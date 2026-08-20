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‘Sorry मम्मी-पापा! अगले जन्म डॉक्टर बनूंगा!’ पर्ची पर लिखकर NEET स्टूडेंट ने दे दी जान

महाराष्ट्र के वैजापुर में 19 साल के NEET छात्र सूरज सुभाष शिंदे की मौत से परिवार सदमे में है. पढ़ाई और भविष्य को लेकर तनाव की आशंका जताई गई है. घटना ने प्रतियोगी परीक्षाओं के दबाव और छात्रों की मानसिक सेहत पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 20, 2026, 07:29 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 08:14 PM IST
‘Sorry मम्मी-पापा! अगले जन्म डॉक्टर बनूंगा!’ पर्ची पर लिखकर NEET स्टूडेंट ने दे दी जान
Image Credit: (AI Photo) NEET का दबाव या भविष्य की चिंता?

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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