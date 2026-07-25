/36 दिनों में क्या-क्या हुआ? जंतर-मंतर पर प्रदर्शन, भूख हड़ताल, पथराव और इस्तीफे तक की कहानी

Paper Leak Student Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर में पिछले एक महीने से ज्यादा समय से छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है. NEET पेपर लीक के अलावा अन्य परीक्षाओं के लीक होने के अलावा शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी से गुस्साए छात्रों समेत सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा भूख हड़ताल की गई थी. दिल्ली के अलावा पटना में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला. जबकि, सोशल मीडिया के माध्यम से भी छात्र समेत अन्य लोग इस विरोध प्रदर्शन को सपोर्ट करते नजर आ रहे थे. शिक्षा विभाग में हो रही बड़ी गड़बड़ी का जिम्मेदार एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को माना जा रहा था और उसके साथ ही सभी की एक ही मांग 'धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा.'