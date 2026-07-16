/दूसरी क्लास के हिंदू छात्र को दे दिया कलमा और सूरह-ए-फातिहा याद करने का होमवर्क, हैदराबाद के प्राइवेट स्कूल में बवाल

Kalma and Surah Fatiha at Private School: हाल ही में तेलंगाना के स्कूलों में हिंदू छात्रों को उर्दू और कलमा पढ़ने और सुनाने के लिए कहा गया था जिसके बाद एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ था. वहीं, अब ताजा मामला हैदराबाद से सामने आया है जहां एक प्राइवेट स्कूल ने एक हिंदू छात्र को स्कूल की डायरी में कलमा और सूरह-ए-फातिहा पढ़ने और सुनाने का होमवर्क दिया है. छात्र की डायरी में ये पढ़ने के बाद उसके अभिभावकों ने स्कूल पहुंचकर विरोधा जताया और कार्रवाई की मांग की है.
दरअसल, हैदराबाद के सईदाबाद स्थित एक निजी स्कूल पर दूसरी क्लास की एक हिंदू छात्र कक्षा को कुरान की आयत यानी कलमा याद करने और सुनाने के लिए होमवर्क दिया गया जिसे देखने के बाद अभिभावकों ने विरोध किया और स्कूल प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए कहा कि किसी छात्र को दूसरे धर्म की धार्मिक प्रार्थना (कलाम) याद करवाना सही नहीं है. अभी तक स्कूल प्रशासन ने इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है.
दरअसल, छात्र के माता-पिता को इस बारे में तब जानकारी हुई जब स्कूल से वापस आने के बाद छात्र ने अपने माता-पिता को इस बारे में बताया, जिसके बाद अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधकों से इस मामले में जवाब मांगा. वहां पर शिक्षकों से कहा कि अगर बच्चा हिंदू है तो उसे दूसरे धर्म की धार्मिक प्रार्थना क्यों याद करने के लिए कहा गया है और ये गलत है. अभिभावकों ने कहा है कि ये उनकी धार्मिक भावनाओं से संबंधित मामला है जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.
अभिभावकों ने स्कूल मैनेजमेंट से कहा कि अगर ये पढ़ाया जा सकता है तो आप गीता क्यों नहीं पढ़ाते हैं. किसी भी छात्र को दूसरे धर्म की प्रार्थना नहीं याद करवानी या पढ़ने के लिए कहना चाहिए. सख्त कार्रवाई के मांग के साथ अभिभावकों का गुस्सा दिखा. हालांकि, इस मामले पर स्कूल प्रशासन की ओर से कुछ कहा नहीं गया है. हालांकि, मैनेजमेंट ने कहा है कि ये सभी के लिए है जिसे लेकर अभिभावकों ने कहां कि हिंदू ग्रंथ भी पढ़ाया जाए.
अभी तक स्कूल प्रशासन ने कुछ नहीं कहा है तो ऐसे में ये कहना मुश्किल होगा कि संबंधित पाठ सामान्य भाषा या नैतिक शिक्षा का भाग रहा या फिर ये एक धार्मिक गतिविधि का हिस्सा रहा है. अगर अभिभावकों की ओर से की गई शिकायत की पुष्टि हो जाती है, तो संबंधित शिक्षा अधिकारियों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा. फिलहाल, मामले की जांच की जा रही है.