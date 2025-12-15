Success Story: देश सेवा का ऐसा जुनून, इंजीनियरिंग के बाद UPSC में लगाई हैट्रिक, पहले IRS, फिर IPS और अब IAS

IAS Abhishek Vashishtha Success Story: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा हर साल भारत की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में उम्मीदवार शामिल होते हैं, लेकिन सफलता कुछ ही कैंडिडेट्स के हाथ लगती है. ऐसे में आइए आज हम आपको आईएएस ऑफिसर अभिषेक वशिष्ठ के बारे में बताते हैं. उन्होंने इंजीनियरिंग के बाद IAS बनने का सफर तय कर एक मिसाल कायम किया.

IAS अभिषेक वशिष्ठ

आईएएस अभिषेक वशिष्ठ मूल रूप से दिल्ली के रहने वाले हैं. उन्होंने स्कूलिंग पूरी करने के बाद दिल्ली के अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज एंड रिसर्च (AIACTR) से इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में B.Tech किया. ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने के बाद अभिषेक की रुचि पॉलिटिकल साइंस में हुई और फिर उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर की डिग्री हासिल की. पोस्ट-ग्रेजुएशन के बाद ​​उन्होंने जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) और नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (NET) एग्जाम भी पास किए और फिर पॉलिटिकल साइंस में जूनियर रिसर्च फेलोशिप की डिग्री हासिल की. ​​

जॉब ऑफर को ठुकरा कर शुरू किया UPSC का सफर

हालांकि, इंजीनियरिंग के बाद अभिषेक के अंदर देश सेवा का जुनून जागा और उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा की तैयारी करने का फैसला लिया. साल 2017 में कॉलेज खत्म करने के बाद, उन्होंने UPSC एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी. उस दौरान उन्हें एक मल्टीनेशनल कंपनी से शानदार प्लेसमेंट का ऑफर भी मिला, लेकिन अभिषेक ने हाई पैकेज सैलरी वाली नौकरी को ठुकरा कर यूपीएससी की तैयारी करने का फैसला लिया.

UPSC में लगातार 2 बार मिली निराशा

अभिषेक ने यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी समाज सेवा के मकसद के साथ जॉब सैटिस्फैक्शन के नजरिए से शुरू किया, लेकिन उनके लिए यूपीएससी क्रैक करने का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था. अभिषेक ने साल 2018 में यूपीएससी का पहला अटेंप्ट दिया, जिसमें वो प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर सकें. फिर साल 2019 में उन्होंने यूपीएससी का दूसरा अटेंप्ट दिया, जिसमें उन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया, लेकिन मेंस में कटऑफ से सिर्फ एक नंबर पीछे रहने के कारण चूक गए. यूपीएससी में लगातार 2 बार मिली असफलताओं के बाद भी अभिषेक ने हार नहीं माना और वो तीसरे अटेंप्ट की तैयारी में जुट गए.

लगातार 3 बार क्रैक किया UPSC

अभिषेक ने यूपीएससी का तीसरा अटेंप्ट साल 2020 में दिया और तीसरे अटेंप्ट में वो सफल हुए, उन्हें इंडियन रेवेन्यू सर्विस (IRS) में जगह मिली. हालांकि, अभिषेक अपनी इस सफलता से कुछ खास खुश नहीं थे. इसलिए उन्होंने यूपीएससी का चौथा अटेंप्ट दिया और साल 2022 में भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के पद पर चयनित हुए. वहीं, साल 2025 में अभिषेक ने यूपीएससी का 5वां अटेंप्ट दिया, जिसमें उन्होंने सभी अटेंप्ट से बेहतर प्रदर्शन करते हुए ऑल इंडिया 14वीं रैंक हासिल की. इसी के साथ उनका चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के पद पर हुआ.

UPSC प्रिपरेशन टिप्स

आईएएस अभिषेक वशिष्ठ की सफलता आज के समय में युवाओं के लिए प्रेरणा है. अभिषेक ने यूपीएससी की तैयारी कर रहे एस्पिरेंट्स को मुख्य रूप से NCERT की किताबों पर फोकस करने की सलाह दी. उन्होंने उम्मीदवारों को कहा कि यूपीएससी क्रैक करने के लिए उसके सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है. इसी के साथ उन्होंने कैंडिडेट्स को कहा कि वे अच्छे सोर्स से यूपीएससी की तैयारी करें. करेंट अफेयर्स के लिए रोजाना अखबार पढ़ें, प्रतिदिन लिखने का अभ्यास करें.

