Advertisement
trendingNow13079741
Hindi Newsशिक्षाHPSC HCS Exam Date 2026 OUT: प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का शेड्यूल हुआ जारी, hpsc.gov.in पर चेक करें एग्जाम डेट

HPSC HCS Exam Date 2026 OUT: प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का शेड्यूल हुआ जारी, hpsc.gov.in पर चेक करें एग्जाम डेट

HPSC HCS Exam Date 2026: हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in पर हरियाणा सिविल सेवाएं (HCS) एक्स सर्विसमैन ब्रांच और अन्य संबद्ध सेवाओं की परीक्षा 2026 के लिए प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का शेड्यूल जारी कर दिया है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Jan 19, 2026, 06:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

HPSC HCS Exam Date 2026 OUT: प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का शेड्यूल हुआ जारी, hpsc.gov.in पर चेक करें एग्जाम डेट

HPSC HCS Exam Date 2026 Released: हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) ने आज, 19 जनवरी, 2026 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in पर हरियाणा सिविल सेवाएं (HCS) एक्स सर्विसमैन ब्रांच और अन्य संबद्ध सेवाओं की परीक्षा 2026 के लिए प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का शेड्यूल जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में शामिल होने के लिए सफलतापूर्वक  रजिस्ट्रेशन किया है और एग्जाम की तैयारी करने के साथ शेड्यूल जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वे अब ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर एग्जाम कैलेंडर चेक करने के साथ उसे डाउनलोड कर सकते है. 

इस दिन होगी परीक्षा
HPSC की ओर से एचसीएस (पूर्व सैनिक शाखा) और अन्य संबद्ध सेवाओं की प्रीलिम्स परीक्षा 26 अप्रैल, 2026 को राज्य भर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. वहीं, जो उम्मीदवार प्रीलिम्स परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, उनके लिए मेंस परीक्षा 27 से 29 जून, 2026 तक आयोजित होगी. इसके बाद मुख्य परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले उम्मीदवारों के लिए इंटरव्यू अगस्त/सितंबर 2026 में आयोजित किए जाएंगे. जानकारी के लिए बता दें, राज्य भर में प्रारंभिक परीक्षा एक ही दिन आयोजित होगी और मुख्य परीक्षा निर्धारित विभिन्न केंद्रों पर तीन दिनों तक आयोजित की जाएगी.

ये भी पढ़ें: ICAI CA Inter Exam 2026: इंटरमीडिएट ऑडिटिंग और एथिक्स एग्जाम की तारीख में बड़ा बदलाव, जानिए परीक्षा की नई डेट

Add Zee News as a Preferred Source

HPSC HCS 2026 एग्जाम डेट

  • प्रारंभिक परीक्षा - 26 अप्रैल, 2026

  • मुख्य परीक्षा  - 27 से 29 जून, 2026

  • इंटरव्यू - अगस्त/सितंबर 2026

ऐसे डाउनलोड करें HPSC HCS 2026 एग्जाम डेट PDF:
HPSC HCS 2026 एग्जाम डेट पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद Examination सेक्शन पर क्लिक करें.

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां 'Announcement Regarding Schedule of HCS (EX.BF.) & Other Allied Services Examination-2025' लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद एग्जाम डेट पीडीएफ फॉर्म में आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा. 

  • परीक्षा की तारीख को चेक करने के बाद पीडीएफ डाउनलोड कर लें .

  • भविष्य के लिए पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल लें. 

आधिकारिक वेबसाइट लिंक 

HPSC HCS 2026 एग्जाम डेट PDF डाउनलोड डायरेक्ट लिंक 

ये भी पढ़ें: UGC NET दिसंबर 2025 रिजल्ट का इंतजार खत्म! NTA जल्द करेगा फाइनल आंसर-की, ugcnet.nta.nic.in पर ऐसे करें चेक

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

HPSC HCS Exam Date 2026 OUT

Trending news

एक मंच के बाद भी दिखी लंबी दूरी, राहुल ने थरूर को क्यों नहीं दिया भाव?
Rahul Gandhi
एक मंच के बाद भी दिखी लंबी दूरी, राहुल ने थरूर को क्यों नहीं दिया भाव?
नितिन नबीन के जरिए जेन जी को लुभा रही BJP? बनाया सबसे कम उम्र वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष
nitin Nabin
नितिन नबीन के जरिए जेन जी को लुभा रही BJP? बनाया सबसे कम उम्र वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष
15 बीघा की जमीन और 100 करोड़ का खर्च, बाबरी मस्जिद के बाद बंगाल में बनेगा राम मंदिर
West Bengal
15 बीघा की जमीन और 100 करोड़ का खर्च, बाबरी मस्जिद के बाद बंगाल में बनेगा राम मंदिर
ये नेता कौन हैं जिन्हें शाह और राजनाथ कागज सौंप रहे? नितिन नबीन के नामांकन का नजारा
BJP president election
ये नेता कौन हैं जिन्हें शाह और राजनाथ कागज सौंप रहे? नितिन नबीन के नामांकन का नजारा
‘अपने पड़ोस में दहशत की पाठशाला मंजूर नहीं', आतंकवाद पर जयशंकर की पोलैंड को दो टूक
S Jaishankar
‘अपने पड़ोस में दहशत की पाठशाला मंजूर नहीं', आतंकवाद पर जयशंकर की पोलैंड को दो टूक
'महान देश खामोशी से नहीं बनते...', राहुल गांधी का सरकार और सिस्टम पर तीखा हमला
Rahul Gandhi
'महान देश खामोशी से नहीं बनते...', राहुल गांधी का सरकार और सिस्टम पर तीखा हमला
गुजरात से आम आदमी पार्टी के लिए आई खुशखबरी, कांग्रेस को होगी टेंशन
Gujarat Politics
गुजरात से आम आदमी पार्टी के लिए आई खुशखबरी, कांग्रेस को होगी टेंशन
गणतंत्र दिवस से पहले अलर्ट! भारत में हमले की फिराक में ISI; हरकत में एजेंसियां
Republic Day Security Alert
गणतंत्र दिवस से पहले अलर्ट! भारत में हमले की फिराक में ISI; हरकत में एजेंसियां
नितिन नबीन ने दाखिल किया भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का नामांकन, पार्टी नेताओं ने...
Nitin Nabeen
नितिन नबीन ने दाखिल किया भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का नामांकन, पार्टी नेताओं ने...
हमें पता है आपकी माफी... कर्नल सोफिया पर टिप्पणी करने वाले मंत्री की माफी फिर खारिज
Supreme Court
हमें पता है आपकी माफी... कर्नल सोफिया पर टिप्पणी करने वाले मंत्री की माफी फिर खारिज