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दूसरी क्लास के हिंदू छात्र को दे दिया कलमा और सूरह-ए-फातिहा याद करने का होमवर्क, हैदराबाद के प्राइवेट स्कूल में बवाल

Kalma and Surah Fatiha at Private School: हैदराबाद एक प्राइवेट स्कूल से दूसरी क्लास की एक हिंदू छात्र का कथित तौर पर कलमा और सूरह-ए-फातिहा पढ़ने और सुनाने के लिए कहा गया है जिसे लेकर स्कूल में माता-पिता पहुंचे और उन्होंने कार्रवाई की मांग की है. इस मामले को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो चुका है.

Written BySimran Singh
Published: Jul 16, 2026, 09:18 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 09:19 AM IST
दूसरी क्लास के हिंदू छात्र को दे दिया कलमा और सूरह-ए-फातिहा याद करने का होमवर्क, हैदराबाद के प्राइवेट स्कूल में बवाल

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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