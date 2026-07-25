/36 दिनों में क्या-क्या हुआ? जंतर-मंतर पर प्रदर्शन, भूख हड़ताल, पथराव और इस्तीफे तक की कहानी

Paper Leak Student Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर में पिछले एक महीने से ज्यादा समय से छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है. NEET पेपर लीक के अलावा अन्य परीक्षाओं के लीक होने के अलावा शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी से गुस्साए छात्रों समेत सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा भूख हड़ताल की गई थी. दिल्ली के अलावा पटना में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला. जबकि, सोशल मीडिया के माध्यम से भी छात्र समेत अन्य लोग इस विरोध प्रदर्शन को सपोर्ट करते नजर आ रहे थे. शिक्षा विभाग में हो रही बड़ी गड़बड़ी का जिम्मेदार एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को माना जा रहा था और उसके साथ ही सभी की एक ही मांग 'धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा.'
आखिरकार छात्रों की इस मांग को पूरी करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आधिकारिक तौर पर इस्तीफा दे दिया. इसके साथ ही छात्रों के अलावा कॉकरोच जनता पार्टी के बीच खुशी का माहौल देखने को मिला. हालांकि, पिछले 10-15 दिनों में जो छात्रों का प्रदर्शन शांतिपूर्वक होने के दावे के साथ हुआ था वो धीरे-धीरे नारेबाजी और हिंसा का रूप लेने लगा. आइए जानते पिछले 36 दिनों में जंतर-मंतर पर क्या-क्या हुआ?
छात्र प्रदर्शन की शुरुआत 3 मई 2026 को आयोजित नीट यूजी परीक्षा के पेपर लीक से हुई. 22 लाख से ज्यादा छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए थे और फिर जब 12 मई को 3 मई को हुई नीट परीक्षा को रद्द करने का ऐलान किया गया तो लाखों उम्मीदवारों को निराश हुई. 21 जून को फिर से नीट परीक्षा आयोजित करने का ऐलान किया गया मगर तब तक कुछ छात्र इस कदर तनाव में थे कि उन्होंने आत्महत्या का रास्ता चुना. री-एग्जाम और उसके रिजल्ट से पहले करीब 17-20 नीट छात्रों ने सुसाइड किया. ऐसे में स्टूडेंट्स के बीच आक्रोश बढ़ता चला गया. सोशल मीडिया से छात्रों का आक्रोश सड़कों पर देखने को मिला.
पेपर लीक को लेकर इंसाफ की मांग करते छात्रों ने सोशल मीडिया के साथ अब सड़क पर आकर अपना विरोध दिखाया. देशभर के अलग-अलग राज्यों से छात्र और छात्राएं दिल्ली के जंतर-मंतर पर पहुंचे. शांतिपूर्वक सड़क पर बैठे छात्रों की मांग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से शुरू हुई. कई दिन हुए और फिर ये आंदोलन अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बदल गया. समर्थन के लिए वहां कॉकरोच जनता पार्टी (CJP), सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और विपक्षी नेता शामिल हुए.
दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन को एक महीने के करीब हुआ और 20 दिनों से भूख हड़ताल पर रह रहे सोनम वांगचुक को तबीयत सही न होने के कारण अस्पताल पहुंचाया गया. उनकी ये भूख हड़ताल सरकार पर दबाव बनाने के लिए की जा रही थी. वो ये आश्वासन चाहते थे कि विरोध कर रहे छात्रों के खिलाफ कोई कार्रवाई न हो और न ही FIR दर्ज की जाए. साथ ही ये भी कहा था कि पुलिस भी धरने पर बैठे छात्रों को सताए नहीं और फिर वो अपना अपना अनशन खत्म कर सकते हैं.
सोनम वांगचुक को जैसे ही अस्पताल ले जाया गया तो वहां जंतर-मंतर पर विरोध कर रहे छात्रों को हटने के लिए कहा गया. हालांकि, सीजीपी पार्टी समेत अन्य छात्रों ने नारेबाजी शुरू कर दी. देखते ही देखते जो प्रदर्शन शांतिपूर्वक और भूख हड़ताल के साथ था वो हिंसा का रूप लेने लगा. छात्रों द्वारा नारेबाजी की जाने लगी, पुलिस ने लाठीचार्ज किया. पेपर लीक का मामला, हिंदू-मुस्लीम समेत राजनीतिक रूप लेने लगा.
सरकार की ओर से सोनम वांगचुक को जब उन्हें आश्वासन दिया तो करीब 26 दिनों तक भूख हड़ताल पर रहने के बाद अस्पताल में ही सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त किया. इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें स्वस्थ होने की कामना भी दी. हालांकि, दिल्ली के जंतर-मंतर में लगातार हजारों छात्रों द्वारा विरोध प्रदर्शन जारी रखा गया. ये मुद्दा जंतर-मंतर से आगे बढ़कर संसद तक पहुंचने लगा. विपक्ष की लगातार एक ही मांग इस्तीफे की रही.
हाल ही में देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो बनाते हुए युवाओं से वादा किया कि पेपर लीक जैसे मामले को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा. उन्होंने छात्रों से कहा कि इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाएगी. सभी छात्रों को धन्यवाद करते हुए पीएम मोदी ने एक वीडियो और साझा की थी. वहीं, करीब 36 दिनों के बाद छात्रों के विरोध प्रदर्शन की एक मांग- धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर हो चुका है. देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 25 जुलाई 2026 को आधिकारिक घोषणा करते हुए अपना इस्तीफा जारी किया.