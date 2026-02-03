Advertisement
Hindi Newsशिक्षाHSBTE Result 2025: डिप्लोमा दिसंबर रिजल्ट hsbte.org.in पर जारी, आसान स्टेप्स से डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

HSBTE Result 2025: डिप्लोमा दिसंबर रिजल्ट hsbte.org.in पर जारी, आसान स्टेप्स से डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

HSBTE Diploma Result 2025 OUT: हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन (HSBTE) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट hsbte.org.in पर विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए दिसंबर 2025 में आयोजित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Feb 03, 2026, 10:57 PM IST
HSBTE Result 2025: डिप्लोमा दिसंबर रिजल्ट hsbte.org.in पर जारी, आसान स्टेप्स से डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

HSBTE Diploma Result 2025 Released: हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन (HSBTE) ने आज, 03 फरवरी, 2026 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट hsbte.org.in पर विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए दिसंबर 2025 में आयोजित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है. ऐसे में जो उम्मीदवार दिसंबर 2025 की परीक्षाओं में शामिल हुए थे और डिप्लोमा रिजल्ट जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वे अब ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर अपना रिजल्ट चेक करने के साथ स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. हालांकि, रिजल्ट चेक करने के लिए कैंडिडेट्स को रोल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा. 

ऐसे चेक करें रिजल्ट- 
एचएसबीटीई डिप्लोमा रिजल्ट 2025 चेक और स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट hsbte.org.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद 'HSBTE Result Declaration December 2025 Exam' लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें. 

  • फिर रिजल्ट आपके स्क्रीन पर पीडीएफ फॉर्म में खुल जाएगा.

  • रिजल्ट को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

  • भविष्य के लिए रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक 

HSBTE डिप्लोमा रिजल्ट 2025 डाउनलोड डायरेक्ट लिंक

जानकारी के लिए बता दें, हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन (HSBTE) की स्थापना हरियाणा सरकार द्वारा 2008 में की गई थी. राज्य सरकार ने इस बोर्ड का गठन इंजीनियरिंग, फार्मेसी और मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को रेगुलेट, परीक्षा आयोजित और सिलेबस अपडेट करने के उद्देश्य से किया था. वहीं, मौजूदा समय में एचएसबीटीई से लगभग 191 सरकारी/प्राइवेट पॉलिटेक्निक संस्थान एफिलेटेड है.

