीं पांचवें स्थान पर दीक्षा, अभिमन्यु पाट्याल, हर्षिता, दीपिका, साक्षी कुमारी, अंशिका और एंजेल शर्मा जैसे छात्रों ने 695 अंक हासिल कर जगह बनाई. छठे स्थान पर भी कई छात्रों ने 694 अंक लेकर अपनी प्रतिभा दिखाई. इससे साफ है कि इस बार कई जिलों के छात्रों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है.

रिजल्ट कैसे देखें और आगे क्या करना है?

जो छात्र अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं, वे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. रिजल्ट DigiLocker और SMS सेवा के जरिए भी देखा जा सकता है. बोर्ड ने साफ किया है कि ऑनलाइन उपलब्ध मार्कशीट प्रोविजनल होगी. छात्रों को अपनी ओरिजिनल मार्कशीट और प्रमाणपत्र अपने स्कूल से लेने होंगे. पिछले साल सानिया ठाकुर और रिदिमी शर्मा ने टॉप किया था, लेकिन इस साल अनमोल ने नया रिकॉर्ड बनाकर पूरे हिमाचल में अपनी पहचान बना ली है.

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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HPBOSE 10th Result 2026himachal board resultAnmol topper Kangra

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