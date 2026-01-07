Advertisement
Hindi Newsशिक्षाHPRCA TGT Admit Card 2026: टीजीटी आर्ट्स एग्जाम एडमिट कार्ड जारी, hprca.hp.gov.in से तुरंत करें डाउनलोड

HPRCA TGT Admit Card 2026: टीजीटी आर्ट्स एग्जाम एडमिट कार्ड जारी, hprca.hp.gov.in से तुरंत करें डाउनलोड

HPRCA TGT Admit Card 2026 OUT: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (TGT), आर्ट्स 2025 की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Jan 07, 2026, 09:19 PM IST
HPRCA TGT Admit Card 2026: टीजीटी आर्ट्स एग्जाम एडमिट कार्ड जारी, hprca.hp.gov.in से तुरंत करें डाउनलोड

HPRCA TGT Admit Card 2026 Released: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA) ने आज 7 जनवरी, 2026 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (TGT), आर्ट्स 2026 की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था और प्रवेश पत्र जारी होने का इंतजार कर रहे थे, वे अब ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर हॉल टिकट चेक करने के साथ उसे 20 जनवरी, 2026 के दोपहर 03:00 बजे तक डाउनलोड कर सकते हैं. हालांकि, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा. 

इस दिन होगी परीक्षा 
HPRCA की ओर से TGT (आर्ट्स) 2026 परीक्षा का आयोजन 12 से 20 जनवरी, 2026 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में किया जाएगा. परीक्षा 3 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी. पहली शिफ्ट सुबह 08:30 बजे से 10:30 बजे तक, दूसरी शिफ्ट दोपहर 12:00 बजे से 02:00 बजे तक और तीसरी शिफ्ट दोपहर 03:30 बजे से शाम 05:30 बजे तक आयोजित की जाएगी.

वहीं, एग्जाम में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के दिन केंद्र पर कम से कम एक घंटा पहले पहुंचे और अपने साथ एडमिट कार्ड ले जाना न भूलें, क्योंकि बिना हॉल टिकट के कैंडिडेट्स को परीक्षा केंद्र के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. 

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड:
HPRCA TGT (आर्ट्स) परीक्षा 2026 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद लेटेस्ट सेक्शन में 'Link for admit card login download for post of TGT (Arts)  exam' लिंक पर क्लिक करें.

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां दिए गए लिंक पर क्लिक करें. 

  • फिर एक नया पेज खुलेगा, Click here to Download Admit Card लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें. 

  • एडमिट कार्ड आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.

  • एडमिट कार्ड को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें. 

  • भविष्य के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें. 

आधिकारिक वेबसाइट लिंक 

HPRCA TGT (Arts) Exam 2026 एडमिट कार्ड डाउनलोड डायरेक्ट लिंक 

