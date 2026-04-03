IAF Agniveer Answer Key 2026 OUT: भारतीय वायुसेना अग्निवीर की उत्तर कुंजी जारी, 5 अप्रैल तक ऑब्जेक्शन का मौका

IAF Agniveer Vayu Answer Key 2026 Download Process: भारतीय वायुसेना अग्निवीर भर्ती परीक्षा देने वालों के लिए उत्तर कुंजी को जारी कर दिया गया है. इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए वायुसेना अग्निवीर वायु भर्ती 01/2027 की उत्तर कुंजी को चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. भारतीय वायुसेना ने अग्निवीर वायु भर्ती परीक्षा का आयोजन 30 मार्च और 31 मार्च 2026 को किया गया था. परीक्षा के 2-3 दिनों के बाद ही अग्निवीर वायु भर्ती 01/2027 की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है. इसके माध्यम से परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार प्रश्न पत्र के सवालों के जवाबों की जांच कर सकेंगे.

5 अप्रैल तक कर सकते हैं आपत्ति दर्ज

भारतीय वायु सेना ने उत्तर कुंजी जारी करने के साथ ही आपत्ति दर्ज कराने का भी प्रावधान किया है. अनंतिम उत्तर कुंजी में किसी भी प्रकार की आपत्ति दर्ज कर सकते हैं. सभी आपत्तियों की अधिकारियों द्वारा जांच की जाएगी और जरूरत पड़ने पर सुधार किया जा सकता है. 3 अप्रैल को सुबह 10:00 बजे से आपत्ति दर्ज कर सकते हैं. जबकि, 5 अप्रैल को रात 11:55 बजे तक आपत्तियों को दर्ज करने के लिए विंडो खुली रहेगी.

कहां चेक करें अग्निवीर वायु भर्ती की उत्तर कुंजी?

भारतीय वायुसेना की आधिकारिक वेबसाइट iafrecruitment.edcil.co.in पर अग्निवीर वायु भर्ती 01/2027 की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है. यहां से आंसर की को डाउनलोड कर सकते हैं. यहां से उत्तर कुंजी देखकर उत्तरों की जांच कर सकते हैं और आधिकारिक रिजल्ट घोषित होने से पहले परीक्षा में शामिल उम्मीदवार संभावित अंकों का अनुमान लगा सकते हैं.

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कैसे डाउनलोड करें रिस्पॉन्स शीट?

सबसे पहले भारतीय वायुसेना की ऑफिशियल वेबसाइट iafrecruitment.edcil.co.in पर जाएं. होमपेज पर न्यूज सेक्शन शो होगा उसके नीचे आंसर की का लिंक दिखेगा. अग्निवीर वायु भर्ती 01/2027 उत्तर कुंजी दिखेगा, उस पर क्लिक करें. इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करें. स्क्रीन पर अग्निवीर वायु की रिस्पॉन्स शीट ओपन हो जाएगी. यहां से उत्तर कुंजी को डाउनलोड कर सकते हैं. चाहें तो प्रश्न और उसके उत्तर भी देख सकते हैं.

अग्निवीर वायु लिखित परीक्षा के बाद क्या?

अग्निवीर वायु लिखित परीक्षा में अच्छा स्कोर हासिल करने वाले उम्मीदवारों को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देना होगा. इसके अलावा शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी शामिल होना होगा. महिला उम्मीदवार को 8 मिनट में 1.6 किमी की दौड़ पूरी करनी होगी. जबकि, पुरुष उम्मीदवार को 7 मिनट में दौड़ पूरी करनी होगी. इसके अलावा महिलाओं के लिए 15 स्क्वाट्स और 10 सिटअप्स लगाना जरूरी होगा. जबकि, पुरुषों के लिए 10 सिटअप्स, 20 स्क्वाट्स और 10 पुश अप्स लगाना जरूरी होगा. उम्मीदवारों के लिए तीसरा चरण मेडिकल टेस्ट का होगा इसमें पास होने के बाद भर्ती प्रक्रिया पूरी हो सकेगी.

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