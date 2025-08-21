HPBOSE Supplementary Result 2025: हिमाचल 10वीं और 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा का रिजल्ट कब जारी होगा? जानें कैसे कर सकेंगे चेक

HPBOSE 10th 12th Supplementary Result 2025 Date and Time: जल्द ही हिमाचल बोर्ड 10वीं और 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा का रिजल्ट जारी कर सकता है. कयास लगाए जा रहे हैं कि इस हफ्ते नतीजे आ सकते हैं. हालांकि, बोर्ड की ओर से कोई ऑफिशियल अनाउमेंट नहीं की गई है. ऐसे में परीक्षा में शामिल सभी स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट hpbose.org को समय-समय पर चेक करते रहें.

जानकारी के लिए बता दें ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा छात्र डिजीलॉकर और एसएमएस के जरिए अपने नतीजे चेक कर सकते हैं. इसके लिए आपके पास रोल नंबर और स्टडेंटड आईडी पास में होना चाहिए. वहीं, एसएमएस के लिए आपको HP12 या HP10 Roll_Number लिखकर 5676750 पर भेजना होगा. (e.g. HP12 206151051).

रिजल्ट में क्या-क्या रहेगी जानकारी?

स्टूडेंट का नाम

पिता का नाम

माता का नाम

रोल नंबर

विषय

कितने नंबर मिले

टोटल अंक

क्वालिफाइंग स्टेटस

कब हुई थी 10वीं-12वीं हिमाचल कंपार्टमेंट परीक्षा?

हिमाचल बोर्ड ने इस साल कंपार्टमेंट परीक्षा का आयोजन 22 जुलाई से 29 जुलाई के बीच किया था, जिसमें कक्षा 10वीं की परीक्षा एक शिफ्ट में सुबह 8.45 से दोपहर 12 बजे तक 22 जुलाई से 29 जुलाई तक हुई. वहीं, कक्षा 12वीं की परीक्षा 22 जुलाई से 28 जुलाई तक हुई.

कैसे कर सकेंगे रिजल्ट चेक?

रिजल्ट जारी होने के बाद आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट hpbose.org पर जाना है.

होम पेज पर आपको रिजल्ट वाले टैब पर जाना.

यहां आप अपनी क्लास के अनुसार, ऑप्शन सेलेक्ट करें और मांगी गई डिटेल्स को लिखकर सबमिट कर दें.

ऐसा करते ही आपके सामने कंपार्टमेंट रिजल्ट खुल जाएगा.

आप इसे डाउलनोड कर लें और प्रिंट आउट निकाल लें.

