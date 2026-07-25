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36 दिनों में क्या-क्या हुआ? जंतर-मंतर पर प्रदर्शन, भूख हड़ताल, पथराव और इस्तीफे तक की कहानी

Paper Leak Student Protest: करीब 36 दिनों से दिल्ली के जंतर-मंतर में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है. इस दौरान शांतिपूर्वक से लेकर नारेबाजी, हिंसा तक देखने को मिला. पिछले कुछ दिनों में क्या-क्या हुआ? आइए जान लेते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 25, 2026, 03:51 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 04:21 PM IST
36 दिनों में क्या-क्या हुआ? जंतर-मंतर पर प्रदर्शन, भूख हड़ताल, पथराव और इस्तीफे तक की कहानी

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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