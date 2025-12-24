HPBOSE SOS Result 2025: 8वीं, 10वीं और 12वीं के रिजल्ट hpbose.org पर जारी, डायरेक्ट लिंक से चेक करें स्कोर

HPBOSE SOS Result 2025 Released: हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (HPBOSE), धर्मशाला ने आज, 24 दिसंबर, 2025 को अपने आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर स्टेट ओपन बोर्ड (SOS) कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं के परिणाम जारी कर दिए है. ऐसे में जो छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए थे और रिजल्ट जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद अपने क्लास अनुसार परिणाम चेक करने के साथ स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

कब हुई थी परीक्षा?

हिमाचल प्रदेश स्टेट ओपन बोर्ड की कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं सितंबर 2025 में आयोजित की गई थी. हालांकि, रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद अपना रोल नंबर दर्ज करना होगा. वहीं, तीनों कक्षाओं के लिए बोर्ड द्वारा परिणाम लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर अलग-अलग जारी किए गए हैं. जानकारी के लिए बता दें, कक्षा 8वीं में कुल 65.66% छात्र, कक्षा 10वीं में कुल 63.48% छात्र और कक्षा 12वीं में कुल 64.75% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं.

ऐसे चेक करें रिजल्ट

रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद अपनी कक्षा अनुसार संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां रोल नंबर दर्ज कर लॉगिन करें.

फिर रिजल्ट आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.

रिजल्ट को चेक करने के बाद स्कोरकार्ड डाउनलोड कर लें.

भविष्य के लिए रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

HPBOSE SOS 8th Result 2025 डायरेक्ट लिंक

HPBOSE SOS 10th Result 2025 डायरेक्ट लिंक

HPBOSE SOS 12th Result 2025 डायरेक्ट लिंक

