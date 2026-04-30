HPBOSE Class 12 Result 2026: आने वाला है हिमाचल बोर्ड का रिजल्ट! ऐसे चेक करें अपना स्कोरकार्ड; देखें पूरी डिटेल

HPBOSE Class 12 Result 2026: हिमाचल प्रदेश बोर्ड जल्द ही कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी करने वाला है, जिसके लिए कॉपियों की जांच पूरी हो चुकी है. छात्र अपना स्कोरकार्ड रोल नंबर के जरिए आधिकारिक वेबसाइट या डिजिलॉकर पर देख सकेंगे और उन्हें पास होने के लिए हर विषय में 33% अंक अनिवार्य हैं.
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HPBOSE Class 12 Result 2026: हिमाचल प्रदेश के छात्रों के लिए 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है. हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जल्द ही कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी करने वाला है. लंबे समय से अपने नतीजों का इंतजार कर रहे छात्रों का इंतजार अब खत्म होने वाला है. बोर्ड की तरफ से कॉपियों की जांच का काम लगभग पूरा कर लिया गया है. अब रिजल्ट जारी करने से पहले आखिरी तकनीकी तैयारियां की जा रही हैं. ताकि रिजल्ट जारी होते ही वेबसाइट पर ज्यादा लोड के कारण कोई परेशानी न आए.
रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र बहुत आसानी से अपना स्कोरकार्ड देख सकेंगे. इसके लिए सबसे पहले उन्हें बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट HPBOSE Official Website पर जाना होगा. वहां होमपेज पर रिजल्ट का ऑप्शन मिलेगा. इस पर क्लिक करते ही 12वीं रिजल्ट का लिंक दिखाई देगा. छात्र उस लिंक पर क्लिक करेंगे. इसके बाद उन्हें अपना रोल नंबर और जरूरी जानकारी भरनी होगी. जैसे ही सबमिट करेंगे, उनका रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा. इसे डाउनलोड करके रखना जरूरी है. आगे काम में आएगा.
इस साल हिमाचल बोर्ड की 12वीं परीक्षा में करीब एक लाख से ज्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया था. बोर्ड हर साल की तरह इस बार भी मेरिट लिस्ट जारी करेगा. साथ ही अलग-अलग स्ट्रीम के टॉपर्स की जानकारी भी दी जाएगी. छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अपना एडमिट कार्ड संभालकर रखें. क्योंकि रिजल्ट देखने के लिए रोल नंबर जरूरी होता है. अगर किसी को रोल नंबर याद नहीं है. तो वह अपने स्कूल से संपर्क कर सकता है.
अगर रिजल्ट के समय वेबसाइट स्लो हो जाए या खुलने में दिक्कत आए. तो घबराने की जरूरत नहीं है. छात्र डिजिलॉकर का इस्तेमाल कर सकते हैं. यहां पर भी बोर्ड मार्कशीट अपलोड करता है. डिजिटल मार्कशीट पूरी तरह मान्य होती है. इसे आगे एडमिशन या अन्य कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है. इसलिए छात्र इस ऑप्शन को भी ध्यान में रखें.
पास होने के नियम भी छात्रों के लिए जरूरी हैं. बोर्ड के मुताबिक हर विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक लाना जरूरी होता है. कुल मिलाकर भी इतने ही अंक होने चाहिए. अगर कोई छात्र एक या दो विषय में पास नहीं हो पाता है. तो उसे कंपार्टमेंट परीक्षा देने का मौका मिलेगा. इससे उसका साल खराब नहीं होगा. कुल मिलाकर छात्र अब रिजल्ट के लिए तैयार रहें. और जारी होते ही तुरंत अपनी जानकारी चेक करें.
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