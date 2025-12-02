Success Story: सपने की खातिर छोड़ा हाई पैकेज जॉब, कड़ी मेहनत से क्रैक किया UPSC, ऐसे IAS बन बनें मिसाल

IAS Abhinav Siwach Success Story: यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा में सफलता हासिल करना हर साल लाखों युवाओं का सपना होता है, लेकिन देश की सबसे कठिन परीक्षा होने के कारण सफलता सिर्फ चंद उम्मीदवारों के हाथ ही लगती है. ऐसे में अगर आप भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, तो आपको आईएएस अभिनव सिवाच (IAS Abhinav Siwach) की जर्नी के बारे में जरूर से पता होना चाहिए. जिन्होंने लाखों की अच्छी सैलरी वाली नौकरी को छोड़कर यूपीएससी की तैयारी शुरू की और उसमें टॉप रैंक हासिल कर युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए. आइए हम आपको जुनून से भरी उनकी जर्नी के बारे में बताते हैं.

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

आईएएस अभिनव सिवाच मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं. अभिनव बचपन से ही एक स्मार्ट छात्र थे. उन्होंने स्कूलिंक के बाद साल 2016 में दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से B.Tech किया. इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) कलकत्ता से MBA की डिग्री हासिल की. मास्टर्स की डिग्री हासिल करने के बाद ही अभिनव की नौकरी हाई पैकेज के साथ लग गई, लेकिन सब कुछ सही होने के बावजूद वो खुश नहीं थे, उनके मन में कुछ बड़ा करने की इच्छा थी. इसलिए उन्होंने लाखों की सैलरी वाली नौकरी छोड़, यूपीएससी सिविल सेवा की तैयारी करने का फैसला लिया.

नौकरी छोड़ शुरू किया UPSC का सफर

अभिनव के लिए एक सेटल और अच्छी सैलरी वाली नौकरी छोड़कर यूपीएससी की तैयारी करने का फैसला आसान नहीं था, लेकिन कहते हैं न कि जिनके अंदर कुछ करने का जुनून, खुद पर आत्मविश्वास और मेहनत करने की लगन होती है. जमाने में वो लोग ही नाम कमाते हैं. ठीक इसी तरह अभिनव ने भी यूपीएससी सिविल सेवा की तैयारी शुरू कर दी. वो हर दिन 7-8 घंटे की सेल्फ स्टडी किया करते थे.

ऑल इंडिया 12वीं रैंक

अभिनव ने यूपीएससी का पहले अटेंप्ट साल 2022 में दिया. अपने पहले ही प्रयास में उन्होंने ऑल इंडिया 12वीं रैंक हासिल की. इसी के साथ उनका चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के पद पर हुआ और वो युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन गए. आईएएस अभिनव सिवाच अपनी यूपीएससी जर्नी के साथ लव लाइफ और शादी के लिए भी जाने जाते हैं. आईएएस अभिनव सिवाच ने उत्तर प्रदेश कैडर से IPS आशना चौधरी के साथ शादी की है. जो 2022 बैच की IPS अधिकारी हैं. आशना ने यूपीएससी सीएसई में ऑल इंडिया 116वीं रैंक हासिल की थी.

