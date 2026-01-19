HPSC HCS Exam Date 2026 OUT: प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का शेड्यूल हुआ जारी, hpsc.gov.in पर चेक करें एग्जाम डेट

HPSC HCS Exam Date 2026 Released: हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) ने आज, 19 जनवरी, 2026 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in पर हरियाणा सिविल सेवाएं (HCS) एक्स सर्विसमैन ब्रांच और अन्य संबद्ध सेवाओं की परीक्षा 2026 के लिए प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का शेड्यूल जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में शामिल होने के लिए सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन किया है और एग्जाम की तैयारी करने के साथ शेड्यूल जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वे अब ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर एग्जाम कैलेंडर चेक करने के साथ उसे डाउनलोड कर सकते है.

इस दिन होगी परीक्षा

HPSC की ओर से एचसीएस (पूर्व सैनिक शाखा) और अन्य संबद्ध सेवाओं की प्रीलिम्स परीक्षा 26 अप्रैल, 2026 को राज्य भर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. वहीं, जो उम्मीदवार प्रीलिम्स परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, उनके लिए मेंस परीक्षा 27 से 29 जून, 2026 तक आयोजित होगी. इसके बाद मुख्य परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले उम्मीदवारों के लिए इंटरव्यू अगस्त/सितंबर 2026 में आयोजित किए जाएंगे. जानकारी के लिए बता दें, राज्य भर में प्रारंभिक परीक्षा एक ही दिन आयोजित होगी और मुख्य परीक्षा निर्धारित विभिन्न केंद्रों पर तीन दिनों तक आयोजित की जाएगी.

HPSC HCS 2026 एग्जाम डेट

प्रारंभिक परीक्षा - 26 अप्रैल, 2026

मुख्य परीक्षा - 27 से 29 जून, 2026

इंटरव्यू - अगस्त/सितंबर 2026

ऐसे डाउनलोड करें HPSC HCS 2026 एग्जाम डेट PDF:

HPSC HCS 2026 एग्जाम डेट पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद Examination सेक्शन पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां 'Announcement Regarding Schedule of HCS (EX.BF.) & Other Allied Services Examination-2025' लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एग्जाम डेट पीडीएफ फॉर्म में आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.

परीक्षा की तारीख को चेक करने के बाद पीडीएफ डाउनलोड कर लें .

भविष्य के लिए पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

HPSC HCS 2026 एग्जाम डेट PDF डाउनलोड डायरेक्ट लिंक

