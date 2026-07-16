/दूसरी क्लास के हिंदू छात्र को दे दिया कलमा और सूरह-ए-फातिहा याद करने का होमवर्क, हैदराबाद के प्राइवेट स्कूल में बवाल

Kalma and Surah Fatiha at Private School: हाल ही में तेलंगाना के स्कूलों में हिंदू छात्रों को उर्दू और कलमा पढ़ने और सुनाने के लिए कहा गया था जिसके बाद एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ था. वहीं, अब ताजा मामला हैदराबाद से सामने आया है जहां एक प्राइवेट स्कूल ने एक हिंदू छात्र को स्कूल की डायरी में कलमा और सूरह-ए-फातिहा पढ़ने और सुनाने का होमवर्क दिया है. छात्र की डायरी में ये पढ़ने के बाद उसके अभिभावकों ने स्कूल पहुंचकर विरोधा जताया और कार्रवाई की मांग की है.