Hindi Newsशिक्षा

HPBOSE ने जारी की विंटर स्कूल्स की एग्जाम डेटशीट, जानें कब से शुरू होंगी परीक्षाएं

HPBOSE: हिमाचल प्रदेश बोर्ड ने कक्षा तीन, पांच और आठ की सालाना परीक्षा की डेटशीट जारी कर दी है. खबर में पढ़ें कब से ये परीक्षाएं शुरू हो रही हैं. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Oct 14, 2025, 02:01 PM IST
HPBOSE Exam Dates 2025: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE) ने शीतकालीन अवकाश वाले छात्रों के लिए परीक्षा की डेटशीट जारी कर दी है. ये एग्जाम कक्षा तीन, पांच और आठवीं के स्टूडेंट्स के लिए जारी की गई है. ऐसे में जो छात्र इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं वो बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट hpbose.org पर जाकर तारीख नोट कर सकते हैं. नीचे खबर में अलग-अलग क्लास की डेटशीट की लिंक दी गई है. आप लिंक पर क्लिक करके एग्जाम की डेट देख सकते हैं. 

इन बातों को कर लें नोट
जारी शेड्यूल के अनुसार, एग्जाम की शुरुआत 27 नवंबर 2025 से शुरू हो रही है, जो दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक चलेगी. परीक्षा सुबह 9.45 बजे से दोपहर 1 बजे तक सिंगल शिफ्त में आयोजित की जाएगी. छात्र ध्यान दें, परीक्षा के दिन आपके पास मोबाइल, कैलकुलेटर, स्मार्टवॉच या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज ना हो. वहीं, एग्जाम सेंटर पर परीक्षा से करीब आधे घंटे पहले जरूर पहुंचे. 

तीसरी कक्षा की डेटशीट
1 दिसंबर- गणित
3 दिसंबर- अंग्रेजी
4 दिसंबर- पर्यावरण शिक्षा
5 दिसंबर- हिंदी

पांचवीं कक्षा की डेटशीट
1 दिसंबर- अंग्रेजी
2 दिसंबर- हिंदी
4 दिसंबर- गणित
5 दिसंबर- पर्यावरण शिक्षा

आठवीं कक्षा की डेटशीट
27 नवंबर- अंग्रेजी
28 नवंबर- हिंदी
29 नवंबर- सामाजिक विज्ञान
1 दिसंबर- गणित
2 दिसंबर- लोक संस्कृति व योग
4 दिसंबर- विज्ञान
5 दिसंबर- संस्कृत
6 दिसंबर- कला, गृह विज्ञान, स्वर संगीत, वाद्य संगीत, पंजाबी और उर्दू

ये रहा लिंक
Class - 3rd
Class - 5th
Class - 8th

